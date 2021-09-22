Польская нефтегазовая компания PGNiG заявила, что получила право участвовать в процедуре сертификации оператора газопровода «Северный поток 2» и в ее ходе будет доказывать, что компания Nord Stream 2 AG как независимый оператор не подходит. Об этом сообщает РИА Новости 22 сентября

«Федеральное сетевое агентство Германии предоставило PGNiG и ее немецкой дочерней компании PGNiG Supply & Trading GmbH право участия в процедурах сертификации для "Северного потока 2"», — цитирует агентство сообщение польской компании. «Северный поток – 2» — новое качество газовых войн «Заявка на сертификацию по модели ITO, поданная компанией Nord Stream 2 AG, показывает, что швейцарская компания по-прежнему стремится получить регуляторные привилегии», — утверждает PGNiG. Глава польской компании Павел Маевский заявил, что PGNiG «будет последовательно доказывать, что Nord Stream 2 AG не соответствует формальным и существенным требованиям к оператору трубопровода, в частности тем, которые касаются безопасности поставок и корпоративной структуры компании».