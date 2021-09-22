Лев Ландау: формула счастья

Когда едешь по Харькову в общественном транспорте, можно услышать объявление: «Автобус идёт по улице Ахиезера на проспект Льва Ландау». По удивительной случайности в городе пересекаются улицы, названные в честь великих физиков

Николай Барабашов и «сограждане неба». Есть ли жизнь на Марсе? Александр Ахиезер — харьковский физик, академик, ученик Льва Ландау. Сам Ландау, лауреат Нобелевской премии, создатель знаменитой школы физиков-теоретиков, в представлениях не нуждается. Но не все знают, что именно в Харькове прошёл один из самых ярких и плодотворных периодов его жизни.

Харьков: кремниевая долина

На вопрос, почему Ландау, молодой, но уже знаменитый физик, уехал работать из Ленинграда в Харьков, его сын отвечал в интервью так: "В то время Харьков был одним из крупнейших научных центров и нисколько не уступал городу на Неве. Именно в Харькове была создана первая в нашей стране лаборатория по изучению физических явлений при очень низких температурах".

Ландау сразу стал заведующим теоретическим отделом Украинского физико-технического института в Харькове (УФТИ).

Город принял его гостеприимно и с радостью. Условия для работы были действительно замечательными.

Знаменитый датский физик Нильс Бор, который приехал в гости к своему ученику в Харьков, написал так: "Я рад возможности выразить свои чувства величайшего восхищения и удовольствия, с которыми я осмотрел прекрасный новый Физико-технический институт в Харькове".

Физики всего мира приезжали сюда не просто в гости. Они жили в Харькове годами, проводили исследования, читали лекции. Здесь постоянно работали учёные из Австрии, Германии, США. Были созданы великолепные условия для экспериментов. Именно здесь, в УФТИ, впервые в СССР расщепили ядро атома лития. Здесь был получен жидкий гелий. Работала криогенная лаборатория. Изучалась сверхпроводимость.

Весь комплекс институтских зданий был построен с нуля. Пригласили для этого архитекторов из Ленинграда. Сегодня это центр Харькова, улица Чайковского.

Самым старшим в УФТИ был директор института Иван Обреимов. Ему было 35 лет. Лев Ландау был одним из самых "младших", но только по возрасту. На самом деле он, конечно, был "звездой". Это была привычная для него ситуация. Он всегда выделялся. Окончил школу в 13 лет, университет — в 19. В 25 — заведующий теоретическим отделом крупнейшего в СССР научного института.

Здесь, в Харькове, он начнет писать (с соавторами) "Курс теоретической физики", который станет на десятилетия одним из основных учебников любого физика-теоретика. В Харькове Ландау будет преподавать в двух вузах — нынешнем Политехническом и в Харьковском университете. Здесь он создаст свою "школу", представители которой знамениты и сегодня. Один из его первых учеников — харьковский физик Александр Ахиезер.

Ахиезер возглавил отдел теоретической физики в УФТИ после Ландау и создал впоследствии уже свою школу. Именно по учебникам уже ученика Ахиезера, Виктора Барьяхтара, учатся сегодня школьники в Украине.

Летом 1934 года в Харькове прошла представительная Международная конференция по теоретической физике. Харьков превращался в мировую столицу экспериментальной и теоретической физики. По сути в Харькове в те годы была создана своя "Силиконовая долина". Куда там "Гуглу", "Эпплу" и Илону Маску. Это удачливые инженеры, к настоящей, фундаментальной науке имеющие косвенное отношение. Вряд ли хоть кто-то из них смог бы сдать Ландау его знаменитый "теорминимум": это был экзамен на звание физика-теоретика.

Теорминимум

Скончался создатель атомной бомбы академик Халатников © кадр из видео Youtube

Что же туда входило?

Ну что ж. Вот перечисление:

Классическая механика.

Основы статистической физики и термодинамики. Механика сплошных сред. Специальная теория относительности.

Классическая электродинамика. Электродинамика сплошных сред.

Общая теория относительности. Гравитация.

Нерелятивистская квантовая механика. Релятивистская квантовая механика. Квантовая статистика и кинетика.

Математический анализ, дифференциальные уравнения. Теория функций комплексного переменного.

"Кусается!"

Была ещё одна причина, по которой, как говорят, Лев Ландау переехал в Харьков. Ландау был невыносим в общении, на авторитеты не обращал внимания совершенно. О его ужасном характере ходили легенды.

Нильс Бор говорил ему: "Ландау! Не ругаться, а критиковать!" Но Ландау оставался страшным критиканом.

На его кабинете в Харькове была вывешена табличка "Осторожно: кусается!" Говорили, поэтому он и уехал в Харьков — не хотел подчиняться, хотел быть свободным и независимым от чужого мнения.

Атлант и его Атлантида. Астрологический портрет "генсека застоя" Леонида Брежнева

А один из тех, кто этот минимум не сдал (таких было большинство), впоследствии вспоминал, как Ландау с ним лично поговорил. И объяснил, почему ему не надо посвящать свою жизнь теоретической физике. Но объяснил так, что человек вспоминал об этом как о ярком событии в своей жизни. С восторгом и восхищением.

В этом проявился парадокс Ландау. Он был крайне резок с авторитетами и удивительно заботлив со студентами и молодежью. Но и кусался тоже, не без того. В основном "кусал" "забронзовевших" авторитетов.

Сохранилась телеграмма, которую он послал Нильсу Бору в качестве отзыва на доклад другого физика, Дирака. Там было только одно слово: "Чушь!"

Гороскоп: "Меня зовут Дау"

Кстати, об этом говорит один из аспектов гороскопа Ландау. Нептун оппозиция Уран. Резкая смена настроения. Вспыльчивость, резкость (Уран). Но и огромное обаяние, желание защитить, желание отдать другим всего себя, "снять последнюю рубаху" (Нептун).

Ландау был необыкновенным преподавателем. Он всё, что знал и умел, старался донести в головы студентов максимально доходчиво. На его лекции в университете в Харькове ходили не только студенты, но и сотрудники его же научного института. При этом он полностью поменял систему преподавания. Некоторые предметы резко сократил, что вызывало шок у "авторитетов". Другие добавил. Это вообще было его любимое занятие. Все делать по-новому, без оглядки на то, как "принято".

Солнце в его гороскопе находится в Водолее. Водолей — знак учёных, новаторов, необычных людей. Человек устремлён в будущее.

Любимая работа — в группе, в команде единомышленников. Желание быть "на равных", активное неприятие всяческих почестей.

В университете молодой преподаватель Ландау сразу заявил: "Меня зовут Дау, я ненавижу, когда меня зовут Лев Давидович".

А через много лет, когда праздновалось 50-летие уже академика Ландау, все славословия были категорически запрещены. Поздравительные адреса (если кто-то с таковыми появлялся) отбирал ещё на входе специальный швейцар. Тот же аспект, Нептун — Уран, говорит о страсти понять необъяснимое.

"Я — физик-теоретик. По настоящему меня интересуют только неразгаданные явления", — говорил сам Дау.

Солнце Ландау в аспекте с Марсом. Необычайная энергичность в продвижении своих идей. Он действительно работал не просто много, а невероятно много. Поражает даже не его работоспособность, а невероятный диапазон сделанного. Создал теорию фазовых переходов. Теорию сверхпроводимости, сверхтекучести, диамагнетизма. Огромный вклад в физику плазмы и физику магнетизма.

Ландау предсказал существование звёзд-пульсаров. Активнейшим образом занимался квантовой электродинамикой.

Конечно, в его гороскопе проявлены все "планеты физики", особенно ядерной — Уран, Плутон, Сатурн. В гороскопе Ландау Сатурн в квадрате с Плутоном. Огромная энергия, сила воли. Эту силу воли он проявил не только в науке, но и в личной жизни.

Его сестра писала о брате: "Он принадлежит к людям очень замкнутым, хотя и внешне очень общительным. Несмотря на всю его знаменитость и чудачества, он очень стеснительный человек".

Ландау был от природы очень застенчивым. Но силой воли и постоянными тренировками добился того, что мог говорить с кем угодно о чем угодно. Даже с женщинами.

Это была особенная тема его жизни, интерес к которой вспыхнул после публикации воспоминаний Коры Ландау, его жены.

"Не курить, не пить и не жениться"

Как говорится, есть два вида людей. Одни читали книги Ландау, другие — воспоминания его жены Коры: "Академик Ландау. Как мы жили". По словам Коры, "чтобы распутать клубок моей жизни, пришлось залезть в непристойные мелочи быта".

Она писала воспоминания только для себя. Но они всё-таки были опубликованы.

Кора (Конкордия) Дробанцева и Лев Ландау познакомились в Харькове. Кора только что окончила химический факультет Харьковского университета. А Ландау только что приехал в этот город работать. Якобы он попросил друзей познакомить его с самой красивой девушкой в университете. Это несколько невероятно, так как Лев Ландау красотой не отличался, харизмы "знаменитости" у него всё-таки ещё не было. Кроме того, он в 26 лет не имел ещё близких отношений с женщинами.

Лев Ландау, конечно же, был "странным", необычным человеком и в любви. Как и во всем остальном. Одну из потенциальных "невест" он пригласил на свидание на кладбище. Удивлялся потом, почему не пришла.

Конкордия Терентьевна, которая в будущем захотела называть себя Кора Ивановна, была действительно очень красива. Она только что развелась с первым мужем. Ландау влюбился моментально.

Что-то у них совпало в психике. Что-то произошло. Кора тоже влюбилась. И согласилась на очень необычные условия совместной жизни. Полная свобода!

С Корой Ландау с самого начала заключил "пакт о ненападении". Никакого брака. Свобода каждого в отношениях, включая связи с другими "приглянувшимися" кандидатами.

Ландау ещё в юности дал обязательство "не курить, не пить и не жениться". С Корой они все таки поженились, через 12 лет совместной жизни. Произошло это перед рождением сына.

Кора, конечно же, перед свадьбой опять поклялась никогда его не ревновать и давать ему полную свободу. Но это у нее, конечно же, не получилось. Хотя она и подписала эту бумагу своей кровью.

Ландау первые годы их странного "брака" обожал Кору. Но через 10 лет началась другая жизнь.

Ландау был действительно очень необычным человеком, очень свободным. Но вот парадокс: в своем обосновании "свободной любви" он опирался на факты и на теорию. То есть на довольно жёсткие правила.

Тайны «мадам Блаватской». Астрологический портрет загадочной русской из Украины

"Как надо жить"

Ландау считал, что вывел формулу счастья, и очень сожалел, что не написал теоретическое руководство. Такое же, как он писал по физике.

А его формула счастья очень проста: надо быть счастливым, жена тоже должна быть счастлива: "Муж не может быть счастлив, если у него несчастная жена. Роль неудачника, страдальца и вообще никакая унылость меня не устраивают. У меня другие планы".

При этом в отношениях должна быть полная свобода. Ложь уничтожает отношения, поэтому врать ни в чем не надо. Но и отказывать себе тоже ни в чем не надо.

В своей "теории личной жизни" он постулировал: "Женятся только дураки! Как можно погубить такое великое чувство. В браке в лучшем случае любовь переходит в привычку".

Обескураживающе простая теория дала сбой при встрече с реальностью. Кора не хотела быть "свободной и счастливой". Но Ландау настаивал, что его математически выверенная формула верна.

А мысли и чувства? Всё очень просто. Надо научиться властвовать над ними. Люди глупы, они идут на поводу своих чувств. Умный же человек будет жить по "формулам счастья".

Кора очень хотела жить по формулам и очень любила Ландау. Как могла и умела. Она старалась. И даже заводила по его просьбе какие-то романы. Но это не действовало. Количество счастья у неё не увеличивалось. А даже как-то, парадоксальным образом, вопреки теории, уменьшалось.

Ландау однажды привел домой другую женщину, а Кору попросил приготовить постельное белье. Кора спряталась в шкафу. Ландау её обнаружил. Закрыл шкаф, проводил девушку, открыл шкаф и махнул Коре рукой на дверь — уходи!

После она на коленях просила прощения, он еле-еле её простил. Как бы всё это продолжалось дальше? Удалось бы Ландау всё-таки доказать свою "теорию счастья"?

Но все формулы жизни нарушил нелепый и трагический случай.

Ландау попал в тяжёлую автокатастрофу. Он выжил чудом. Благодаря Коре, её заботе и её любви. Благодаря врачам и учёным всего мира.

Это была уникальная ситуация. Трагическая для Ландау, к которому не вернулся его блестящий талант. Он больше не занимался физикой, не мог заниматься. Но эта трагедия показала, как объединились учёные и врачи всего мира в попытке спасти его жизнь.

Самолётами в Москву прилетали уникальные лекарства, врачи, оборудование. Физики дежурили в аэропорту, мчались в больницу, круглосуточно были на связи друг с другом.

Ландау потом сказал: "Я потерял год, но за это время я узнал, что люди гораздо лучше, чем я полагал".

Формула счастья

Ландау вычислил ещё одну формулу счастья: 30 процентов времени надо тратить на работу, 30 — на общение и ещё 30 — на любовь.

Конечно, сам Ландау тратил на работу гораздо больше. Он говорил совершенно серьезно: "как было бы хорошо, если бы можно было работать по 20 часов в день".

Застенчивый по натуре, он стал необычайно общительным человеком. Двери в его дом практически не закрывались. Общение было самое разное — и научное, и юмористическое. Ландау был большой шутник.

А вот любовь? Знающие его очень хорошо люди говорили, что у Дау, конечно, были увлечения. Но их можно пересчитать на пальцах одной руки. Так что слухи о его невероятной личной жизни очень сильно преувеличивают реальное положение дел. Разговоров было гораздо, гораздо больше. А в разговорах сочинялись всевозможные "рейтинги". Ландау обожал всё классифицировать.

Скорее всего, у него была врождённая склонность создавать теории по любому поводу. Например, Ландау разработал четыре научных принципа, как должна одеваться женщина. Первое — одежда должна быть яркой, второе — прозрачной, третье — открытой и четвёртое — обтекаемой.

Женщин делил на классы. 1, 2 и 3 класс — красивые, хорошенькие и интересные. 4 класс — "выговор родителям". 5 класс — "за повторение — расстрел".

Он разделил на классы и мужчин. В зависимости от того, какая часть женского тела кому нравилась больше. Были "ручисты", "ногисты" и так далее. Справедливости ради, надо сказать, что был и класс "душистов" — тех, кто хотел поговорить с женщиной по душам.

Сам себя Дау относил к классу "красивистов — мордистов". А идеалом внешности считал немецкую актрису, чешку по происхождению Анни Ондра.

Планеты любви

Венера, планета любви и красоты, находится у него в знаке Рыб. Что предполагает большую влюбчивость и желание упасть в "омут чувств". Безусловно, он попадал под власть чувств и знал неразделённую любовь.

А вот Луна — в Деве. Это знак классификации, распределения "по полочкам" всего, чего только можно. Поскольку Луна в астрологии символизирует близких женщин и бессознательные чувства, Лев Давыдович и пытался классифицировать бессознательное. Вывести эти "подземные этажи" психики в область сознания. Луна в Деве как раз делает возможной и естественной рационализацию чувств.

Все эти классификации придумывались им ради шутки. Но это была шутливая попытка защититься от бессознательного. Сделать его приемлемым, предметом исследований и даже предметом юмористического исследования.

Своей жене Коре он, кстати, скрупулёзно отдавал три четверти зарплаты. Отсчитывая эту сумму от всех премий и наград: вот это проявление Луны в Деве. Дотошный подсчет всех средств (Дева) для жены (Луна).

В душе он, конечно, был романтиком (Венера в Рыбах). Который очень хотел вывести формулу чувств (по Луне в Деве). И до определенной степени это у него получилось.

Он осуществил свои планы — "никакой унылости".

"Он умел держать себя в узде. И он сумел сделать себя счастливым, это несомненно", — сказал один из его любимых учеников Карен Тер-Мартиросян.

Логарифмы

Учёных Ландау тоже измерял. По "логарифмической шкале". То есть учёный "второго класса" сделал в науке в 10 раз меньше ученого "первого класса".

В первом классе у него были физики Бор, Дирак и Гейзенберг, создавшие квантовую механику. В "половинном", выше Бора и Гейзенберга, — Эйнштейн и Ньютон. Себя же он считал принадлежащим "второму классу".

Ландау был гениален и ни в какие классификации не попадал. Однако он так не считал.

Великий шутник

Страна победившего «МММ». Астрологический портрет Украины Огарёва. Очень любил стихи Константина Симонова, не расставался с книжечкой его стихов.

Один из его друзей сказал: "Он был простой человек и любил простые искренние стихи".

Юмор его был мягким и очаровательным.

Дау любил раскладывать карточные пасьянсы. При этом приговаривал: "Это вам не физикой заниматься. Здесь думать надо".

В полном восторге был Дау от ответа 75-летнего Бернарда Шоу на вопрос "Как бы вы хотели умереть?" — "От руки ревнивого мужа!"

"Истребление зануд — долг каждого порядочного человека, — говорил Дау. — Если зануда не разьярён — это позор для окружающих".

По поводу физики: "Эта теория так красива, что она не может быть неверной".

Или наоборот: "В принципе это не невозможно. Но такой скособоченный мир был бы настолько противен, что думать об этом не хочу".

Жаль, конечно, что не удалось сделать в Харькове "Силиконовую долину". Но город всё-таки получил необыкновенный импульс, которого хватило на десятилетия. И харьковская школа физики была долгое время знаменитой.

Но "мировой столицей физики" город уже не является. С другой стороны, это хотя бы было в его истории. В те годы, когда Харьков был первой столицей Советской Украины, когда здесь жили и работали великие физики.

И невероятной звездой, настоящим пульсаром сверкал молодой Дау, сказавший про себя: "Я не гений, но я очень талантливый".