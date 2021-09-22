Первый МРК — «Циклон» — спустили на воду в июле 2020 года. Сейчас, по сообщениям Минобороны, он проходит испытания в Новороссийске. А третье судно — «Амур» — находится в стадии строительства на заводском стапеле: на заказе завершены корпусные работы, идет монтаж оборудования.
С лёгкой женской руки
Новое боевое судно носит имя Киевского князя Аскольда. Участие в торжественном спуске корабля на воду приняли Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов и глава крымского Совмина Юрий Гоцанюк.
«Аскольд», как и многие другие суда, — яркий пример успешной реализации заводом важных и масштабных проектов, наличия кадрового, научного и технологического потенциала, способности предприятия создавать корабли высокого класса, разных целей и назначения. Строительство новых боевых кораблей — важный шаг на пути укрепления военной мощи нашей державы, безопасности морских рубежей России», — отметил Гоцанюк.
По старой заводской традиции, разбить бутылку шампанского о борт корабля на удачу доверили женщине. «Крестной матерью» новейшего боевого судна стала одна из сотрудниц предприятия. Заводчанам-мужчинам, как правило, эту почётную миссию не поручают.
Ради безопасности в Черном море
Малый ракетный корабль «Аскольд» стал четвертым военным кораблем, построенным на керченском заводе после фактически четверти века простоя. После присоединения Крыма к России на «Заливе» спустили на воду два патрульных корабля проекта 22160 — «Павел Державин» и «Сергей Котов». Они предназначены для несения патрульной службы по охране территориальных вод и патрулирования 200-мильной исключительной экономической зоны в открытых и закрытых морях.
В Крыму это особенно важно с учетом непростой ситуации в Черном море, что в очередной раз подтвердил недавний заход американских эсминцев для проведения морских учений.
«Аскольд» и «Циклон» — серия многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей 3-го ранга малого водоизмещения с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны. По другой классификации это малые корветы. Серия строится с учетом политики импортозамещения — двигатели для них запустили в производство на петербургском заводе «Звезда».
Это позволяет избежать задержки в обновлении корабельного состава ВМФ и противостоять санкциям Запада, ведь еще на патрульных судах «Павел Державин» и «Сергей Котов» должны были стоять дизель-редукторные агрегаты на базе германских дизелей MAN. Таким двигателем, в частности, был оснащен первый корабль проекта «Василий Быков». Однако после событий 2014 года немцы отказались поставлять оборудование, поэтому следующие корабли стали оснащать отечественными двигателями.
Отряды «каракуртов»
Всего для ВМФ России запланировано к постройке более 18 кораблей проекта «Каракурт». Вооружение судов включает в себя комплексы ударного и противовоздушного оружия, системы боевого управления, обнаружения, целеуказания, связи. На них установлены уникальные зенитные ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь-М» и крылатые ракеты «Калибр».
Водоизмещение «Аскольда», как и предыдущего «Циклона», — около 800 тонн, скорость — свыше 30 узлов, длина — около 67 метров, ширина — 11. Среди главных преимуществ: высокая маневренность и повышенная мореходность.
Несмотря на свои относительно небольшие размеры, МРК проекта 22800 считаются одними из самых мощных в своем классе. Фактически они должны сменить в ВМФ МРК проекта 21631 «Буян-М».
Как ранее заявил президент Владимир Путин, к 2027 году доля современных кораблей в ВМФ России должна превысить 70%. А уже сейчас, по информации министерства промышленности Крыма, предприятия оборонно-промышленного комплекса республики загружены госконтрактами на сумму более 25 миллиардов рублей.