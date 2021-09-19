В Киеве предложили перевести алфавит украинского языка на латиницу. Это вызвало бурные обсуждения в СМИ, ведь речь идет о коренном преобразовании основного средства коммуникации государства с гражданами. Однако мало кто знает, что Белоруссия незаметно продвинулась в вопросе латинизации местной «мовы» гораздо дальше…

Кирилл Озимко: кто он © скриншот с видео "Кирилл Озимко" ленных сферах. Тем не менее, оба этих варианта можно встретить на минских улицах. Но обо всём по порядку.

Возникновение и развитие белорусской латиницы

Предтечей нынешнего литературного белорусского языка в Белоруссии принято считать западнорусский (или как его принято называть в республике — старобелорусский) язык, который в Великом княжестве Литовском (ВКЛ) с 16 века имел де-факто официальный статус. На нем были написаны статуты (уставы) государственного и общественного строя, а также напечатана знаменитая Библия Франциска Скорины.

Западнорусский язык имел в основном кириллическое написание, однако реже на нем писали и латинскими буквами по образцу польского языка (в основном так делали католики).

Параллельно с официальным западнорусским языком в ВКЛ был широко распространен и простонародный говор, который не имел своей письменности. Он довольно отличался от официального и был куда больше похож на современные белорусский и украинский языки. Шах и мат русскому миру: львовский журналист призвал украинцев перетерпеть переход на латиницу © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

В 1569 году Великое княжество Литовское объединилось с Польшей в Речь Посполитую, и впоследствии польский язык вытеснил западнорусский из делопроизводства, образования и использования в высших сословиях. Простые же люди на территории нынешней Белоруссии продолжали говорить на своём языке, близком к современной литературной «мове».

В начале 19-го века на простонародных говорах крестьянского населения территории нынешней Белоруссии стали создаваться первые письменные литературные произведения. Особенно в этом преуспели такие писатели как Ян Чачот, Павлюк Багрим, Винсент Дунин-Марцинкевич, Франциск Богушевич, Адам Гуринович. А так как до этого белорусская территория прошла через несколько веков польской культурной экспансии, свои тексты были принято составлять с использованием латинского правописания по образцу польского языка.

В 1867 году в Российской империи, после Польских восстаний, последовал запрет на печать белорусского языка латинской графикой на территории нынешней Белоруссии. В Петербурге стремились ослабить там польское культурное наследие и тем самым влияние пропольских революционеров. И уже к началу 20-го века большая часть печатной продукции на белорусском языке содержала кириллические символы.

Тем не менее, после волнений 1905 года были послабления, и печать на латинском варианте белорусского языка все-таки разрешили. Первая белорусскоязычная газета «Наша нива» стала выходить в двух вариантах — на кириллице и латинице.

Примерно в тот же период белорусская латиница постепенно начинает обретать отличия от польского правописания. Так, вместо польских обозначений cz, sz, ż для шипящих [ч], [ш], [ж] были введены буквы č, š, ž с гачеком чешско-хорватского образца. Чуть позже вместо польского w стали писать v. Однако сохранилась польские буквы ł, ć, ś, ź и ń.

Чуть позже, в 1918 году, произошла кодификация белорусского языка. Ученый Бронислав Тарашкевич разработал первую общепринятую грамматику на двух основах — кириллической и латинской. Однако кириллица к тому времени имела большую популярность, чем латиница. А с момента вхождения Белоруссии в состав СССР происходили процессы сближения «мовы» с русским языком, поэтому актуальность латиницы постепенно сошла на нет. Украина переводит крымских татар на латиницу © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Возрождение белорусской латиницы в 21 веке

Однако спустя почти 80 лет забвения латинское правописание в белорусском языке было все-таки «воскрешено». Государственный комитет по земельным ресурсам Белоруссии в 2000 году утвердил Инструкцию по транслитерации географических названий Белоруссии латинскими буквами. Там указано, что территориальные объекты республики должны писаться латинским шрифтом образца грамматики Тарашкевича, закрепленной в 1918 году.

Таким образом, латинская основа белорусского языка снова получила официальный статус и стала широко распространяться в области географических наименований. Так, были выпущены карты городов и республики с соответствующими подписями, установлено несколько больших указателей с белорусской латиницей в центре Минска. В других городах, что любопытно, это писание встречается гораздо реже.

Примерно с 2014 года использование латинского написания «мовы» было существенно расширено: на нем продублировали название станций метро, названия улиц в системах навигации и на надомных табличках, названия городов на указателях на вокзалах.

Кроме того, надпись на белорусской латинице «kab čalaviek Božy byŭ daskanalnym, da ŭsiakaha dobraha dziela hatovym» (цитата с Нового завета Библии) располагается у входа в Национальную библиотеку в Минске. Периодически латинское написание встречается на городских афишах.

Непрактичная латиница

Несмотря на эпизодическое использование латиницы и закрепленный у неё официальный статус, популярность и даже узнаваемость у этой грамматики невысокая. В школах дети изучают лишь кириллический вариант белорусского языка. С ним же в 99,9% случаев сталкиваются в СМИ, в сфере культуры и искусства.

На этом фоне многие белорусы просто не понимают латинский шрифт белорусского языка и путают его с польским или чешским. Подразумевается, что латиница в метро и на указателях облегчит жизнь гостям республики, но львиной доле иностранцев (за исключением поляков, чехов и, возможно, хорватов) такое писание тоже вряд ли понятно.

Таким образом, латинский вариант белорусского языка выполняет на городских указателях по большей части «музейно-историческую» функцию (напоминает про распространенную когда-то форму написания «мовы»), чем практическую.