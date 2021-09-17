«Большой шухер» устроили цены на газ, достигшие исторического максимума. На этом фоне украинская агитация против «Северного потока–2» выглядит особенно неубедительной, а, главное, грядут существенные внутриполитические проблемы в силу ожидаемого роста коммунальных тарифов. На Банковой к этой перспективе относятся излишне нервно

В то же время, украинская власть продолжает вести активную внешнеполитическую игру. Трудно сказать, на что они рассчитывают, но в последнее время количество информационных поводов, продуцируемых Киевом, совершенно не соответствует реальному влиянию государства. Так проявляется своеобразная компенсация экономической слабости власти.

Цены на газ

15 сентября цены на газ на европейском рынке установили исторический рекорд — $ 964 за 1 тыс. куб. м. Потому они, правда, снизились, не достигнув $ 1000, но осадочек остался. Тем более, что объявленная цена газа для Белоруссии составляет всего $ 128.

Причин для повышения цен сразу несколько:

— низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы (70,75% на 14 сентября против 93% годом ранее);

— переход от долгосрочных к краткосрочным контрактам (насколько можно понять, делалось это в преддверии запуска СП-2, хотя поляки, например, отказались по политическим соображениям);

— авария на Уренгойском заводе по подготовке конденсата, из-за которой существенно сократились поставки по газопроводу «Ямал-Европа»;

— погодные условия (штиль, облачность) резко сократили производство электроэнергии «зелёной» энергетикой.

При этом перспективы запуска «Северного потока» пока остаются туманными. Во всяком случае, опубликованная СМИ дата запуска СП-2 1 октября была дезавуирована.

Некоторые эксперты указывают на то, что снижение российских поставок и рост цен могут иметь не только объективно-экономические, но и субъективно-политические причины.

а) Необходимости ускорения сертификации и запуска газопровода.

б) Оказание помощи ХДС/ХСС на выборах в Германии — ведь СП-2 является личным проектом Ангелы Меркель.

Так или иначе, рост цен болезненно бьёт по Украине, цены в которой привязаны к стоимости газа на европейских рынках, а газохранилища заполнены примерно на 60% (считается, что этого достаточно для прохождения отопительного сезона если зима будет не особенно холодной, а транзит не сократится существенно).

Ожидается существенный рост тарифов на отопление (на 20-40%, а в некоторых регионах и до 80%), компенсировать который нечем. Принятый Кабмином 15 сентября проект госбюджета на 2022 год, рассчитанный на основе старых цен, сразу же был помножен на ноль.

Эта ситуация вызвала глубокую обеспокоенность в Офисе президента. Обсуждается возможность заключения соглашения с «Газпромом» о прямых поставках газа, а министр энергетики Герман Галущенко даже заявил, что в случае существенного снижения транзита Украина может вообще от него отказаться и переориентировать ГТС на обслуживание внутреннего рынка (эти слова, надо понимать, резко увеличат доверие к Украине как к транзитёру). Правда, возможность этого представляется низкой — с одной стороны, возражает руководство «Нефтогаза» (в особенности — наблюдательный совет, состоящий из людей, представляющих интересы США — ибо не одной «Бурисмой»…), с другой, нет никаких гарантий того, что на это пойдёт «Газпром».

В то же время, оснований опасаться социального взрыва у ОП нет. Не произошёл же он при Ющенко и Порошенко. Хотя рост коммунальных тарифов весьма болезненно ударили по их имиджу.

Заявления Кулебы

На неделе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сделал ряд резонансных заявлений.

Во-первых, он заявил, что Украина уже не верит в обещания Запада.

Наличие у официального Киева сомнений в готовности Запада выполнять обещания можно только порадовать, но… Кто-то разве сказал, что Украина изменит внешнеполитический курс? Ну а раз нет, то слова Кулебы останутся только словами.

Во-вторых, Кулеба выразил недовольство ООН, которая не приняла участие в «крымской платформе». Правда во время спича про ООН на телефон Кулебе позвонил президент, что только придало драматизма ситуации.

Учитывая, что большинство членов ООН нового статуса Крыма не признают, а сама организация неоднократно выражала недовольство этим статусом, поведение ООН действительно выглядит нелогичным. С другой стороны, ООН до сих пор ничего не сделала для того, чтобы заставить Украину выполнять Минские соглашения, утверждённые решением Совета Безопасности. Об этом Кулеба говорить, конечно, не хочет.

В-третьих, Украина продолжает оказывать на партнёров «исключительно дружеское давление» с целью незапуска СП-2.

На фоне рекордных цен на газ в Европе это звучит крайне сомнительно и не повышает доверия к Украине и укрепляет партнёров в мнении о неадекватности украинской власти.

В-четвёртых, Кулеба подтвердил, что во время визита Зеленского в США обсуждалась возможность предоставления систем ПВО и ПРО (в частности, израильского «Железного купола»).

В США, правда, такую возможность отвергли. Но ведь и «Джавелины» Украина не сразу выпросила.

Несмотря на то, что внешнеполитические заявления украинских должностных лиц производят странное впечатление, надо помнить, что они в целом укладываются в западную русофобскую логику. Неочевидное, но вероятное. Кто Зеленский для США, Европы, Украины и России

С одной стороны, они демонстрируют обобщённому Западу, что украинская элита с ними «одной крови».

С другой стороны, они подбрасывают западной пропаганде доказательства того, что «российской агрессии» нужно противостоять.

Встреча Путина и Зеленского

На обзорной неделе активно обсуждалась возможность встречи президентов Украины и России.

Результат обсуждения — встречи не будет в силу невозможности согласовать повестку: украинская сторона считает, что предметом переговоров должна быть «деоккупация Крыма и Донбасса», в то время как российская намерена обсуждать только Донбасс и только в контексте выполнения Украиной Минских соглашений.

Собственно, Зеленский не против встретиться с Путиным — ему надо решать много вопросов. Как минимум, актуальным является вопрос об обмене заключёнными, а сейчас — ещё и о газе (если, конечно, Украина решит заключать прямое соглашение с «Газпромом»).

Другое дело, что Зеленский не может взять и просто так пойти на переговоры — и внутренняя оппозиция, и зарубежные партнёры заинтересуются вопросом, как же может проходить такая встреча без обсуждения Крыма? Потому подготовка и проведение встречи должна сопровождаться с украинской стороны активнейшим обсуждением этого вопроса. Независимо от того, будет ли он обсуждаться или нет.

Ну а право российской стороны — учитывать или не учитывать это обстоятельство. Однако, исходя из того, что обсуждение повестки дня уже вышло в публичную плоскость, согласие на встречу будет слишком большой уступкой с российской стороны. Проще сказать Зеленскому «Hasta la vista, baby». Что, собственно, уже почти и сделано.