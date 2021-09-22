В самой маленькой, самой прозападной и самой громогласной партии украинского парламента «Голос» произошел очередной скандал. Одна часть партии обвиняет другую в работе на Владимира Зеленского, а во второй половине в ответ направили на имя спикера Дмитрия Разумкова жалобу на своего бывшего лидера Ярослава Железняка

Железняка обвиняют в том, что он нарушает закон, совмещая должности главы фракции и первого заместителя главы комитета.

Фракция «Голос» в начале сентября фактически раскололась напополам. Раскол назревал в течение всего текущего года. Депутаты не поделили руководящие должности. Некоторые из них даже заявление о выходе написали на туалетной бумаге.

Раскольники сформировали депутатскую группу «Справедливость», которую их бывшие коллеги сразу же прозвали «заначкой Пинчука», обвиняя в том, что они получают себе на округа деньги из Офиса президента. Глава фракции «Голос» утверждает, что двое «раскольников» (Галина Васильченко и Наталья Пипа) получили по 20 миллионов гривен «инфраструктурных субвенций» за лояльность к власти. Также Железняк заявил, что председатель "Справедливости" Александра Устинова регулярно посещает совещания в Офисе президента. В «Справедливости» же остатки «Голоса» во главе с Железняком обвиняют в сговоре со спикером Дмитрием Разумковым, у которого назревает конфликт с Офисом президента. Вакарчук стал отцом: СМИ обнародовали интересные подробности о матери ребенка © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Партия начала разваливаться сразу же после того, как ее покинул лидер — Святослав Вакарчук в 2020 году. Его задачей, собственно, и было — пользуясь популярностью исполнителя песен и популярной музыки, завести в парламент неизвестных широкой публике людей. Главой партии после его ухода стала Кира Рудык, а парламентскую фракцию возглавил Ярослав Железняк. Параллельно за лидерство в партии начал бороться шоумен Сергей Притула, выдвигавшийся в мэры Киева. На него ориентировалась часть нардепов "Голоса". Не поделив ключевые роли в руководстве, Рудык и Железняк начали выдавливать Притулу и его сторонников из руководства, но тот ушел вместе с некоторыми ячейками партии.

Неофициальной причиной раскола уже тогда называли сотрудничество половины партии с Офисом президента, что проявлялось в голосовании в унисон со «Слугами народа» по важным законопроектам. В частности осколок «Голоса» («Справедливость»), «Слуги народа» и депутатская группа «Доверие» на днях синхронно отдали голоса за законопроект №5388, позволяющий работодателям намного легче увольнять работника и ограничивающий права и возможности профсоюзов.

Как правило, вся фракция единодушно поддерживала все требования западных фондов, включая сокращение социальных расходов, земельную и медицинскую реформы, насколько бы «людоедскими» и непопулярными они ни были. Особую активность в парламенте депутаты «Голоса» проявляли, когда кто-либо из их коллег лишь заикался о возможности реструктуризации или списания долгов перед МВФ. Однако помимо финансового интереса этих людей больше ничего не объединяет. Партия «Голос» развалилась: итоги бунта во «фракции Сороса» © Facebook, Kira Rudik

Как пишет Telegram-канал «Под мантией», вечные скандалы в «Голосе» достаточно хорошо характеризуют сущность этой партии грантоедов. «Бесконечный срач фракции «Голос» — хороший показатель сущности наших «соросят». Финансируемые олигархами и посольствами, конфликтные и продажные коррупционеры. И все лоббируемые ими «реформы» точно также ни к чему созидательному не приводят», — пишет «Под мантией».

Раскол в партии, по словам политолога Анатолия Октисюка, является также следствием расхождения позиций между двумя основными спонсорами партии, олигархом Виктором Пинчуком и Томашем Фиалой, чешским бизнесменом, директором инвестиционной компании Dragon Capital, сотрудничающим с Фондом Джорджа Сороса.

«Шоумен (Притула. — Ред.), за которым стоит Пинчук, так и не договорился о разводе интересов в "Голосе" с группой влияния Фиалы. Смысла у первых поддерживать этот партийный бренд не стало, тем более в свете разговоров о принятии закона о деолигархизации, который бьет по Пинчуку и его политическим протеже. Теперь Притула свободен от партийных обязательств и не боится даже роспуска Рады, о котором опять заговорили из-за скрытой борьбы ОП и олигархов вокруг того самого антиолигархического закона. Шоумен может ковать железо, как хочет. Если таки состоятся внеочередные выборы хоть в Раду, хоть президента, Притула как несистемный игрок будет "обирать" правых политиков, главные из которых — Зеленский и Порошенко. Последнего даже больше, особенно на Галичине, откуда Притула родом. И, насколько я знаю, у Порошенко это понимают, потому и хотели одно время завлечь шоумена в свои ряды», — утверждал политолог. Партию «Голос» возглавит главный антикоррупционный агент США на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Как ни странно, но все политические партии, опирающиеся на электорат Западной Украины, оказываются провальными и более одного сезона в парламенте не задерживаются. Все опросы последних двух лет дают «Голосу» не более 2-3% поддержки. Основная причина провала проекта — определенная политическая «шизофрения», раздвоение плохо сочетаемых векторов внутри подобных проектов: проевропейского либерализма с украинским консервативным национализмом. Да и то происходит это лишь на словах. На практике весь вся небольшая фракция состояла из политических пустышек, которым в западных посольствах или у Виктора Пинчука пообещали головокружительную политическую карьеру.

Поскольку политические проект уже мёртв, в нем усиливается борьба за последние оставшиеся средства параллельно с отчаянными попытками примкнуть к какому-нибудь другому проекту.