В минувшее воскресенье, 19 сентября, в России закончились парламентские выборы. По предварительным данным, в Госдуму проходят «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия - За правду» и «Новые люди»

Нынешние выборы проходят в обстановке жесточайшего давления на Россию со стороны целого ряда внешнеполитических игроков — это прежде всего США, ее стратегический союзник Великобритания, а также сателлиты США в Европе — Польша, прибалтийские страны Литва, Латвия, Эстония и примкнувшая к ним Украина.

Несмотря на весомые достижения во внешнеэкономической сфере, прежде всего завершение строительства совместного с Германией проекта «Северный поток-2», Россия находится не только под экономическими санкциями, но и под все возрастающим прессингом Запада. Объясняется это прежде всего попытками коллективного Запада «обуздать РФ», занимающую слишком, с точки зрения ряда западных государств, активную позицию в Европе и мире.

Что касается США, то там на официальном уровне признаны два стратегических противника — Россия и Китай, — борьба с которыми в настоящий момент является главным направлением внешнеполитической деятельности. Вице-спикер Рады потребовал от украинских парламентариев оценить выборы в Госдуму РФ © Facebook, Ruslan Stefanchuk

На каждый шаг России Запад отвечает громкими заявлениями, созданием комиссий, обвинениями во вмешательстве в выборы, в незаконном захвате территорий, использовании «энергетического оружия» и так далее. Ни одно из этих утверждений не имело доказательств. И даже присоединение Крыма осуществлялось на основе референдума. Но это не мешает вечным «обличителям России» искать и находить все новые поводы для новых обвинений.

В этих условиях новому составу Государственной Думы придется решать целый ряд вопросов: как стратегических, так и повседневных.

Вопрос №1. Определиться с Евросоюзом и его структурами, которые постоянно пытаются оказывать давление на внешнеэкономическую деятельность России — прежде всего на газопровод СП-2, который будет доставлять газ в Европу в обход Украины. Сейчас этот проект является крупнейшим по инвестициям в Европе и открывает России возможность равноправного и справедливого вхождения в энергетический рынок Европы.

Вопрос №2. Определиться с реализацией Минских соглашений. Россия является в этом вопросе лишь наблюдателем и гарантом их выполнения наряду с Германией и Францией. Тем не менее, Запад последовательно ведет кампанию против России, называя ее участником гражданского конфликта на востоке Украины.

Вопрос №3. Определиться с будущим Донбасса и республик ДНР и ЛНР, часть жителей которых уже получили российское гражданство (около полумиллиона человек из почти 3 миллионов). Сейчас эти республики, не признанные подавляющим большинством стран мира, находятся в «серой зоне» — нет инвестиций в экономику (наложены международные санкции), их собственные документы не признаются за пределами этих республик, промышленность и коммунальное хозяйство разрушены войной и так далее. Дело Франчетти и опасная Украина. Как России отвечать на актуальные вызовы © РИА Новости,

Вопрос №4. Необходимо определиться с дальнейшими действиями в отношении Украины, которая проводит русофобскую политику в отношении собственных граждан, а их — несколько миллионов русских и русскоязычных. Всего их от 3 до 17 миллионов человек (по разным причинам, в том числе из-за отсутствия переписи населения, точная цифра неизвестна).

Вопрос №5. Обеспечить международную защиту собственных граждан, особенно той их части, которые активно участвовали в «Крымской весне» и в качестве добровольцев на стороне ЛДНР в Украине. Казус Франчетти показал, что Россия пока не имеет достаточных дипломатических и других инструментов для защиты таких граждан.

Как ранее писало издание Украина.ру, одним из комплексных решений «украинского вопроса» могло бы стать принятие Госдумой Акта о поддержке демократии в Украине, в котором были бы точно сформулированы позиция России и ее отношение к происходящему в Украине — расцвету русофобства, поддержке нацизма, отрицанию заслуг СССР в освобождении Украины от немецко-фашистских захватчиков. Кроме того, этим же Актом можно было бы комплексно решить вопросы резкого облегчения миграции граждан Украины в Россию, создания в России комплекса мер и учреждений, оказывающих контрпропагандистское влияние на Украину и ее граждан.

По мнению ряда экспертов, предыдущий состав Госдумы не всегда вовремя и адекватно реагировал на вызовы и обвинения от государства Украина, ее властей и оплачиваемых идеологов. В нынешнем составе Госдумы, по предварительным данным, есть несколько политиков, которые хорошо знают внутреннюю специфику украинской политической действительности и могли бы проводить более последовательную и целенаправленную внешнеполитическую законотворческую деятельность.