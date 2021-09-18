Мэр Ивано-Франковска и губернатор Буковины требуют массовой вакцинации, а депутаты Львовского горсовета обратились к Киеву с предложением легализировать медицинский каннабис, то есть продукты из марихуаны

В регионе предпочитают не вспоминать, как он попал в состав Украины

17 сентября 1939 года начался так называемый «Польский поход» Красной Армии, в результате которого в составе Украинской СССР оказались Волынь и Галичина, которые с 1919 года находились под властью Польши. Ныне это территория пяти областей Украины: Ровенской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской.

Однако в постмайданной Украине, где на словах готовы сделать всё для «возвращения» территорий Крыма и Донбасса (желательно — без их нынешних жителей), годовщину присоединения Волыни и Галичины не просто не празднуют, а предпочитают не замечать. Наверное, лучше всех об этом написал депутат Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский. Пострадают украинцы: Бужанский о последствиях признания Лукашенко угрозой нацбезопасности © Facebook, Макс Бужанский

«17 сентября — день традиционного теста на невменяемость. Согласитесь, фраза «Украина оккупировала Западную Украину» очень много говорит о её авторе. Не Украина? Интересно, а что тогда есть войска Киевского Военного Округа, пришедшие с Украины, на 80% состоящие из этнических украинцев и ведомые украинцем Маршалом Тимошенко? Бывают какие то украинцы украинестее этих, а?», — иронизирует политик и автор нескольких книг об истории Украины. По мнению Бужанского, ныне у Украины есть два пути: «Радоваться, что наша страна едина, собрана по кусочкам, но досталась нам целостной, — или рассказывать, что Тимошенко и его люди не украинцы, выбирайте. Но если вдруг решите, что нет, Кожедуба тоже вычёркивайте, он же с ними заодно, не с вами».

Примечательно, что во всех пяти перечисленных выше областях единственным публичным событием, посвящённым годовщине их вхождению в состав Украины, будет освящение «Стены памяти и скорби по жертвам коммунистического террора», которое состоится 18 сентября во Львове. Создатели этого монумента, Львовский городской совет и общественная организация «Мемориал», специально подчёркивают, что речь идёт о «жертвах коммунистической оккупации в 1939-1941 годах». При этом отдавать «оккупированные территории» полякам во Львове, естественно, не спешат. Кстати, в Польше 17 сентября отмечают на государственном уровне как день начала «советской агрессии».

При этом именно накануне 17 сентября в Дрогобыче Львовской области местные власти заговорили о демонтаже Мемориала советских воинов-освободителей с Вечным огнём. «В большинстве обращений горожан речь идёт о том, чтобы демонтировать «Вечный огонь». Вместо него предлагают обустроить или общественное пространство, или место памяти о борцах за свободу и независимость, то есть нечто, что однозначно не будет связано со славой Советского Союза. Это может быть с уклоном во Вторую мировую войну, но с пониманием того, что украинцы участвовали в войне в составе различных формирований, но они воевали за независимость Украины, а не за идею Союза», — заявил 15 сентября журналистам вице-мэр Дрогобыча Андрей Ковч. В Дрогобыче неизвестные наказали жителя Запорожья, осквернившего памятник атошникам — видео © Simon Peter Tiu / flickr

То, что мемориал построен на месте кладбища, где хоронили воинов Красной Армии, чиновника не волнует. «Если при демонтаже мы наткнёмся на останки, то однозначно надлежащим образом их эксгумируем, попытаемся идентифицировать и похоронить по христианскому обычаю. О каком-либо надругательстве речь не идёт», — оправдывается Ковч. Единственное, что пока останавливает власти Дрогобыча от демонтажа мемориала — стоимость работ, которую в мэрии пока не могут определить.

Мэра Ивано-Франковска атакуют вакцинированные беременные

В начале сентября мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что заплатит 100 тысяч гривен первой женщине в городе, которая забеременеет после вакцинации от коронавируса. Таким образом Марцинкив хотел развеять миф о том, что вакцинированы от COVID-19 не могут забеременеть. Сейчас около ста женщин, которые забеременели после вакцинации, требуют от мэра обещанные 100 000. Об этом сам Марцинкив рассказал 16 сентября в эфире радио «Западный полюс».

«Я так в шутку сказал, что будем выплачивать 100 тысяч гривен. У меня более 100 сегодня заявок от женщин, которые после вакцинации просто в Viber и Facebook присылают информацию о том, когда они первый раз вакцинировались, второй и когда забеременели», — сказал градоначальник. Естественно, не обошлось без выпадов в адрес России, ведь Марцинкив — член националистической партии «Свобода». «Не верьте ахинее, которую несут антивакцинаторы. Это всё ФСБ, всё Россия, забрасывает сегодня эти вещи. Им это выгодно. Чем лучше нам — тем хуже им. И единственный вариант, чтобы мы пережили эту осень безболезненно, без карантина, чтобы мы жили полноценной социальной жизнью, — это вакцинироваться», — заявил он. Мэр Ивано-Франковска Марцинкив удивил украинцев необычным фото © Руслан Марцинкив/Facebook

Резюмируя, Марцинкив отметил, что очень большое количество девушек и женщин, в том числе педагогов, до сих пор верят в то, что после вакцинации от коронавируса не смогут иметь детей. При этом в Министерстве здравоохранения Украины советуют беременным прививаться против коронавируса, информируя, что клинические исследования не выявили побочных эффектов от вакцинации.

Руслан Марцинкив является активным и публичным сторонником вакцинации от COVID-19, и продвигает её эпатажными способами. Так, в начале сентября во время еженедельного оперативного совещания в городском совете мэр дал протокольное поручение наблюдать за секретарем горсовета Виктором Синишиным — не вырастут ли у него рога и копыта после вакцинации. В ответ Синишин после второй дозы вакцины выложил в сеть сэлфи со словами «Как видите, не выросли». А 16 сентября во время сессии Ивано-Франковского городского совета был объявлен перерыв для того, чтобы все депутаты и присутствующие на заседании журналисты могли вакцинироваться прямо в холле горсовета.

На Буковине требуют отставки губернатора

А вот в Черновцах губернатора области, наоборот, обвиняют в принуждении к вакцинации от COVID-19.

Дело в том, что глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук 13 сентября заявил: «У нас осталось несколько дней, чтобы найти правильные слова, убедить учителей, педагогов, преподавателей, лучшая форма обучения — это очная. Студенты, дети должны ходить в садик, в школу, в университеты. Хочу отметить, что этой осенью не будет позволено преподавание онлайн. Никакого дистанционного образовательного процесса не будет. Если нет 80% вакцинированных учителей, школа будет закрываться на карантин, а дети будут вынуждены сидеть дома», — сказал Осачук. Он призвал родительские комитеты помогать убеждать учителей, преподавателей и воспитателей в необходимости вакцинироваться от коронавируса уже до конца этой недели. За «хохлов» ответишь: художника из Черновцов допросили в СБУ © suspilne.media

В ответ ряд депутатов Черновицкого районного совета (полномочия этого органа до сих пор не определены) заявили, что Осачук нарушает статью 53 Конституции Украины, которая гарантирует всем право на образование. В частности, депутат этого совета Артём Жук, глава областной организации партии «Демократическая секира», тесно связанной с СБУ, написал в Facebook, что расценивает действия губернатора как способ переложить ответственность за провал процесса вакцинации на учителей и руководство школ путём умышленного создания конфронтации с родителями учеников. «В случае введения карантина, дистанционное обучение будет осуществляться независимо от фантазий Сергея Осачука» — пафосно написал депутат, не объяснив, как именно это будет сделано.

А 17 сентября 34 депутата Черновицкого райсовета из 54-х поддержали проект решения «Об обращении к Черновицкому областному совету относительно выражения недоверия главе Черновицкой областной государственной администрации Сергею Осачуку». Примечательно, что за это решение проголосовал и ряд депутатов из фракции «Слуга народа», а его инициатором был бывший глава одной из районных госадминистраций Черновицкой области Пётр Панчук. Среди причин выражения недоверия, как указано в документе, — нарушение главой ОГА Конституции Украины, пренебрежительное отношение к депутатам районного совета, провал в Черновицкой области борьбы с пандемией коронавируса, провал реформы децентрализации, нарушения при строительстве дорог и при сдаче в эксплуатацию школы в одном из сёл области и тому подобное.

В Черновицкой ОГА заявили, что «это политическое решение, которое нет смысла комментировать». Местный политический эксперт Игорь Бабюк отметил, что решение районного совета само по себе не влияет на отставку губернатора, но оно может иметь значение, если его поддержит более двух третей депутатов Черновицкого областного совета. «Обращение областного совета рассматривает Кабинет Министров, который может рекомендовать президенту сменить главу ОГА», — говорит Бабюк. Сам же Сергей Осачук в комментарии СМИ сказал, что считает решение «обострением политического наступления» со стороны фракции «Европейская Солидарность» в райсовете, и других фракций, которые поддерживают политическую силу Петра Порошенко.

Львовский горсовет требует легализации марихуаны

Депутаты Львовского городского совета занимаются более глобальными проблемами, чем их коллеги из Черновицкого районного. 16 сентября Львовский горсовет обратился к киевским властям с предложением «привести украинское законодательство в соответствие с Конвенцией ООН», и перенести каннабис (наркотическая конопля, мариухана — прим.) из перечня «особо опасных наркотиков» в ряд «наркотических веществ, оборот которых ограничен». Кому нужен закон о легализации каннабиса на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Обращение направлено президенту Украины Владимиру Зеленскому, Кабинету министров, Министерству здравоохранения и Государственной службе по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. В обращении отмечается польза медицинского каннабиса и необходимость его легализации. «Количество граждан Украины, которым могут помочь препараты на основе каннабиса, приближается к 2,3 миллиона взрослых и детей, в том числе при лечении посттравматического стрессового расстройства у участников боевых действий», — сказано в документе.

Как известно, законопроекты о легализации медицинского каннабиса регистрировали в Верховной Раде в 2016, 2019, 2020 и 2021 годах. Вопрос об использовании марихуаны для лечения тяжелобольных людей обсуждают в Украине не первый год. Активисты регулярно выходят на «Конопляный марш», а некоторые пациенты в Украине судятся за право лечиться препаратами каннабиса. 13 июля 2021 года Рада не проголосовала за легализацию каннабиса для медицинских и научных целей.