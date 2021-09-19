Легенды и мифы Израиля: земля, где не жалеют заварки

Земля обетованная многократно и чрезмерно описана в мировой письменной и устной традиции, конечно, благодаря Иисусу Христу. Иначе знали ли бы мы столько о малой родине колен Израилевых, активно работающих сейчас локтями и мозговыми извилинами по всей земле — вопрос сослагательного наклонения

Что же приходит в первую очередь на ум человеку, не обремененному ближневосточными родственными связями, то есть не погруженному в контекст? Думается, что автор не ошибется, если подумает примерно так: кибуцы, советские евреи, помощь США, вражда с арабами и медицина (вариант — высокие технологии).

1. Кибуцы — это по сути дела небольшие "города Солнца", реализованные проекты социальной утопии. Только первые кибуцы возникали стихийно, без планирования. А затем созданием кибуцных построек занимались ведущие архитекторы того времени, причем у одного из них по имени Шмуэль была фамилия Местечкин. Сегодня скромную на вид кибуцную архитектуру ставят по значимости в один ряд с творениями других адептов функционального минимализма, таких как Ле Корбюзье и Нимейер. Неудивительно, что в 2010 году кибуцная архитектура стала главной темой израильского павильона 12-й архитектурной биеннале в Венеции и произвела там настоящий фурор.

Украина — не Израиль: кто получит двойное украинское гражданство © Посольство України в США

2. Советские евреи — это, безусловно, явление не только для Израиля, но и для Страны Советов, с единственной поправкой: в Стране Советов они были, а в Израиле стали. Кем они были в СССР? Учеными (физиками, химиками, биологами и тому подобными), творческими деятелями (композиторами, музыкантами, певцами, художниками всех жанров, литераторами прозы и поэзии), мастерами индивидуальных промыслов (сапожниками, ювелирами, портными и так далее), работниками советской торговли.

Кем они стали в Израиле? Ученые, возможно, ими же и остались, но вот об успехах творческих деятелей именно в Израиле мировая пресса не распространяется. Да и по отзывам знакомых автору евреев из Израиля, там нет планетарных центров культуры и искусств. Ехали туда евреи из СССР несколькими волнами, часть из которых откатывалась от тысячелетних святынь в сторону Германии, Австрии, США и Канады за длинным, так сказать, долларом. А оставшаяся часть вполне удовлетворялась социальным пакетом, доживая на земле своих далеких предков свою ностальгию по великой стране "от Москвы до самых до окраин". И то сказать — реки вспять поворачивались! Это не то что мыло варить на Мертвом море…

День в истории. 15 февраля: петлюровцы устроили крупнейший еврейский погром времен Гражданской войны © jewishkrasilov.org.ua

3. Помощь США — это универсальное объяснение стремительного роста израильской экономики. Именно израильской, а не еврейской. Потому что, как выяснилось позже, под видом родства с "богоизбранным народом" в те палестины понаехали совершенно далекие от Талмуда люди. На что уже им приходилось идти в стремлении доказать свою сопричастность — дело интимное, но факт состоит в следующем: жить захочешь — и не так раскорячишься!

На бесплодных по сути землях научились собирать не по одному урожаю в год. А в лабораториях и на производствах проектировать и изготавливать хитромудрые системы слежения, контроля и защиты от тех, кто спит и видит как вытеснить израильтян с Западного берега реки Иордан и Голанских высот. Вопрос по существу: возможно ли было бы развить такие финансовоемкие отрасли экономики без внешних заимствований? Ответ во всей его полноте скрывается в недрах банковской тайны и переписке эмиссаров Госдепа. На поверхности же видны такие цифры: с 1948 по 1996 год — 40 с лишним миллионов долларов, из которых более 11 млн долл — в виде займа, ещё 29,1 млн долл — в виде безвозмездной ссуды. С 1986 года общий американской объём помощи составляет 3 миллиарда долларов ежегодно: 1,8 миллиарда долларов военная и 1,2 миллиарда долларов экономическая помощь. В 2013 году США и Израиль заключили договор, рамках которого США с 2018 по 2027 год окажут Израилю военной помощи на 40 миллиардов долларов.

Налицо довольно специфическая помощь — создание на американские деньги стоковой военной базы на Ближнем Востоке. Тем более что США параллельно с наращиванием финансовой оборонной помощи ужесточают расходование. Об этом рассказывал российским СМИ представитель управления международного военного сотрудничества израильского Минобороны на международной выставке вооружений ISDEF 2019, проходящей в Тель-Авиве.

Черта оседлости. Украинские евреи и Российская империя © commons.wikimedia.org, Public Domain/репродукция картины Ю. М. Пэна

4. Вражда с арабами. "Взятие под контроль" — так называют в Израиле то, что произошло с Голанскими высотами, — не оккупация, не аннексия и никак иначе. И это только один из примеров своеобразной борьбы за жизненное пространство с арабами. За тысячелетия распрь этих ветвей семитского корня (евреи, по преданию, произошли от сына Авраама Якова, а арабы — от второго сына Исмаила) на территориальные споры наложились также этнические, ментальные и религиозные противоречия.

Одно только перечисление "горячих" конфликтов займет приличный объем текста: 1947-1949 годы — война Израиля за независимость, 1950-е — 1960-е годы — Операции возмездия,1956 год — Суэцкая война, 1964 — Битва за воду, 1967 — Шестидневная война, 1967-1970 годы — Война на истощение, 1968 год — Сражение при Караме, 1973 — Война Судного дня, 1976 — Операция "Энтеббе", 1978 — операция "Литани", 1982-2000 годы — Первая Ливанская война, 1991 год — участие Израиля в войне в Персидском заливе, 1990-е годы — Первая Интифада, 2000-е годы — Вторая Интифада, 2006 год — Вторая Ливанская война, 2008-2009 годы — Литой свинец, 2010 год — операция "Морской бриз", 2012 год — операция "Облачный столп", с 2012 года и по настоящее время — участие Израиля в Гражданской войне в Сирии, 2014 год — операция "Несокрушимая скала", с 2018 года по настоящее время — Великий марш возвращения. «Туапсе» и «Шаровая молния»: Как СССР и Израиль спасали свои суда, захваченные другими странами © korabley.net

Для многих участников и жертв вышеперечисленных конфликтов они отнюдь не миф. А причина воззвать к Господу, кем бы он ни был, прося о защите жизни. Остается только присоединиться, ибо не в нашей власти помирить этих разноплеменных жителей Ближнего Востока.

5. Медицина и высокие технологии. Об израильской медицине можно узнать не только в Израиле — клиники со специалистами и технологиями из этой страны давно конкурируют с немецкими, располагаясь все дальше от тех мест, где исцелял Христос. А вот системы безопасности — это очень развитая индустрия производства средств мониторинга и контроля, построенная на перманентной войне с враждебным окружением. Что делает такую индустрию суперприбыльной (страх — самый сильный стимул покупать безопасность). С одной стороны, постоянная угроза терактов в исполнении исламских радикальных групп, с другой — суперприбыльный бизнес, который можно успешно экспортировать в страны платежеспособного спроса. Для демонстрации своих достижений, кроме всего прочего, у израильтян есть самый безопасный аэропорт мира Бен-Гурион.

Вероятно, это очень убедительный аргумент, который приводит, в частности, к договоренностям о сотрудничестве между Израилем и Индией.

Резюмируя вышесказанное, можно было бы сказать о небольшой по размерам, но значительной по влиянию стране: "Чтоб вы так жили!" — если бы не война.

Впрочем, это касается уже не только Израиля.