Короче некуда: как выглядят самые крохотные улицы Харькова

Обычно жители городов хвастаются большими широкими улицами и проспектами. Однако бывают и обратные ситуации: издание Украина.ру собрало подборку самых маленьких улочек Харькова

Все они сосредоточены в центре или недалеко от него, что позволяет изучить их за одну прогулку. Нужные ноты: 3 песни о Харькове © paul-itk.livejournal.com

Переулок Марьяненко

Эта 100-метровая улица спряталась в центре Харькова между улицами Гоголя и Чернышевского.

Переулок появился в конце XIX века. Изначально он назывался Провиантским — из-за склада, в котором хранились запасы зерна. Здание №4, где и находился склад, сохранилось до сих пор — его построили в конце XVIII века. Улицу переименовали в 1972 году в честь советского актера Ивана Марьяненко, который играл в Театре имени Шевченко.

Улица Донец-Захаржевского

Находится между переулком Мечникова и Театральной площадью. Ее длина — около 140 метров.

В старом центре города она появилась еще в XIX веке под названием Мало-Немецкая. Через несколько лет ее переименовали в честь полковника Харьковского слободского казачьего полка и Изюмского слободского казачьего полка Григория Донца.

Уже в ХХ веке улицу сначала переименовали в честь советского государственного деятеля Михаила Фрунзе, потом опять вернули название Донец-Захаржевского. После освобождения Харькова улице снова вернули название Фрунзе, в 1950-м году — снова Донец-Захаржевского.

Из интересных старинных зданий на улице — строение №5, бывший доходный дом крупного домовладельца Исаака Фреймана. В здании №6 находилась бывшая типография, а дом №6/8 — бывшая книжная фабрика имени Фрунзе.

На углу улицы и Театральной площади был особняк Льва Рубинштейна, который в 1990-х годах разобрали для запланированного строительства нового здания филармонии.

Павленковский переулок

Переулок длиной около 150 метров находится между улицами Военной и Богдана Хмельницкого.

Он появился во второй половине XIX века — в списке улиц Харькова находился уже с 1869 года. Был назван в честь одного из харьковских мещан Павленко — предположительно Антона.

Дизайнерский переулок

Двухсотметровый переулок начинается от улицы Алчевских и поворачивает к улице Веснина.

Он появился во второй половине XIX века и успел сменить несколько названий — Кладбищенский, Епархиальный, переулок Артема (в честь революционера и советского деятеля).

В 2015 году ему дали название Дизайнерского — на этой улице расположено общежитие Академии дизайна и искусств.

Улица Девичья

Кроме того, что это одна из самых известных старинных улиц Харькова, она еще входит в топ самых коротких (около 230 метров). Улица спряталась между улицей Маршала Бажанова и Театральным переулком.

Из интересных зданий здесь — Дом черносотенца под №14 и здание, где гостили авторы романа «12 стульев» Ильф и Петров (№16).

По слухам, раньше на улице также находился один из городских публичных домов.