В конце начавшейся недели, 26 сентября 2021 года, в Германии состояться выборы в бундестаг. И уже в следующий понедельник станет понятно, насколько обновится политическая элита этой страны и как она будет сотрудничать с Россией, уже прошедшей электоральное горнило

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Расклад перед боем

Точно так же всем понятно и то, что если выборы в Германии особо не изменят политический состав бундестага и сформируют новое правительство с новым канцлером, который продолжит в отношении России и Украины прежнюю политику «меркелизма» (умеренной русофобии, сдерживаемой прагматизмом), то ничего особо и не поменяется. Если же к власти в Германии придут новые люди с новыми подходами к внешней политике в Европе и в мире, то изменения претерпят и отношения Берлина с Москвой и с Киевом. Либо в одну строну, либо в другую: или еще дальше прочь от Москвы, или «Москва — Берлин — фройндшафт», дружба то есть. Это практически однозначно.

Исходя из выше сказанного, уже сегодня очевидно, что на исход выборов в Германии могут серьезно повлиять именно два внешних фактора. Во-первых, это явный кризис евроатлантического сообщества, вызванный ростом антиамериканизма в Европе вообще и в Германии в частности. Антиамериканизм же в свою очередь вызван усталостью европейских и немецких элит тем бесцеремонным давлением, которое США предпринимают на своих европартнеров, зачастую совершенно не считаясь с их интересами. Как всего Евросоюза, так и отдельных стран, в частности Германии и ее экономики.

Что знает Меркель? О целях и последствиях двойного визита © РИА Новости, / Перейти в фотобанк Дональд Трамп, выбивая из европейских партнеров дополнительные деньги на содержание НАТО и запрещая им налаживание нормальных отношений то с Китаем, то — особенно! — с Россией, то с двумя этими странами сразу. Например, в вопросе строительства того же «СП-2».

Новый президент США Джо Байден на словах назвал своим европейским приоритетом восстановление дружбы и взаимопонимания с ЕС и европартнерами по НАТО и обещал отказаться от упоротого «трампизма». И даже не первых порах согласился с завершением строительства «СП-2», чтобы не дразнить Германию. Но на деле США вместе с Австралией и Великобританией для противодействия Китаю на море создали новый военный блок AUKUS исключительно по национальному — англосаксонскому — признаку. После выхода Великобритании из ЕС по «брэкзиту» Объединенная Европа в AUKUS не просто не представлена, но еще и политически унижена. Особенно «попала» Франция, мнящая себя «локомотивом объединения Европы». Она потеряла контракт с Австралией на строительство для нее подлодок стоимостью в 56 млрд. евро. И если это не раскол так называемого «коллективного Запада», то нужно очень постараться, чтобы найти точную дефиницию происходящему.

Во-вторых, это, конечно же, русофобия и антикитайские настроения, которые от Германии требуют США, намереваясь политически и экономически сдерживать и Москву, и Пекин. А у Брюсселя после оплеухи с AUUKUS и продолжающегося экономического диктата США остаются два альтернативных пути преодоления экономической стагнации — наращивание сотрудничества и с Китаем, и с Россией. Для Германии это, в частности, сотрудничество с Россией в вопросе запуска «СП-2», торможение с которым уже вызвало на континенте рост цен на газ, призрак холодной зимы и стагнацию экономики из-за недостачи и непомерной дороговизны «голубого топлива».

Плюс, конечно же, на исход немецких выборов могут повлиять традиционные для всего ЕС, экономический спад в ЕС, санитарные, правовые и технологические проблемы, связанные с пандемией коронавируса, позор не только с американским, но и со всеобщим НАТОвским бегством из Афганистана, провалы США и их евросоюзников на Ближнем Востоке, обострение проблемы нелегальной миграции и т. д. и т. п. по мелочи.

Наследники «меркелизма».

Возможными преемниками уходящей Меркель за неделю до выборов все называют 63-летнего Олафа Шольца (СДПГ), 60-летнего Армина Лашета (ХДС/ХСС), и 40-летнюю Анналену Бербок («Зеленые»). Это — согласно рейтингу популярности: у Шольца он 26%, у Лашета — 21%, у Бербок — 15%. У других сегодня представленных в бундестаге и возможных бенефициаров электоральной кампании 26 сентября либералов из Свободной демократической партии (СвДП) — 12%, у «Альтернативы для Германии» («АдГ») — 11% и у «Левых» — 6%.

Все это партии тоже важны для будущих раскладов, ибо от количества набранных ими мандатов может зависеть новая правящая коалиция и, разумеется, личность канцлера. Сегодня правящей является коалиция ХДС/ХСС с младшим партнером из СДПГ (398 голос из 709 депутатов бундестага). На нее и опирается Меркель.

Если формальным победителем гонки станет социал-демократ Шольц, то он и будет выбрать себе партнеров по коалиции, и ими могут стать другие партии, а не привычный ХДС/ХСС. Ну, а от политического состава правящей коалиции, естественно, будет зависеть и общая политика Германии в отношении России. Анализировать ее сегодня особого смысле нет. Но нужно помнить, что СДПГ, ХДС/ХСС и СвДП — это в разной степени прагматики в отношениях с Россией: готовы ругать Москву за Алексея Навального, «угнетение ЛГБТ-сообщества» и «российскую агрессию против Украины», но заинтересованы в полновесном использовании «СП-2» для нужд немецкой экономики.

Однозначно антироссийские и даже русофобские позиции занимают «зеленые», которые готовы немедленно закрыть «СП-2» и даже оружие поставлять в Украину, лишь бы она только воевала с Россией в Донбассе. И за максимальное прагматичное потепление отношений с Москвой выступают лишь «Левые» и «АдГ», но, по общему мнению, войти в коалицию с СДПГ они смогут войти, когда наберут много голосов и опередят «Зеленых» и СвДП. Сейчас, говорят, у них такой перспективы нет.

Значит, Германия так или иначе может остаться в прежнем прокрустовом ложе так или иначе модифицированного «меркелизма». Это когда и будущий новый канцлер Германии будет ездить в Киев и там, как недавно сама Меркель, публично называть Москву «участником войны в Донбассе», но при этом пробивать работу «СП-2» и налаживать другие взаимовыгодные экономические контакты с Россией. И с Китаем, разумеется.

Украина в пролете?

Матушка и джокер © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

А вот реальные средства помощи Украина может потерять отовсюду, потому что:

а) работа «СП-2» уже грозит потерей денег за транзит российского газа по украинской территории;

б) расколотому и занятому своими проблемами коллективному Западу в условиях стагнации и продолжающегося мирового кризиса будет не до Украины и не выделения средств ей на войну или реформы. Равно как и Китай, который является сегодня главным торговым партнером Украины (товарооборот более 15 млрд. долл.) и против которого направлен англосаксонский AUUKUS, тоже может сократить вложения средств в Украину;

в) в политике США по недопущению сближения России с Китаем Украина вполне может стать разменной монетой в геополитических торгах между Москвой и Вашингтоном. Типа Россия не торопится сближаться с Китаем в военном отношении, а США взамен отказываются от поддержки Украины, возвращают этот порядком надоевший «актив» в российскую сферу влияния и не торопятся пичкать деньгами и оружием.

Может такое быть? Очень даже вполне. И в Украине должны отлично знать, что когда паны дерутся, у холопов чубы трещат. Но, видимо, слишком многие в Киеве тоже панами себя почувствовали. А зря… Короче, ждем выборов в Германии.