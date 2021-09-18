Поклонникам сериала «Сватами» совсем скоро предстоит увидеть заключительные серии фильма, фанаты Усика переживают перед боем с Джошуа, а Андрей Макаревич теряет позиции «своего в доску украинца». Об этих и других звездных событиях недели - в этом материале

Прощание со «Сватами»

И Добронравов туда же? Звезду «Сватов» заподозрили в связи с юной актрисой © РИА Новости, Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

«Ну шо?! С 16 сентября приступаю к любимому и очень кропотливому процессу — озвучанию (или по-другому — к дубляжу) моей любимой Валюхи! Жду очень, но чувства смешанные. Озвучание — это последний штрих в работе над ролью в кино… а значит, когда закончится озвучка, я расстанусь с Валюхой…» — написала актриса Татьяна Кравченко.

«Отличная новость!!!! С нетерпением ждем новые серии!!! Вот прямо сейчас смотрю Сватов!», «Валюха навсегда в наших сердцах», «Этот сериал как успокоительная таблетка, если плохое настроение или просто неспокойно на душе, смотришь сериал Сваты и все как рукой снимает!», «Не грустите, будет что-то следующее», — отреагировали на известие фанаты сериала.

Точная дата начала показа картины пока не озвучена, единственное, что уже точно известно — первые серии заключительного сезона появятся на экранах уже в этом году.

«Гнать на фиг!» Макаревича

Роман с Бабкиной и три года тюрьмы за любовь: Александр Розенбаум отмечает 70-летие © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Андрей Макаревич, ранее горячо любимый «патриотичными» украинцами за свою политическую позицию, на этой неделе попал в опал.

Украинский журналист Айдер Муждабаев застукал артиста за «страшным»: музыкант спел дуэтом с «фанатом Путина» Александром Розенбаумом.

«Возможно, прямо сейчас "Друг Украины" Андрей Макаревич готовится к очередному чёсу (в одной из интерпретаций словаря сленга — обман, по другому — зарабатывание неучтенной кассой денег — ред.) для малороссов на Украине. А Розенбаум — гастролировать на дно/лнр. Почему такое лицемерие возможно, почему Украина на наших глазах становится кормушкой для русских поющих ртов, об этом сегодня на моем канале YouTube», — написал Муджабаев.

«Оставьте иллюзии, там нет друзей, есть те, кто зарабатывает на теме Украины», «На словах поддерживаю вас, а на деле — ваших заклятых врагов!», «Какие, бл**ь, концерты с Московии!!!!?????!!!!! Вообще никого не должно быть, даже самых "хороших"!», «Потому что "мудрый народ" выбрал не Гетьмана-Пороха (во времена которого такое бл**ство было невозможно), а малорусскую зелень», «Гнать на фиг!» — прокомментировали дуэт украиноязычные пользователи.

Кстати, Макаревич не так давно проехал по Западной Украине с концертами и собирается еще — осенью 2022 года.

Стерненко проклял Усика

Аналогичная реакция ненависти, возведенной в степень, ожидала на этой неделе и украинского боксера Александра Усика, снявшегося недавно в клипе группы «Анна Мария».

Лорак упала в объятия запрещенного на Украине Киркорова, Стерненко молчит © Филипп Киркоров/Инстаграм Сергей Стерненко уверен, что участницы этого дуэта не признают войну с РФ, поэтому любое якшание с ними — смертный грех.

«Желаю им всем проигрышей. Усику — проиграть бой против Джошуа и все последующие и потерять пояса. Дуэту "Анна Мария" — так и оставаться на уровне обслуги телеканала "Интер" до 9 мая. Потому что их страна — это Россия. Потому что именно ее "ценности" они пихают к нам, рассказывая, что "Крым божий", а "русские наши братья". А России желаю проиграть войну и развалиться наконец», — написал Стерненко.

Работают ли его проклятия, выяснится уже совсем скоро: бой Усика с британским соперником Энтони Джошуа пройдет в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября по московскому времени.

Одного Моргенштерна мало

Минкульт Украины дважды запретил въезд российскому рэперу Моргенштерну (Алишеру Валееву).

Это не ошибка, а перестраховка: в недавнем интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону музыкант заявил, что в «черном списке» Украины значится под фамилией Валеев, но еще в подростковом возрасте поменял ее на фамилию матери — Моргенштерн, поэтому фактически может въехать в страну, ведь ни одному Моргенштерну это не запрещено.

В то же время юристы рэпера потребовали от СБУ объяснений — на каком основании их подопечного не пускают в страну, ведь в законе написано, что запрет распространяется на деятельность, связанную с кинематографией, а про песни речи нет.

В СБУ поспешили отреагировать и на это, заявив, что в страну-то эпатажного певца, может, и пустят, но вот выступить точно не дадут, так как угрозу национальной безопасности несет не он сам, а его творчество, пропагандирующее наркотики, насилие и жестокость.

Похоже, что конкуренция высокая, популяризаторов такого рода и на Украине немало, считают поклонники Моргенштерна.

«Его борьба»: канадский повар против украинских националистов

Спец по неймингу: Арестович предложил новое название Украины © Алексей Арестович/Фейсбук Эктор Хименес-Браво на этой неделе признался, что все те годы, что живет в Киеве, его активно хейтят местные жители.

И даже заявил, что ни в одной стране к нему так плохо не относились. И все это несмотря на то, что он участвует в кулинарных программах, открыл несколько ресторанов в Киеве и платит с них налоги в местную казну.

«Я хочу, чтобы ее (Украины — ред.) жители вкусно и полезно ели, чтобы Украина возвысилась опять как кормилица Европы, чтобы все вспомнили о том, что она сама может себя прокормить, и даже выращивать на экспорт. Так почему такое неуважение я встречаю каждый день? "Вали в свою страну", "Иди там делай", "Не знаешь язык", "За 11 лет мог бы научиться", "Выскочка"…

Я знаю 5 языков, еще один не может поместиться в голове пока что, это действительно сложно. За 11 лет я оставил Украине свое сердце, а там неважно, как я разговариваю, важно то, что я делаю и что чувствую», — написал Хименес-Браво.

Пожаловавшись, звездный повар уточнил, что его пост — не признак скорого отъезда с Украины, он намерен продолжить работу в Киеве. В то же время кулинар отчетливо дал понять, что украинцам стоит прислушаться к его словам и тоже начать что-то делать на благо своей же родины, помимо недовольства другими людьми.

*Деятельность организации запрещена в РФ.