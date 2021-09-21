Нидерланды продолжают ориентироваться на ветроэлектростанции, надеясь решить проблему перепадов в производстве электроэнергии с помощью водорода, используя его в роли своеобразного аккумулятора

Когда «зелёный водород» пойдёт по «Голубому Дунаю»?

В Австрии к «зелёной энергетике» подошли с германской логикой и назначили ответственной за энергопереход страны публичную компанию Verbund AG. Verbund — крупнейший в Австрии поставщик электроэнергии (покрывает около 40% спроса), а также генерирует 90% гидроэнергии страны и управляет федеральной сетью электроснабжения через свою дочернюю компанию APG. Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

Verbund от имени Австрии участвует в реализации Манифеста о развитии европейской производственно-сбытовой цепочки по водородным технологиям и системам, который был подписан 18 декабря 2020 года во время немецкого председательствования в ЕС. Собственно, министр энергетики Германии Петер Альтмайер и был модератором заседания, на котором присутствовали министры энергетики всех стран-членов ЕС, комиссары Европейского союза по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер и по внутреннему рынку Тьерри Бретон, а также президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер.

Манифест предусматривает участие стран-членов ЕС в достижении целей по декарбонизации и использованию возобновляемых источников энергии на водородной основе — с целью обеспечить лидерство Европы в этом секторе. Приложения и технологии на основе водорода также будут способствовать созданию новых рабочих мест в промышленности и достижению целей в области энергетики и климата. Согласно документу, страны-члены «признают важность содействия трансграничному сотрудничеству путем осуществления крупномасштабных инвестиций, которые будут поддерживать разработку и внедрение водородных систем, особенно в секторах, где необходимы решения по декарбонизации и замене ископаемого топлива».

Накануне подписания этого Манифеста Европейская комиссия (ЕК) пересмотрела правила ЕС в отношении трансъевропейских энергетических сетей (Регламент TEN-E), чтобы поддержать модернизацию трансграничной энергетической инфраструктуры Европы. Новый Регламент TEN-E поможет достичь целей ЕС по сокращению выбросов, способствуя интеграции возобновляемых источников энергии и новых технологий производства чистой энергии в существующую энергетическую систему. «Наши уже воют». Немецкий эксперт Рар сказал, что начнется, если в мире будет сплошная «зеленая энергетика» © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Одним из первых проектов, которые реализуются в рамках вышеупомянутых документов, является предложенный компанией Verbund проект «Голубой Дунай» (Green Hydrogen @ Blue Danube), который объединяет участников из девяти европейских стран. Его целью является создание цепочки производства, транспортировки и использования водорода вдоль реки Дунай, а также по Рейну и Черному морю, и соединение европейских газовых трубопроводных сетей с морскими портами. Это позволит использовать «зелёный водород» для декарбонизации промышленности в Европе, потому «Голубой Дунай» получил поддержку ЕС в рамках общеевропейской программы IPCEI (Важные проекты совместного европейского интереса).

На первом этапе речь идёт о производстве и использовании «зелёного водорода» в Австрии и соседней Баварии. С учетом того, что Австрия не сможет производить достаточное количество этого энергоносителя, второй этап проекта сосредоточен на производстве «зелёного водорода» из возобновляемой электроэнергии в Юго-Восточной Европе. При помощи ветряной, солнечной и гидроэнергетики водород будут производить непосредственно на месте, затем транспортировать его по реке Дунай, используя давно созданный европейский транспортный коридор (TEN-T), и поставлять потребителям в Австрии и Германии. Согласно проекту, поначалу в Баварии будут производить до 3 тысяч тонн водорода в год, а в Юго-Восточной Европе планируют производить до 80 тысяч тонн «зелёного водорода». В частности, в Одесской области для этого планируется создать энергетический кластер из солнечной электростанции и электролизеров.

Но ключевой элемент проекта «Голубой Дунай» — это сжижение водорода на основе технологии LOHC (Liquid Organic Hydrogen Carriers). Для этого используются специальные полимерные материалы, молекулы которых содержат большое количество двойных связей, способных присоединять и освобождать молекулы водорода. Сжиженный таким образом водород можно перевозить в обычных танкерах, которыми ныне по Дунаю транспортируют горюче-смазочные материалы. Такой водород можно использовать как топливо — к примеру, в той же Австрии на отдельных маршрутах уже ходят водородные поезда, произведённые французской компанией Alstom, аналогичный поезд испытывает немецкая компания Siemens. Зеленая энергетика. Как затягивают тарифную петлю на шее украинцев © Gustavo Fring/Pexels

Правда, пока что «Голубой Дунай» находится в предварительной стадии реализации, что подтвердил недавно генеральный директор компании Verbund Михаэль Стругл. Однако по его словам, Verbund уже реализует в Австрии ряд межотраслевых проектов, направленных на использование «зелёного водорода» в сталелитейной, цементной и нефтеперерабатывающей промышленности. При этом говорить о переводе всей Австрии на использование электроэнергии из возобновляемых источников пока рано, считает Стругл, и главная проблема — это аккумуляция. По его оценкам, в сезон только компании Verbund нужно около десяти тераватт-часов емкости хранения, а с помощью гидроаккумулирующих станций можно покрыть лишь около трети потребностей. «Поэтому нам нужны другие технологии, такие как геологические хранилища газа, которые мы сможем заполнять водородом», — считает директор австрийской энергетической компании.

Нидерланды продолжают «бросать деньги на ветер»

Одной из главных причин подорожания электроэнергии в Европе на минувшей неделе стал… ветер — точнее, его практически полное отсутствие в Северном море, где расположено большинство ветроэлектростанций (ВЭС) Великобритании и Нидерландов. Несмотря на это, последняя страна продолжает ориентироваться на ВЭС, надеясь решить проблему перепадов в выработке электроэнергии путём производства «зелёного водорода», который будет использоваться в роли своеобразного аккумулятора.

При этом проект NortH2 в нидерландской части Северного моря обещает стать одним из крупнейших в Европе. Его инвесторы планируют использовать энергию ветра, генерируемую в море, для питания электролизеров, которые будут производить «зелёный водород». Цель его первой фазы, ввод которой в эксплуатацию запланирован на 2030 год, — выработка 4 ГВт электроэнергии стоимостью до 12 миллиардов долларов. Вторая фаза мощностью более 6 ГВт позволит производить около 600 тысяч тонн водорода в год.

«Консорциум NortH2 в настоящее время готовит технико-экономическое обоснование, — сообщили в компании RWE, одном из партнёров проекта и ведущем операторе морских ВЭС. — Если его оценка будет положительной, первые работы начнутся в конце 2021 года». Зелёная энергетика: Greenpeace критикует «голубой водород», а Фирташ опережает на Украине Ахметова

Партнеры NortH2, в число которых также входят нефтяные компании Shell (Нидерланды-Великобритания) и Equinor (Нидерланды), а также нидерландский дистрибьютор газа Gasunie, надеются, что проект будет поставлять экологически чистый водород предприятиям химической, нефтеперерабатывающей и металлургической промышленности. «Зелёный водород» также будет использоваться в качестве топлива для транспорта. Планируется, что по трубопроводам его будут доставлять в порты Роттердам (Нидерланды) и Антверпен (Бельгия), и даже в Германию.

Порт Роттердам задействован в ещё нескольких ветроводородных проектах. Так, Shell и голландская компания Eneco в прошлом году объявили о планах по установке в этом порту электролизера мощностью 200 МВт, который будет питаться энергией от морского ветроэнергетического проекта Hollandse Kust North мощностью 759 МВт, который также будет поставлять энергию для гиганта онлайн-торговли Amazon. А весной 2021 года немецкий концерн Uniper (кстати, один из партнёров «Газпрома» по «Северному потоку — 2») согласовал с портом Роттердам масштабный совместный водородный проект. В конце лета было завершено технико-экономическое обоснование для создания к 2025 году на производственной площадке Uniper водородной установки мощностью 100 МВт, которая может быть увеличена до 500 МВт.

«Наша площадка в Маасвлакте — идеальное место для крупномасштабного производства "зелёного водорода"», — считает исполнительный директор Uniper Андреас Ширенбек. В свою очередь, генеральный директор порта Роттердам Аллард Кастлен заявил, что производство «зелёного водорода» на площадке Uniper идеально вписывается в стратегию управления порта по повышению устойчивости отрасли.

«"Зелёный водород" — это экологичная альтернатива природному газу для достижения высоких температур. Кроме того, это важное экологически чистое сырье для химической промышленности» — считает Кастлен.

Примечательно, что последний проект уже вызвал недовольство в соседней Германии. Дело в том, что Uniper видит потенциальный рынок экологически чистого водорода как в Нидерландах, так и в ФРГ, и подчеркивает, что крупные промышленные комплексы федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия благодаря трубопроводам также станут его потребителями «со временем». Однако Федерация возобновляемых источников энергии этой земли раскритиковала усилия властей Германии по поддержке поставок «зелёного водорода» из-за рубежа вместо того, чтобы развивать его внутреннее производство при помощи возобновляемых источников энергии. «Зелёный водород» всё чаще становится фактором для размещения бизнеса. Инвестиции будут осуществляться только там, где «зелёный водород» доступен для промышленности. Северный Рейн — Вестфалия когда-то была землёй № 1 в области энергетики и промышленности, и будет халатностью отказаться от этого», — сказал председатель упомянутой федерации Райнер Пригген.

При этом, как отмечено в докладе «Промышленные кластеры будущего — водородные хабы», подготовленном в августе этого года агентством Fitch Solutions, именно Нидерланды становятся одним из пионеров в создании водородных хабов в Европе. Это происходит благодаря тому, что в стране уже работают около 300 компаний, занимающихся водородными технологиями, а проекты в основном сосредоточены вокруг портов Амстердама и Роттердама. «Нидерланды — это рынок, который занимает лидирующие позиции в ЕС в области регулирования, политики и стратегии в отношении «зеленого водорода», и демонстрирует стабильный рост» — отмечают аналитики Fitch Solutions.