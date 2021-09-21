В Украине стартовала протестная кампания «Спасем медицину». Медработники со всех регионов страны собираются в Киеве, чтобы пикетировать органы власти. Они требуют пересмотреть проект бюджета на 2022 год, в котором на систему здравоохранения выделили 2,9% ВВП вместо 5%, как положено по закону. Такая экономия ставит медиков на грань выживания

Недофинансирование системы здравоохранения составит 110,9 миллиарда гривен. Правительство забирает средства у медицинских работников, направляя их на войну, патриотический пиар, коррупционные «мегапроекты» и обслуживание постоянно растущего внешнего долга, на который в бюджете заложили почти 3,4% ВВП. А силовые структуры должны будут получить в будущем году без малого 6%, потому что власти хотят заручиться их поддержкой в ожидании нового кризисного витка.

Все это происходит в разгар коронавирусной пандемии, которая далека от своего завершения. По состоянию на 21 сентября в Украине зафиксированы 5159 новых случаев заражения COVID-19, а уровень заболеваемости растет, на фоне распространения новых ковидных штаммов. Ситуация требует повысить расходы на медицину, чтобы спасти жизни людей и поддержать медицинских работников. Однако власть не может обеспечить им даже своевременную выплату заработной платы, что постоянно приводит к протестным акциям. Медики без работы. Украинских врачей сокращают в разгар пандемии © Андрей Гожый

Сотрудники Сосновской городской больницы, расположенной в Червоноградском районе на Львовщине, объявили в августе голодовку из-за хронической задолженности по зарплате, которая достигла на тот момент трех миллионов гривен. Медики решили протестовать прямо на рабочих местах, продолжая лечение пациентов, потому что с ними не рассчитывались еще с апреля и так и не выплатили обещанные надбавки за лечение ковидных больных.

«Мы обращались и к руководителям объединенных территориальных общин, и к руководству Львовской областной государственной администрации. Ответ один — нет денег, потому что средств Национальной службы здоровья Украины не хватает. Но мы работаем, принимаем пациентов, поэтому наша работа должна оплачиваться», — заявила журналистам врач высшей категории Людмила Ярович.

Кроме того, сосновские медики пожаловались на несправедливое распределение зарплатного фонда и социальное неравенство в коллективе. Административные сотрудники клиники получают зарплату в четыре раза больше врачей, что является ненормальным для общемировой медицинской практики и по сути представляет собой легализованную форму коррупции.

«У администрации оклады в пределах 24-27 тысяч гривен, а у врача высшей категории — чуть больше шести тысяч. Учитывая, что санитарки имеют оклад меньше минималки и им доплачивают до минимума, то сейчас практически все сравнялись в зарплате — и санитарки, и медсестры, и врачи. Но и такую ​​мизерную зарплату, оказывается, нечем выплачивать», — рассказала об этом Ярович.

И действительно, по данным Национальной службы здоровья, руководители украинских медучреждений получают в среднем 23,5 тысячи гривен, а сам медицинский персонал — не более 7,5 тысячи гривен. Это объясняется банальным подкупом — украинские чиновники предпочитают доплачивать административным работникам на местах, чтобы обеспечить себе их безоговорочную лояльность.

Такая политика приносит свои результаты. Руководство больничных администраций дорожит своим местом и закрепленной за ним зарплатой и предпочитает не портить отношения с властью, несмотря на возмущение практикующих медиков. «Реформа Супрун» окончательно добила украинскую медицину — Сивохо © Facebook, Сергей Сивохо

Но протесты все равно вспыхивают, потому что работникам системы здравоохранения зачастую не на что жить. Минувшим летом в Киеве протестовали медсестры, требуя, чтобы их зарплаты повысили хотя бы до 6 тысяч гривен, то есть до уровня минимальной зарплаты, установленной в Украине. Потому что медработники этой категории в среднем получают по стране не более 4,5 тысяч гривен.

А медики городской клинической больницы Славянска перекрыли трассу Киев-Довжанский, требуя немедленно выплатить им накопившиеся задолженности.

«Я живу не в самом Славянске, на работу мне нужно ездить на пригородном автобусе. В день 50 гривен, в месяц получается около 1000 гривен. Вот сейчас мне надо заплатить 800 гривен за свет, 400 гривен за землю и купить дрова на зиму. В прошлом году я так и не смогла купить дров, еле-еле перезимовала. В этом году, видимо, будет что-то похожее. Сейчас вот заняла 2000 у знакомых, но не знаю, как буду отдавать. Работать приходится за пятерых, в конце смены с ног валишься, а зарплата мизерная, и ту теперь не платят. Где справедливость?» — рассказала изданию «Свои» младшая медсестра Лариса.

«Как они там наверху планировали эту реформу и кто виноват в наших проблемах, мы не понимаем, но по итогу медицина города осталась без зарплаты. На сегодняшний день нам сказали, что в первую очередь деньги пойдут на выплату расчетных тем сотрудникам, которые месяц назад уволились, а весь остальной персонал сидит без денег. Живем в XXI веке, а такое ощущение, что в средневековье», — вторит Лариса коллега, медсестра приемного больничного отделения.

Рекордный свист. Новые достижения Украины © Facebook, Валківська міська рада

«Больницу никто не закроет, но, чтобы уложиться в имеющееся финансирование, придется сокращать штатные единицы. Это неправильно, глупо, но, к сожалению, ситуация такова», —порадовал людей директор больницы Богдан Носатов, который допускает сокращение половины медицинского персонала.

Хотя все понимают, что ликвидация «убыточной» клиники станет после этого делом времени, несмотря на всю ее преступную глупость.

Украинские СМИ скупо освещают эту драматичную ситуацию. Но зато они дружно написали о том, что в Валках установили национальный рекорд по коллективному свисту с помощью глиняных свистков для детей, что преподносится сейчас как возрождение исконных национальных традиций. Власти охотно финансируют подобную архаичную показуху и одновременно убивают медицинскую систему, построенную в советские времена.

Здравоохранение активно декоммунизируют, в чем, в общем, и состоит предназначение антисоциальной «реформы» от Ульяны Супрун, которую проводят в жизнь и после ее отставки.

Результаты этой политики очевидны. Согласно данным Государственной службы статистики Украины, население страны сократилось за минувший год на триста тысяч человек, что составляет собой население целого областного центра. Такой уровень сверхсмертности является следствием коронавирусной пандемии, и многие из этих жизней можно было спасти. Однако правительство предпочитало экономить на медицине, обрекая людей на гибель. И продолжает заниматься этим сегодня.

А лозунг «Спасем медицину», с которым выходят сейчас на улицу украинские врачи и медсестры, становится призывом к спасению украинцев, которых лишают права на гарантированную медицинскую помощь.