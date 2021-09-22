Польские силовики выбросили на границу с Белоруссией мигранта из Ирака, сообщает официальный Минск. Ранее на рубеже между двумя странами были найдены тела четырех нелегалов. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции призвали провести расследование этих случаев

Варшава тем временем утверждает, что наплыв беженцев срежессирован не только в Минске, но и почему-то в Москве.

«Гоу в Беларусь»

Обострение у границы. Польша ввела режим ЧП, Белоруссия двинула внутренние войска на запад © AP, Czarek Sokolowski

Так, у найденного 21 сентября на границе иракца при себе были медицинские документы, по которым белорусские пограничники и восстановили историю его предыдущих суток. Согласно записям в карте неотложной помощи, 20 сентября польские силовики нашли выходца с Ближнего Востока в дачном доме.

«Во время осмотра врачи зафиксировали шоковое состояние, рвоту, жалобы на боли в ноге, кровоточащие повреждения от колючей проволоки (…). Вся помощь польских врачей ограничилась выдачей обезболивающего препарата», — излагалось дальнейшее на официальном ресурсе.

Гражданина Ирака не госпитализировали, не дали его документы врачам, в итоге его просто оставили на границе с Белоруссией.

«Пострадавший доставлен в Свислочскую центральную районную больницу (…). Ему оказывается необходимая медпомощь», — уточнили на сайте погранкомитета.

За два дня до этого белорусские пограничники столкнулись с еще более драматическим случаем. Буквально в метре от линии рубежа с Польшей они нашли, как написано на сайте ведомства, «тело женщины неславянской внешности без признаков жизни». Рядом с трупом было трое детей в возрасте от 7 до 15 лет, пожилая женщина и мужчина.

«Они уже рассказали, что польские силовики под угрозой применения оружия принудили их пешком дойти до границы, а затем заставили пересечь линию польско-белорусской границы», — описывал их злоключения пресс-служба пограничного комитета.

При этом еще 16 сентября было опубликовано видео — пограничники находят нелегала, застрявшего в заграждении.

«Они просто его в колючую проволоку кинули! — удивляется на записи один из белорусских военнослужащих. — Давай поможем ему!»

А вызволенный мигрант на ломаном русском рассказывает, как его принуждали покинуть территорию Польши: «Сказали: "Гоу в Беларусь"».

В Варшаве же настаивают на том, что заботятся о бегущих через границу выходцах из Азии и Африки как могут.

Накануне, в воскресенье, тела трех мигрантов из Ирака, Конго и Камеруна нашли польские пограничники. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на специальном брифинге по этому поводу уверял, что власти пытаются помочь беженцам. В качестве примера он привел случай, когда пограничники, полицейские и пожарные спасли 8 нелегалов, потерявшихся в болотах или заводях у реки Супрасль.

Ответственность за сложившуюся ситуацию глава правительства попытался возложить на Белоруссию и, неожиданно, Россию.

«Мы уверены, что люди с территории Белоруссии перевозятся в белорусские пограничные пункты, там их инструктируют и оттуда перевозят на отправляют на границу с Польшей», — утверждал Моравецкий. Руководитель погранкомитета Белоруссии придумал решение проблемы с мигрантами © Santa Fe Relocation Services / flickr



По его словам, в сентябре польские пограничники выявили почти 4 тысячи попыток незаконного пересечения рубежей государства на этом направлении.

«Это гораздо больше, чем в августе, а ведь сентябрь еще не закончился. А август и сентябрь [совместно] — более 7 тысяч таких случаев, — приводил цифры премьер. — Мы имеем дело с массовой акцией, организованной, хорошо направленной в Минске и в Москве».

Он сослался на некие данные беспилотников, но не пояснил, причем тут Россия.

Мысль о том, что миграционный кризис является заговором, была лейтмотивом выступлений Моравецкого — он говорил о расследовании, которое надлежит провести по поводу смертей из-за «сценария, написанного в Москве и Минске». Кризис на границе с Белоруссией «является организованным штурмом», настаивал глава правительства и обещал не сдаваться.

Это расхожие для польских официальных лиц утверждения. Так, министр-координатор спецслужб Станислав Жарын высказал мнение, что Варшава имеет дело с «миграционным путем, искусственно [созданным] для дестабилизации в первую очередь белорусско-литовской, белорусско-латвийской, а теперь преимущественно белорусско-польской границ».

По информации заместителя главы МВД Мацея Васика, «ежедневно 100-250 человек пытаются перейти на польскую территорию». Чтобы предотвратить поток нелегалов Варшава решила возвести стену на границу с Белоруссией.

«Запугивают каждый день»

Еще до Польши аналогичную тактику — выдворения мигрантов обратно — использовала Литва, которая первой испытала наплыв нелегалов. Сейчас Вильнюсу приходится решать и другую проблему: что делать с теми, кто все же смог просочиться сквозь заслоны пограничников.

Европа отгораживается. Особенности национального заборостроительства на границах с Белоруссией © РИА Новости, Костис Нтантамис / Перейти в фотобанк

«Они запугивают нас каждый день, если вы хотите вернуться домой, вы берете 300 евро или вас депортируют силой», — рассказывал выходец из Камеруна.

Слова нелегалов подтвердил и некий служащий, на условиях анонимности пообщавшийся с литовскими журналистами. По его утверждениям, до мигрантов старались донести мысль, что им рано или поздно придется покинуть территорию прибалтийского государства.

«Мы обманывали их во время этого процесса, потому что главная цель — избавиться от них (…). Люди принимают участие в собеседованиях, как в игре, где они не знают правил», — делился деталями собеседник LRT.

Вильнюс хотел бы представить нашествие мигрантов как угрозу не себе лично, а всему Европейскому союзу.

«Если автократический режим Александра Лукашенко в ближайшее время не будет нейтрализован, за это в конечном итоге заплатит вся Европа», — пугала Брюссель и другие страны сообщества посол Литвы в США Аудра Плепите.

Миграционный кризис в Литве и Польше возник летом этого года. Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет больше сдерживать поток нелегалов через границы республики. Такое решение он увязал с санкциями стран Запада, на охрану рубежей из-за них, по словам главы государства, нет «ни денег, ни сил».

Президент России Владимир Путин, комментируя положение дел с потоками беженцев в Восточной Европе, сообщал, что Москва никак не вмешивается в ситуацию. Евросоюзу же, по его мнению, урегулировать эту проблему следует в контактах непосредственно с Минском.