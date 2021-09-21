Пока мировое сообщество пытается решить, что делать с Афганистаном, и сгладить конфликт между Европой и США из-за AUKUS, президент Украины Владимир Зеленский будет повторять на Генеральной Ассамблее ООН мантру об «агрессии России» и возвращении Крыма

Украинский лидер и правительственная делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой 20 сентября прибыли в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В рамках этого рабочего визита Владимир Зеленский выступит на общих дебатах и с трибуны ООН (22 сентября в 16:40 по местному времени — 23:40 по московскому), а также проведёт серию двусторонних и многосторонних переговоров, в частности с генеральными секретарями НАТО и ООН Йенсом Столтенбергом и Антониу Гутерришем, президентом Польши Анджеем Дудой, его молдавской коллегой Майей Санду и премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили (общая встреча лидеров запланирована на 21 сентября в генеральном консульстве Польши в Нью-Йорке). Встреча с Лавровым в русской комнате, отворот-поворот от Обамы: чем запомнились Порошенко и Зеленский на Генассамблее ООН © РИА Новости, Нэнси Сисель / Перейти в фотобанк

Президент Украины сообщил, что намерен поднять на полях Всемирной организации темы Крыма и Донбасса. Впрочем, иного и не стоило ожидать. Отвечая на вопрос, верит ли он в эффективность ООН для решения этих вопросов, Зеленский заявил в комментарии телеканалу «Дом»: «сложно сказать, но одной из центральной площадок, на которых собираются лидеры стран, от которых зависит решение ситуации, — это Генассамблея ООН. И мы должны не только говорить, но и требовать соответствующих действий. Мы ищем решение Донбасса и Крыма на всех площадках. Да, организация ООН — это одна из главных площадок. И мы не должны пропускать такую возможность».

Крым и Донбасс неизменно остаются ключевыми мотивами речи президента Украины на Генеральной ассамблее ООН, будь то Пётр Порошенко или Владимир Зеленский. Однако ничего не меняется: Крым продолжает развиваться как российский регион, а конца войны в Донбассе не видно, — но официальный Киев это не смущает, они продолжают гнуть свою линию.

«Ждём от президента посылов, которые уже звучали, а также [заявлений] о необходимости более широкой поддержки Украины в крымском вопросе, привлечения к "Крымской платформе" как можно большего количества стран, помощи Украине в решении вооружённого конфликта в Донбассе, усиления санкций и привлечения коллег, в частности США, не только к прямой военной помощи, за которую мы благодарны, но и к участию, к примеру, в «нормандском формате», — сказал лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко на брифинге в Верховной Раде.

Зеленский неоднократно выступал с инициативой привлечь Вашингтон в переговорный процесс по Донбассу — либо в рамках «нормандского формата», либо за счёт создания новой площадки, — однако американская сторона не проявляет заинтересованности.

Как уточнил Кулеба, глава государства поехал в Нью-Йорк с целью консолидировать международную поддержку Украины ради привлечения инвестиций, борьбы с пандемией COVID-19 и «противостояния агрессии РФ», но красной нитью переговоров Зеленского на всех уровнях будет тема Крыма. «Крымская платформа» и неадекватные платформеры

«Во-первых, мы очень успешно запустили "Крымскую платформу". Во-вторых, Крым является вопросом номер один для нашего государства и дипломатии. Будет непростой разговор с генеральным секретарем ООН на эту тему, ведь мы хотим видеть большую вовлечённость ООН в вопросы Крыма», — заявил глава МИД Украины.

Понятие успешности, конечно, субъективное, но всё же. На саммит в Киев, прошедший 23 августа, многие страны прислали делегации гораздо более низкого уровня представительства, чем рассчитывали в Офисе президента Украины (из 46 гостей было 14 глав государств и правительств, а также 17 министров). Канцлер ФРГ Ангела Меркель, например, которая была в украинской столице днём ранее, не пожелала оставаться на мероприятие, президент Франции Эммануэль Макрон тоже отсутствовал, проигнорировали личное приглашение Зеленского президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.

Как признают источники в Банковой, западные политики не захотели портить отношения с Россией из-за участия в «Крымской платформе».

Тем не менее, украинский лидер продолжает делать хорошую мину при плохой игре.

«Для нас очень важно, что ООН признала "Крымскую платформу". Думаю, мы можем говорить о поддержке Украины со стороны наших партнёров в это очень непростое время», — заявил он в комментарии «Дому».

О каком признании может идти речь, если ООН не посчитал нужным направить на саммит своих представителей?

Отдельное внимание Зеленский уделил предстоящим переговорам с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Когда Эрдоган заявит, что у Турции есть обязанности в Крыму? © AP, Kenzo Tribouillard, Pool via AP

«Мы все знаем заявление Турции о непризнании аннексии Крыма со стороны Российской Федерации и о непризнании выборов в Госдуму РФ из-за привлечения к ним жителей оккупированных украинских территорий», — отметил он.

Хотя Анкара отказалась признать легальность прошедших 17-19 сентября выборов в Госдуму, проведённых на территории Крыма, поскольку считает полуостров украинским регионом, поддерживает проект «Крымская платформа», она высоко ценит сотрудничество с Россией и по широкому кругу направлений. Так, Турция отказалась от предложения США за денежное вознаграждение разорвать контракт с Россией на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400.

Для восстановления межгосударственных отношений после того, как в 2015 году турецкий истребитель F-16 сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24, а катапультировавшегося пилота Олега Пешкова расстреляли с земли, Эрдогану пришлось приложить массу усилий: он даже караулил президента РФ Владимира Путина около туалета на климатическом саммите в Париже, когда в течение нескольких часов безуспешно пытался дождаться коллегу возле кабинета, где тот проводил переговоры с другими лидерами.

В конечном итоге Москва и Анкара преодолели все разногласия. В скором времени Эрдоган посетит Россию с рабочим визитом, который, как сообщил 20 сентября, когда Зеленский летел в Нью-Йорк, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, находится на стадии подготовки, повестка переговоров самая обширная: от двухсторонних отношений до международной повестки, в частности урегулирования ситуации в Сирии.

Заместитель директора Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что гиперактивность Зеленского на международной арене — стремление участвовать в Генассамблее ООН, создание «Крымской платформы», постоянные требования саммитов в «нормандском формате» — это ничто иное, как имитация бурной деятельности и попытка отвлечь внимание от неисполнения Украиной Минских соглашений, поэтому Киев создаёт множество инфоповодов, чтобы создать иллюзию деятельности и показать, что Россия на этом фоне якобы ничего не делает.

Эксперт убеждён, что заручиться поддержкой на Генассамблее ООН президенту Украины вряд ли удастся, поскольку Запад чётко дал понять, что не заинтересован в обострении конфронтации с Россией, а также в инцидентах типа того, который произошёл в Керченском проливе осенью 2018 года. Визит старших. Как только достроили «Северный поток-2», к Зеленскому сразу прилетели американцы © REUTERS, Jonathan Ernst

«Они не бросят Украину, но в то же время не хотят эскалации отношений с Россией. США снижают своё внимание к мелочам и больше делают акцент на главном, а главное — это Китай, внутренние дела, климат и так далее. Поскольку они не хотели бы отвлекаться на Россию и связанные с ней конфликты, но в то же время не хотели бы и капитулировать, они предпочитают сохранять статус-кво», — заявил Суслов в интервью изданию «Газета.ру».

Зеленский так долго стремился попасть в Америку и в итоге менее чем за месяц прилетает туда во второй раз — 1 сентября он провёл переговоры с Байденом в Вашингтоне.

Хотя, как отметил в интервью изданию Украина.ру директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, были и положительные для украинского лидера моменты: американская сторона вообще не упомянула Минские соглашения, не говорила о нарушениях со стороны Украины, а, наоборот, возложила вину за происходящее в Донбассе на Россию, таким образом, продемонстрировав, что Вашингтон не собирается уговаривать Киев выполнять «Минск-2», — в целом надежды Зеленского на этот визит не оправдались: президент США не взял на себя обязательства по продвижению получения Украиной ПДЧ в НАТО и компенсации за запуск «Северного потока — 2».

«Визит Зеленского в Вашингтон показал реальное лицо якобы радеющих за благополучие Украины. Достигнутые договоренности пойдут на пользу лишь американскому бизнесу, которому в очередной раз позволено вне конкуренции извлекать прибыль из украинских проектов. Это не что иное, как завуалированный колониализм. Населению же самой Украины активно преподносят эту антинациональную политику как движение в сторону так называемого прогрессивного Запада. И находится немало тех, кто этой пропаганде верит», — заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «АиФ».

По мнению бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника, Зеленский формируют «пустую повестку», чтобы оправдать своё отсутствие в стране, поездок по регионам он боится, потому что граждане задают вопросы о тарифах, о завершении войны в Донбассе, а в США никто не пристаёт, поэтому президент чувствует себя комфортно.

Генеральная ассамблея ООН проводится ежегодно для обсуждения лидерами стран и дипломатами важнейших международных проблем и поиска их решения. На сегодняшний день всё мировое сообщество беспокоит, что делать с Афганистаном, где после вывода американских войск власть захватили талибы, и это может привести к серьёзным негативным последствиям для многих стран. Кроме того, созданное Соединёнными Штатами, Великобританией и Австралией партнёрство в сфере безопасности AUKUS за считанные часы рассорило Евросоюз и лично Францию, которая из-за этого потеряла крупный контракт на строительство подводных лодок для Канберры, с этими тремя государствами, и теперь под угрозой срыва оказалась сделка о свободной торговле между ЕС и Австралией. Франция против AUKUS © AFP, BRENDAN ESPOSITO / POOL

А Зеленский в этой ситуации собирается убеждать мир в необходимости возвращении Крыма под контроль Украины, хотя в его же Офисе на условиях анонимности говорят журналистам, что не верят, что это возможно, а также о конфликте в Донбассе, поэтапная дорожная карта для урегулирования которого была подписана больше 8 лет назад в Минске — нужно просто выполнить её пункт за пунктом.

Естественно, каждый президент отстаивает в первую очередь интересы собственной страны, и для Украины ситуация в юго-восточных регионах гораздо важнее скандала вокруг AUKUS, например, но, если ты хочешь претендовать на статус партнёра на международной арене, будь добр не только требовать и ждать помощи от кого-то, но и быть полезным другим, а Зеленский как будто живёт в параллельной реальности, не осознавая, какие темы сейчас волнуют Запад и всех остальных в первую очередь. И это ни Донбасс, ни Крым.

«Тут расчёт на то, что он поймает Байдена где-то у туалета, и то если Байден будет на Генассамблее. А если он там будет, то сделает так, чтобы ему вот эти ребята не надоедали. Байден сказал «всё». Если они бежали из Афганистана, бросили Францию, то такая ситуация будет и с Украиной — поматросят и бросят. Уже не смешно», — заявил Олейник.