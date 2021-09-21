В будущее воскресенье, 26 сентября, в Германии состоятся парламентские выборы. Их результатом станет не только несомненное появления нового лидера страны (в должности канцлера), но и весьма вероятное изменение состава правительственной коалиции. А это значит и изменение внешнеполитических факторов немецкой политики

Но нас интересует в первую очередь, какую политику будет проводить Берлин в отношении России и Украины. Ответ на этот вопрос в немалой степени дают партийные программы. Ведь в Германии, как и в большинстве стран Европы эти документы занимают отнюдь не несколько страниц, как на Украине, а имеют объем маленькой повести и даже романа. А для тех, кто не хочет читать так много, есть и краткие версии. Россия - Германия: сотрудничество после обновления. Что ждет Украину? © AP, Michael Probst

Программа ведущей силы правительственной коалиции Христианских демократов занимает 140 страниц. Украине и России в ней посвящено полстраницы, которые выглядят так:

«Мы хотим укрепить независимость восточных партнеров ЕС и активно продвигать их политическую и экономическую модернизацию в европейские правовые государства. Нашей целью остается восстановление европейского мирного порядка, который был приостановлен аннексией Крыма Россией, что противоречит международному праву.

Мы продолжим работать над прекращением конфликта на востоке Украины и за возвращение легитимного международно-правового статуса Крыма. Пока правительство России не готово к этому, санкции должны оставаться в силе.

Россия бросает вызов нашим ценностям. Мы не хотим, чтобы это снова превратилось в серьезную военную угрозу для нас в Европе. Чтобы отстаивать свои интересы, российское правительство сейчас прибегает к открытым угрозам в адрес союзников по НАТО, кибератакам, дезинформации и пропаганде.

• Нам нужно больше политического единства в ЕС и НАТО, с одной стороны, а с другой — способность к надежному сдерживанию и сопротивлению этих вызовов.

• В то же время мы продолжим стремиться к диалогу и сотрудничеству с Россией там, где есть общие интересы. Например, защита глобального климата без России неэффективна, а экономическое сотрудничество в интересах всех».

Нынешний текст в два с половиной раза больше того, что был в программе Христианских демократов 4 года назад. Тогда говорилось:

«Даже в нашем регионе территориальная целостность Украины поставлена под сомнение российской агрессией.

Мы (т.е Европейский Союз. — П.С.) должны взять на себя нашу совместную геостратегическую ответственность за свободу и мир и помочь разрешить конфликты по соседству. Вот почему ЕС оказался вовлеченным в конфликт между Россией и Украиной, и поэтому мы вместе боремся за Парижское соглашение по климату. Мы призываем Россию на постоянной основе соблюдать и выполнять Минские договоренности, и мы постоянно продолжаем диалог».

Видно, что текст нынешней программы явно хуже для России, чем прошлой. Так, ее обвиняют в таких прегрешениях, в каких раньше не обвиняли, упоминают о возвращения Крыма и санкциях, не упоминают о Минских соглашениях.

На этом фоне появление слов о наличии общих интересов Берлина и Москвы дела не меняет. Меркель не отрицала их наличие и в 2017-ом, просто тогда программа была короче (76 страниц). Увеличение объема программы привело и к фразе о содействии модернизации стран Восточного партнерства. Это, конечно, выгодно для Киева, но о главном для него — перспективе вхождения в ЕС — ничего не сказано.

Данная программа представлена как общий документ ХДС/ХСС или, как говорят в Германии, Союза. Но нередко, в том числе и на двух последних выборах ХСС представляет и отдельную, краткую программу. Она в основном посвящена Баварии, земле, где действует эта партия. Но идет там речь и о международных вопросах.

В 2017-м ХСС писала в ней: «Санкции в отношении России не должны стать постоянными. Германия играет особую роль в мостостроении с Россией. Даже если диалог с Россией сложен, мы должны поддерживать его в тесной координации с нашими партнерами. Многие конфликты в мире, в том числе в Сирии, можно разрешить только с Россией, а не против нее. Мы выступаем за дорожную карту по отмене санкций против России и поддерживаем гибкую отмену санкций, увязанную с постепенным выполнением Минских соглашений». Германия допустила пересмотр договоренностей по «Северному потоку — 2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Но если тогда ХСС выглядела заметно более настроенной на компромисс с Москвой, нежели ХДС, то сейчас в ее программе Россия упомянута исключительно как соперник и только раз: «Нам нужна свободная Европа, которая способна действовать, чтобы суметь противостоять Китаю и России».

У германских социал-демократов (СДПГ), которые в последний месяц стали лидерами рейтингов, программа одна их самых кратких (66 страниц). Но они посвятили России больший текст, чем их нынешние партнеры по правящей коалиции.

«В интересах Германии и Европы, если мы и Россия вместе добьемся прогресса в вопросах общей безопасности, разоружения и контроля над вооружениями, а также в вопросах климата, устойчивости, энергетики и борьбы с пандемиями. Однако мы также видим, что отношения Европы с Россией неоднократно терпели неудачи.

Будь то аннексия Крыма в нарушение международного права, поддержка сепаратистов на востоке Украины, кибератаки на Бундестаг Германии или использование запрещенного в международном масштабе химического агента «Новичок» для устранения внутриполитических оппонентов: Россия регулярно нарушает международное право и тем самым обременяет отношения со своими соседями. Несмотря на всю необходимую критику, мы рассчитываем на готовность России к диалогу и сотрудничеству. Мир в Европе не может быть против России, а только с Россией. Контакты с гражданским обществом, которые мы хотим развивать и расширять, в том числе путем упрощения визового режима для обмена молодыми людьми, имеют большое значение в отношениях с Россией. Основываясь на ценностях и принципах ОБСЕ, мы поэтому преследуем цель новой европейской восточноевропейской политики, которая фокусируется на общей и последовательной политике ЕС в отношении России. Конструктивная готовность к диалогу со стороны России — необходимое условие работы по снижению напряженности. Это также включает тот факт, что путь к мирному урегулированию конфликта на Украине и связанное с этим прекращение санкций во многом зависит от выполнения Минских соглашений.

Мы также привержены началу переговоров между США и Россией о поддающемся проверке, полном разоружении в субстратегической области с целью окончательного вывода и уничтожения ядерного оружия, размещенного в Европе и Германии».

Об Украине вне связи с Крымом и Донбассам там ничего не написано, впрочем о ней не писала СДПГ и в программе 2017 года, а о России тогда говорилось следующее:

«Наши отношения с Россией осложняются действиями российского правительства на востоке Украины и нарушением международного права в результате аннексии Крыма. Нарушены фундаментальные принципы европейского порядка мира и безопасности. Однако мы убеждены, что мир и безопасность в Европе возможны только с Россией, а не без нее или против нее. Это требует деэскалации, возврата к политическому диалогу и дифференцированного применения санкционных механизмов. Политический процесс на востоке Украины, который успешно предотвратил начало открытой войны, зашел в тупик. Мы продолжаем держаться за него. Существенный прогресс в выполнении Минских соглашений приведет к постепенной отмене санкций против России. В долгосрочной перспективе мы стремимся к всеобъемлющей архитектуре безопасности для всей Европы. В этом смысле необходимо снова усилить политику разрядки».

И здесь отличия негативны, хотя и не столь явны, как в случае с христианскими демократами. Так, России предъявляют больше претензий, чем четырьмя годами ранее, Минские соглашения хотя и упомянуты, но теперь без слов о «политическом процессе». В то же время надо отметить приверженность СДПГ тезису о возможности мира на континенте только вместе с Россией, а также идея вывода американских ядерных вооружений с европейской территории.

У германских «Зеленых», лидировавших в большинстве опросов конца апреля и первой половины мая, традиционно самая пространная программа (272 страницы). Относительно же России и Украины там написано больше, чем у партий коалиции вместе взятых.

Так, характеризуя современный мир, партия утверждает: «В своем авторитарном стремлении к гегемонии такие государства, как Китай и Россия, которые систематически подрывают права человека и гражданина, не только принуждают другие государства к экономической и политической зависимости, но также хотят разделить Европу». Но тут же у них признаю, что «глобальная социально-экологическая трансформация невозможна без Китая, а также без России и Бразилии». Это удручает зеленых которые называют выбор между конфронтацией и сотрудничеством с этими странами, «выбором между огнем и пламенем». Венесуэльский эксперт рассказал о победе, которую Россия и Германия одержали над США © скриншот видео Globovision

Отдельный подраздел «Россия» выглядит так:

«Россия все в большей степени превращается в авторитарное государство, внешняя политика которого ставит под угрозу демократию, стабильность и мир в ЕС и в странах-соседях с помощью военных и гибридных средств. В то же время в России усиливается демократическое движение. Мы хотим поддержать мужественное гражданское общество, которое противостоит все более жестким репрессиям Кремля и борется за права человека, демократию, верховенство закона и сексуальное самоопределение, и мы хотим активизировать с ним культурный, политический и научный обмен.. ЕС сформулировал четкие условия для ослабления санкций, введенных против России за незаконную аннексию Крыма и военные действия на Украине. Мы будем их придерживаться и при необходимости ужесточим санкции. Мы требуем, чтобы правительство России выполнило свои обязательства по Минским соглашениям. Проект газопровода «Северный поток — 2» не способствует защите климата, направлен против энергетических и геостратегических интересов Европейского Союза, ставит под угрозу стабильность Украины и поэтому должен быть остановлен. Также необходим конструктивный климатический диалог с Россией, при котором права человека должны защищаться отдельными шагами».

Также в другом месте программы Россия упоминается в контексте разрядки напряженности. Там предлагается «возобновление диалога по вопросам безопасности и военных контактов между НАТО и Россией», а также утверждается, что «после прекращения действия Договора о ядерных системах средней дальности (ДРСМД) между США и Россией необходима новая договорная инициатива в этой сфере».

Любопытен еще один фрагмент, касающийся как России, так и Украины. Подчеркнув, что безопасность Европы не ограничена ЕС, «Зеленые» заявляют, что необходимо «укреплять и развивать Совет Европы и ОБСЕ, вовлекая все европейские государства. Только так мы действительно сможем создать эффективную и прочную систему коллективной безопасности по всей Европе. Нашей целью остается завоевать для такой перспективы восточных соседей Европейского Союза на основе общих ценностей и поддерживать местные демократические гражданские общества, это особенно необходимо с учетом националистической и ретроградной политики России, подрывающей безопасность Европы и самоопределение соседних с Россией стран».

Здесь, очевидно, не просто намерение бороться с Россией за постсоветское пространство, но и втянуть его в «систему коллективной безопасности» (обычно такое понятие является синонимом военного блока, который не включает Россию, ведь, как видно из программы, Россию «Зеленые» не относят к Европе).

Есть в программе также фрагмент, посвященный Украине и другим восточным соседям:

«В Восточной Европе многие отважные люди борются за демократию, верховенство закона и права человека в таких странах, как Армения, Грузия, Украина и Беларусь. Мы стоим на их стороне и продвигаем процессы демократических и социально-экологических преобразований в регионе в рамках Восточного партнерства ЕС и на двусторонней основе, например, путем выделения дополнительных средств на устойчивое осуществление реформ. Мы поддерживаем демократическое гражданское общество и независимые местные СМИ, хотим способствовать большему обмену между Востоком и Западом и продвигать судебные реформы. Мы хотим, чтобы путь к вступлению в ЕС оставался открытым для ассоциированных с ЕС стран Восточного партнерства».

То есть «Зеленые» открыто декларируют для Украины, Грузии и Молдавии перспективу вступления в ЕС. А в их программе 2017 года такого не было. Тогда шла речь об Украине исключительно в контексте фрагмента о России, который был несравненно короче.

«При президенте Путине Россия внесла свой вклад в значительный рост международной напряженности в результате незаконной аннексии Крыма, военных действий на востоке Украины и жестокого военного вмешательства на стороне Асада. Решение конфликта на Украине может быть только политическим и дипломатическим. Поэтому мы придерживаемся Минского процесса. Мы рассматриваем адресные санкции ЕС против ответственных лиц и институтов государственного и частного секторов как эффективное средство внешней политики, и в настоящее время мы сохраняем санкции против Российской Федерации».

Хотя и в 2017-м тон в отношении России был явно недружественным, ухудшение риторики сейчас видно невооруженным глазом. Ранее «Зеленые» говорили только о сохранении санкций, а сейчас и о возможности их усиления, слова об исключительно политическом решении украинского конфликта исчезли, возникли темы поддержки российской оппозиции (включая борцов за «сексуальное самоопределение») и противодействия «Северному Потоку-2».