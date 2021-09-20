Открываем Одессу: захватывающие факты о «жемчужине у моря»

Одесса - город с богатой историей, удивительной архитектурой и людьми с необыкновенным чувством юмора. Издание Украина.ру собрало интересные факты о городе, которые способны удивить туристов и заставить гордиться местных

Самая большая на Украине область

Площадь Одесской области составляет больше 33,3 тысячи квадратных километров. Для сравнения: площадь Бельгии — чуть больше 30,5 тысячи квадратных километров, Черногории — 13,8 тысячи квадратных километров, Кипра — 9,2 тысячи квадратных километров.

В Одесской области расположено также самое большое озеро Украины — Ялпуг. Его длина — 39 километров.

Огромные катакомбы

Никого не удивить фактом, что Одесса стоит на катакомбах. Они раскинулись под всем центром и уходят далеко за городскую черту. А вот точная площадь катакомб до сих пор неизвестна. По разным подсчетам, их длина составляет от 2,5 до 4 тысяч километров.

Кофе невкусный, цены высокие: мэр Львова Садовой раскритиковал рестораны Одессы © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

У катакомб есть истории и легенды. Одна из них гласит, что в 30-40-е годы прошлого столетия житель Нерубайского, капитан сухогруза, спас у берегов Испании португальский корабль, который терпел бедствие. Португальские власти отблагодарили капитана, подарив ему макет корабля из чистого золота. Сокровище капитан якобы спрятал в катакомбах и уже не вернулся за ним, поскольку ушел на фронт и погиб.

По легенде, известный в начале 20-го века одесский бандит Миша Япончик спрятал в Одесских катакомбах клад из награбленных сокровищ и наград от ЧК за контрабандные операции. Некоторые краеведы верят в существование клада и полагают, что в кладе Винницкого было золото, похищенное из городского банка. Во время исследования катакомб неоднократно были обнаружены потайные помещения, где хранилось оружие, но сокровищ не нашли.

Золотой песок

Звучит как метафора, но песок на одесских пляжах действительно полон драгоценного металла. Опытный охотник за драгоценностями, вооруженный металлодетектором, может собрать после окончания туристического сезона до 2 килограммов колец, ожерелий, серег и других украшений.

Самый большой пляж

Лузановка — самый большой пляж Украины. Его протяженность — 1,5 км, ширина до 80 метров и площадь 89 тысяч м2. В 50-е годы прошлого века в Лузановку летали самолеты. Три пассажирских Ли-2 за день перевозили 450 человек из аэропорта на одесский пляж. Стоила услуга 15 рублей.

Левостороннее движение

Во всей континентальной Европе на автомобильных дорогах правостороннее движение. Исключением из этого правила является одна парижская улочка длиной 350 метров — авеню генерала Лемонье. Здесь движение организовано по левостороннему варианту.

Есть участки с частичным левосторонним движением и в Одессе — в Высоком переулке и на Итальянском бульваре, что сделано для разгрузки прилежащих улиц от пробок.

Самая большая одесситка

Самое большое животное Одессы — азиатская слониха Венди. Она живет в городском зоопарке и ежедневно съедает до 120 килограммов разнообразного корма. Горожане в шутку называют слониху самой большой одесситкой. На днях ей исполнится 40 лет.

Собственная порода собак

В конце ХХ века в городе вывели собственную породу собак, которая называется одис. Расшифровывается это название, как Одесская домашняя идеальная собака. При ее создании использовались фокстерьеры, карликовые пудели и французские болонки.

Клюшка

Самое длинное и самое населенное здание Одессы — знаменитая «Клюшка» на Академика Королев, угол 25-й Чапаевской. Фасад высотки тянется на 444 метра. Маршрутка, объезжая дом, делает две остановки. «Клюшка» насчитывает 19 подъездов, 648 квартир, в которых живут 3120 жителей, — это делает ее также самым населенным зданием Одессы.

Необычный маяк

В башенке дома №5 на Преображенской улице находится Створный одесский маяк, работающий в паре с Воронцовским и помогающий судам, которые заходят в порт. Если судно на правильном курсе, то с него можно наблюдать одновременно оба маяка, находящихся на линии курса, визуально один над другим.

Благодаря разнице высот створных знаков можно точно определить, в какую сторону производить корректировку курса. Высота створного маяка над уровнем моря составляет 54,9 метра.

Самый длинный балкон в Европе

На пересечении улиц Екатерининской и Греческой, по адресу Екатерининская, 25, находится светло-голубой старинный дом. На уровне третьего этажа через всю фасадную часть дома проходит балкон.

Поскольку дом угловой, то, начинаясь на улице Екатерининской, балкон, плавно огибая дом, переходит на улицу Греческую. Он самый длинный в Европе и, возможно, один из самых длинных в мире.

Пещерные дома

В Одессе в районе Шкодовой горы есть пещерные дома, созданные в 1775-1800 годы казаками, бежавшими из разоренной Запорожской сечи. Эти дома — ровесники Одессы, а некоторые даже старше. Даже сейчас в этих сооружениях живут люди.