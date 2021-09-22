На территории оккупированной нацистами Украины действовали партизанские отряды, в составе которых, согласно источникам, в целом было около миллиона человек. Партизаны наносили ощутимые удары по оккупантам и внесли огромный вклад в победу над врагом

Рейскомиссариат «Украина» со столицей в Ровно был создан 20 августа 1941 года. Осенью военные передали власть гражданской оккупационной администрации во главе с рейхскомиссаром Эрихом Кохом, который начал выжимать все соки из подконтрольной территории.

Ставка на националистов

Уже 30 июня 1941 года в занятом немцами Львове бандеровская часть ОУН провозгласила создание «Украинской Державы», призванной «тесно сотрудничать с Национал-Социалистической Великой Германией». Но, как пишет журналист Олег Хавич, гитлеровцы или с самого начала не планировали создания на территории Украины марионеточного государства, или по ряду других причин (например, видя, что украинские коллаборанты не могут договориться даже между собой) действовали так, что «никаких реальных последствий для тогдашней Украины документ не имел». Рецепт нацистской Украины: галицкие аферисты, карбованец, ликвидация образования и столица в Ровно © Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 2-3021

Автор Украины.ру Евгений Антонюк отмечает, что в созданном рейсхкомиссариате «поначалу немцы планировали сделать ставку на украинских националистов, целый десант которых прибыл из Галиции и занял ряд руководящих должностей».

Однако не получилось — «вскоре между пришлыми националистами и местным населением возник антагонизм». В частности, из-за языка. Видный коллаборационист Лев Дудин в своих воспоминаниях писал, что на стенах домов тогда развешаны были обращения, написанные «на каком-то странном и малопонятном для местного населения наречии украинского языка».

Суть этих обращений заключалась в том, что «евреи, поляки и русские являются смертельными врагами украинского народа и должны быть уничтожены или немедленно изгнаны из пределов Украины». Использовали, а затем пустили в расход. За что в Бабьем яру расстреляли украинских националистов © AP,

С 1942 года начали практиковать принудительный угон украинцев на работы в Германию, проводя для этого облавы. Как пишет Евгений Антонюк, это «немало поспособствовало разворачиванию партизанского движения, в первые месяцы войны не пользовавшегося особой популярностью». Теперь же ряды партизан пополнялись и людьми, скрывающимися от облав.

«Памятники когда-то кончатся»

Надо напомнить, что в июне 1941 года Политбюро ЦК КП(б)У была создана группа для подготовки партийного подполья и партизанского движения, для партизанской и подпольной работы было подготовлено более 33 тысяч человек. Сидор Ковпак начал закладку партизанских баз ещё в начале июля 1941 года, а уже 28 сентября партизаны "подняли на воздух" первую вражескую технику, установив противотанковые мины.

В первые дни и недели войны многие подпольные организации были уничтожены, а к концу 1941 года партизанское движение на Украине было практически разгромлено, активное сопротивление продолжалось только в одесских катакомбах, напоминает автор Украины.ру Дмитрий Заборин. Впоследствии ситуацию удалось переломить, движение разрасталось и набирало силу. Основной целью партизан и подпольщиков было разрушение системы обеспечения фронта противника. Общая численность подпольщиков и партизан, действовавших на территории УССР, оценивается историками на уровне 220 тысяч человек.

В июне 1942 года был создан Украинский штаб партизанского движения (с центром в Луганске, позднее — в Москве). При штабе действовала школа по подготовке партизанских кадров, была налажена переброска необходимых грузов. Общепризнанно, что советские партизаны внесли значительный вклад в разгром гитлеровцев на территории Украины. Капсула времени. Куда ведет Украину война с памятниками и со своей историей

Теперь же украинские власти проводят политику переписывания истории, сносятся памятники героям Великой Отечественной войны, во Львове разрушен монумент Славы… Куда такая политика заведёт страну, анализирует журналист Максим Максимов. По его словам, «памятники когда-то кончатся», что потом? И делает вывод: «А вот ненависть врагов нацизма к современной коричневой нечисти увеличилась во сто крат. И часы тикают».

О настоящих героях и о бывших союзниках

День партизанской славы на Украине учредил в 2001 году президент Леонид Кучма, подписав соответствующий указ. Отмечают праздник 22 сентября, его пока не отменяли. Но ситуация на Украине сейчас в некоторых чертах напоминает, пожалуй, атмосферу, царившую в своё время в рейхскомиссариате "Украина". Историю продолжают переписывать, памятники советским героям продолжают разрушать, на официальном уровне обеляют нацистских пособников. Зачем это делается?

Как ранее отметил в интервью Украине.ру депутат Государственной Думы Константин Затулин, очевидно, что во время войны у Украины были настоящие герои: «это и Ковпак, и Федоров, и Кожедуб, и Павлюченко, и многие миллионы украинцев, воевавших на фронте и в тылу врага». Затулин: Во время войны героем Украины был Ковпак, а не Бандера © РИА Новости, Нина Зотина

Что до возвеличиваемых ныне на Украине новых «героев» из числа националистов, то политик подчеркнул: «невозможно отмыться от еврейских погромов во Львове, резни поляков на Волыни и от всей той суммы идей, которые исповедовали Бандера и его последователи».

Однако, по словам Затулина, западные страны, бывшие союзники по борьбе с нацизмом в годы Второй мировой войны, сегодня из прагматических соображений смотрят сквозь пальцы на реабилитацию коллаборантов на Украине, исходя «из желания использовать Украину и украинский народ в качестве инструмента борьбы и сдерживания России».

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