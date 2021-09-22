В Украине очередное покушение, которое имеет все шансы стать самым громким в нынешнем году - на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира. Ранение получил водитель, сам Шефир не пострадал

Преступления подобного рода, как правило, в Украине не раскрываются. Причин, как минимум две.

Первая — отсутствие опытных и талантливых следователей и оперативников.

За 30 лет независимости самым реформируемым ведомством в Украине было именно Министерство внутренних дел. Практически, каждый вновь пришедший к власти президент начинал с него — чистил, ставил своих людей во главе, чтобы под видом борьбы с преступностью прикрывать своих людей и «давить» оппонентов. Дошло даже до того, что во времена Виктора Ющенко МВД возглавлял Юрий Луценко, до этого никогда не работавший в системе внутренних дел и вообще не имевший юридического образования. Что, впрочем, не помешало ему позже, уже при президента Петре Порошенко стать генеральным прокурором. Юрий Луценко: кто он © пресс-служба ГП Украины / пресс-служба ГП Украины / Перейти в фотобанк

Но поистине генеральной чистке подверглось МВД после госпереворота 2014 года. Пришедшие к власти националисты и так называемые «патриоты» чистили МВД по принципу мести — за все те случае, когда в предыдущие годы сотрудники МВД выполняли свои должностные обязанности и следовали данной стране присяги, задерживая преступников и не допуская к объектам жизнеобеспечения смутьянов. Когда всех таких честных государственников из органов в 2014-ом вычистили, оказалось, что работать некому и в штат МВД стали набирать чуть ли не с улицы…

При этом, как утверждает экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, подготовка одного оперативника в системе МВД занимает от 7 до 12 лет. Так что серьезно расследовать резонансные преступления в Украине почти некому. Виталий Захарченко. Кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Вторая причина, по которой резонансные преступления в этой стране остаются не раскрытыми — это отсутствие политической воли их раскрывать.

Даже в тех случаях, когда киллер задержан на месте (хотя и смертельно раненный, но удалось вычислить, кто его подвозил к месту покушения), как это было с экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, довести расследование до логического конца ни МВД, ни Госбюро расследований Украины, ни СБУ так и не смогли.

Так же, как с полностью раскрытым убийством Олеся Бузины (преступники найдены, задержаны, но все равно гуляют на свободе, а суд над ними идет уже несколько лет, хотя так и не подошел даже к сути преступления, зависнув на стадии предъявления обвинений). Тут тоже все понятно. Олесь не просто погибший журналист и публицист, для власти он был враг. Вот власть и тянет с осуждением его убийц.

При этом, и это третья особенность украинской действительности, для раскрытия всех без исключения резонансных преступлений в Украине существует хорошо отлаженная схема. Еще до появления каких-либо подробностей власти утверждают, что преступление совершенно российскими спецслужбами. Такая версия всех в Украине на первых порах устраивает, поскольку власть получает дополнительные электоральные очки ("смотрите, наши-то с ФСБ и ГРУ РФ воюют"), а органы дознания могут расслабиться и не сильно «потеть», поскольку виртуально преступник назван, а искать реального на Украине уже и так не обязательно.

По этой схеме действовали власть и органы и в случае убийства Бузины, экс-депутата Рады Калашникова, экс-депутата Госдумы Вороненкова, который должен был раскрыть госорганам «все секреты российской политики», но так и не раскрыл их, поскольку в РФ ни к каким какие секретам (если они и есть) допущен не был. Та же схема была применена при расследовании убийства Павла Шеремета, покушения на Антона Геращенко, убийстве Окуевой, покушении на убийство Мосийчука и т.д. Как правило потом, под давлением СМИ, проводивших свои расследования, выяснялось, что это дело рук своих же украинских АТОшников, местных киллеров или бизнес-противников жертв, но никак не российских спецслужб. И органы неохотно с этим соглашались, а власти делали вид, что не помнят своих заявлений.

Все это же самое повторится и уже повторяется и сегодня, при очередном покушении.

Правда, есть нюансы. Первое. Шефир имел отношение к деньгам, которые «заносили» в Офис президента олигархи и другие страждущие покровительства президента бизнесмены. И на днях, как утверждает хорошо знакомый с украинскими коридорами власти экс-депутат Рады Олег Царев, между Зеленским и Шефиром произошла по этому поводу громкая ссора. Скоро все будет известно. Олег Царев раскрыл подробности покушения на Шефира © РИА Новости, Нина Зотина

Второе. Стреляли на этот раз не в Шефира, во всяком случае, несмотря на явную опытность стрелков, ранили не его, а его водителя, что можно расценивать как предупреждение самому бизнесмену-политику или тем влиятельным лицам, которые за ним стоят.

А уж что там произошло, что не поделили Зеленский и Шефир, или что Шефир кому-то обещал, взяв деньги, но не смог из-за расхождений с президентом реализовать или кого-то на обещанный ему пост назначить, мы скорее всего никогда не узнаем. Вот эти секреты украинская власть умеет прятать более надежно, чем военные секреты.

К тому же, не в последнюю очередь причиной покушения могла стать и рискованная политика Зеленского, который, строго следуя в политическом фарватере США, начал свою игру за возможность для себя второго президентского срока. И здесь он готов сдавать и топить всех — и бывших своих друзей, и нынешних политических противников и «вечных» украинских олигархов.

Так что покушение на Шефира может быть вполне и черной меткой президенту Украины…