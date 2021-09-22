Корабль постмайданной украинской государственности, "шо твой заправский «Титаник»", опять получил смачную пробоину. Но не от какого-то там айсберга, а от своих, кого он вот уже восьмой год стремительно и неуклонно несет к зияющим высотам демократии самого лучшего мирового образца

Любимая общественно-политическая игра многих украинцев — забег по граблям — опять доказала, что у нее два исхода: либо не успеть увернуться и схлопотать-таки по лбу, либо все же отскочить, но получить вослед всю правду-матку и, как говаривал Жванецкий, остаться сломленным навсегда. Во всяком случае, надолго.

«Нах…й Украину. Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. Пять лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой», — написала у себя в «Фейсбуке» некто Наталья Каплан. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Она же — журналистка Наталья Кончева, она же — «сестра Олега Сенцова», она же — жертва «слежки российских спецслужб» и она же — всего три года назад живое олицетворение радости от получения гражданства Украины. А теперь вот еще и жертва жесточайшего разочарования украинской действительностью в результате неизбежного сравнения новой Родины с Россией.

«Там я хотя бы жила, да, было больно, но я жила, а тут просто задыхаюсь… Тут буквально умираю. Я не могу тут жить. И пусть это будет для украинцев доказательством, что не братья», — рассказала она в соцсети о движениях своей души.

А потом уточнила причины столь резкого и откровенного определения вектора, по которому, по ее мнению, должна двигаться Украина: «Украина посылала меня на…уй 5 лет, а я всего лишь пост в ФБ против написала. Да отпишитесь вы уже. Не ссыте, Путину не продамся, он для меня враг куда дольше, чем для Украины. Я чужая, смиритесь и действуйте по своей совести (хотя кому я тут про совесть рассказываю)».

Сказать, что шумные крики настоящих украинских патриотов заглушили бы и праздничный салют ко Дню независимости, — ничего не сказать. Раскаты грома негодования могли бы легко заменить турбину средней ГЭС на какой-нибудь речушке и с полгода запросто давать электричество, если бы праведное негодование и трескучую ненависть оскорбленных патриотов можно было бы преобразовать в продуктивную энергию. Но факт остается фактом: лютая «зрада» опять подкралась изнутри. И по принципу «где тонко, там и рвется».

Оскорбленная Наталья появилась в Украине в 2016 году в разгар всеобщей кампании украинских патриотов по освобождению крымского якобы режиссера Олега Сенцова, которого арестовали российские спецслужбы и передали в суд за попытки организовать на полуострове теракты, угрожающие жизни мирных граждан. Годом ранее он огреб в российском суде 20 лет тюрьмы и очень успешно делал будущую карьеру, многократно объявляя «бессрочные голодовки протеста» против «произвола Кремля». «Худшая страна для эмиграции»: Двоюродная сестра Сенцова послала Украину на три буквы и решила вернуться в Россию © Facebook Натальи Каплан

Почему указанный Сенцов — режиссер, а, скажем, не бухгалтер, наверное, могли бы точнее сказать психиатры, профессионально изучающие мозговые девиации страдающих творческим самовнушением личностей (такой вывод легко можно было сделать после просмотра единственного на то время фильма Сенцова под названием «Гамер»). Но ответили украинские патриоты, европейские правозащитники и самые разные политики Запада и Украины, поднявшие невероятный хайп по поводу незаконного притеснения Россией творческих личностей.

Наталья вполне органично вписалась в эту и компанию, и кампанию. Она давала интервью, рассказывала, какой у нее замечательный брат, ходила на митинги и правозащитные тусовки и даже в 2018 году сначала ездила в Россию на свидание с братом-сидельцем, а потом получала за него премию имени Андрея Сахарова прямо в брюссельской штаб-квартире демократии. А председатель Европарламента Антонио Таяни при этом еще призывал Россию освободить «узника совести», жизни не жалеющего с взрывчаткой в руке и в борьбе против «аннексии Крыма Россией» и за демократию и верховенство права.

А потом случилось непредвиденное, разом прекратившее эту, как говорят спецы в этом деле, лафу: 7 сентября 2019 года Сенцов был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной и вернулся домой.

Там он уже занялся активной политической борьбой, вставлял свои пять копеек во все кампании, которые его касались и не касались, захотел даже создать то ли политпартию, то ли общественное движение, чтобы продуктивно бороться за «нэньку», а потом просто стал выпрашивать деньги на кино, которое и вознамерился снимать. И даже снял. Под названием «Номера» и «Носорог». Последний, на который Сенцову Украина из госбюджета отвалила 25 млн. грн., даже был представлен на недавнем Венецианском кинофестивале, но пролетел с наградами, несмотря даже на то, что в нем как бы сыграл роль неонацист-погромщик Сергей Филимонов по кличке «Сын Перуна». Актер - неонацист, герой - бандит, режиссер судим за терроризм: вышел трейлер нового фильма Сенцова © Сенцов/Фейсбук

Ну, а для его сестры началось то, о чем она живописно и сообщила всем заинтересованным: «В этой стране меня использовали как сестру Сенцова, кому эксклюзив слить, кому с плакатом постоять. Все. Он вышел. Мне только боль. Я поверила в Украину, но ее слоганы не имеют под собой почвы. Тут я только сестра Сенцова, меня просто использовали. И мне посрать, что я кого-то обижаю. Тут у меня нет даже самого необходимого, побираться я не умею и для меня это унизительно, а зарабатывать я могу только не будучи сестрой Сенцова, а в Укрвине это невозможно, тут на каждом углу требуют или взятку или кумовство».

Ну что тут можно сказать? Только банальное — «очередная пошла». Потому что и «революция гидности», под которую замаскировали банальный кровавый госпереворот 2014 года, тоже пожирает своих детей, прожевывая их для своих нужд, а потом выплевывая либо за ненадобностью, либо за профнепригодностью. Даже тех, кто служил ее «иконами» и очень раскрученным подручным материалом.

И что же? Сначала Сенцов начал ныть и обвинять весь мир в «несправедливости», а Украину — конкретно в скупости, мешающей развитию его творческого потенциала. А вот теперь по его стопам пошла сестра.

Ну, а что постмайданная Украина сотворила с Надеждой Савченко, нашей «Надей-Фри», которая по размаху борьбы за ее свободу вполне могла бы соперничать с легендарной Анджелой Дэвис или Юлией Тимошенко? Надежду сначала даже сделали Героем Украины, а звезду ей вручал сам Петр Порошенко. Но потом, когда «НашаНадя» присмотрелась к Украине и начала выдавать ей и ее властям правдивую характеристику, она была обвинена в попытке вооруженного госпереворота и загремела на нары уже дома. Сенцов увидел заговор в отказе государства дать ему деньги на фильм © РИА Новости, Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

И понятно, что судьба Савченко, Сенцова, его сестры, тысяч других «жертв», которым не нашлось доходного и хлебного места под постмайданным солнцем, — это заурядная эрзац-трагедия всех подобных героев, ставших по офиуциальной украинской идеологии оборотнями-предателями, а так же приспособленцев, которые рассчитывали на вечные коржики за то, что «стояли на майдане», но обнаружили, что новые хозяева жизни их используют по полной, но "мяса-таки не докладывают". И не собираются, потому что для них самих кормовая база неуклонно сокращается.

Справедливости ради следует отметить, что Сенцов по обыкновению таких «революционеров» сестру пока не предал и даже попытался оправдать ее поведение.

«Мне жаль, что моей двоюродной сестре Наташе так сейчас плохо, и на фоне обострения депрессии у нее появились эмоциональные посты в фейсбуке. Я прошу прощения за ее резкие слова в сторону Украины. Это очень горько. Благодарен Наташе за многолетнюю поддержку и прошу с пониманием отнестись к тяжелому психологическому состоянию, в котором она находится уже длительное время», — написал он в «Фейсбуке».

Но, с другой стороны, а что еще могли сказать те, кому совершенно оправданно и закономерно не нашлось места в стране, которая, погружаясь в тотальную нищету и деградируя по всем основным показателям, вот уже восьмой год подряд теряет свой политический суверенитет, экономическую независимость и духовно-культурную идентичность?

Они могли это сделать, они и сказали правду, пусть и продиктованную личной обидой. И по мере ожесточения и остервенелости внутривидовой борьбы за выживание и за более лакомый кусок в этом «террариуме единомышленников-революционеров с майдана» такой правды и обиженных на нее будет все больше и больше. Потому что, напоминаю, кормовая база сокращается, а расширять ее они не умеют.

И что тут поделаешь? Создавать впечатление гораздо легче, чем материальные ценности.