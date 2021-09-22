«Федеральное сетевое агентство Германии предоставило PGNiG и ее немецкой дочерней компании PGNiG Supply & Trading GmbH право участия в процедурах сертификации для "Северного потока 2"», — цитирует агентство сообщение польской компании.
Оператор «Северного потока 2» Nord Stream 2 AG в июне обратился в Федеральное сетевое агентство Германии с заявкой на сертификацию в качестве независимого оператора.
«Заявка на сертификацию по модели ITO, поданная компанией Nord Stream 2 AG, показывает, что швейцарская компания по-прежнему стремится получить регуляторные привилегии», — утверждает PGNiG.
Глава польской компании Павел Маевский заявил, что PGNiG «будет последовательно доказывать, что Nord Stream 2 AG не соответствует формальным и существенным требованиям к оператору трубопровода, в частности тем, которые касаются безопасности поставок и корпоративной структуры компании».