Ночью субботы, 16 сентября 2000 года, украинский журналист Георгий Гонгадзе вышел из дома своей коллеги и любовницы Алены Притулы. По ее свидетельству, она видела из окна, как он остановил "Жигули" и уехал на них. В собственной квартире он больше не появлялся, а спустя полтора месяца его обезглавленное тело обнаружили в лесу

Смерть Гонгадзе, даже спустя 21 год, остается одной из главных загадок в истории независимой Украины. Четверо исполнителей убийства отбывают сроки в тюрьме, а вот заказчики, как уверенны многие, в том числе семья журналиста, разгуливают на свободе и, к тому же, остаются уважаемыми людьми в украинской политике.

Несмотря на это, убийство Гонгадзе сделало свое дело и запустило процесс, который привел Украину к государственным переворотам, а затем и к гражданской войне.

Как это было?

В 22:30 16 сентября 2000 года журналист и основатель интернет-издания «Украинская правда» Георгий Гонгадзе вышел из дома своей коллеги, соосновательницы издания Алены Притулы в Киеве. Несчастный случай или убийство? Пять вопросов о жизни и смерти Вячеслава Черновола © РИА Новости, Игорь Костин / Перейти в фотобанк

Домой к жене и детям он уже не вернулся. 2 ноября 2000 года в лесу недалеко от Киева в неглубокой яме было найдено обезглавленное тело — много месяцев спустя после многочисленных экспертиз власть все же признает, что это тело Гонгадзе. Между тем мать Гонгадзе тело сына не признала, из-за чего оно более 15 лет не было предано земле и находилось в холодильнике морга.

Подробности преступления станут известны спустя несколько лет.

Похитителями Гонгадзе считаются генерал милиции Алексей Пукач, на тот момент — начальник главного управления уголовного розыска МВД Украины, а также трое его подчиненных — Валерий Костенко, Николай Протасов и Александр Попович. Они вывезли его в лес в Киевской области. Там по указанию Пукача один из милиционеров вырыл неглубокую яму.

Гонгадзе связали и отнесли к яме. Пукач попытался задушить журналиста руками, пока остальные держали его за плечи. Так убить журналиста у него не получилось, поэтому в итоге Пукач задушил Гонгадзе ремнем от его же брюк.

Журналист погиб примерно в 01:00 17 сентября. Преступники бросили его тело в яму, облили бензином и подожгли. Затем они замаскировали место убийства и уехали.

Через несколько недель Пукач решил переместить тело Гонгадзе в другое место: он выкопал его и перевез в лесничество Таращанского района Киевской области. Топором он отрубил голову журналиста, а затем отдельно закопал тело и отдельно голову.

В то время о судьбе журналиста ничего не было известно — власти заверяли, что его поиски взяты под особый контроль. Лишь 2 ноября 2000 года в лесничестве было найдено обезглавленное тело Гонгадзе. О том, что оно принадлежит именно ему генпрокуратура признала только через два года. При этом останки головы Гонгадзе тогда так и не были найдены.

«Кассетный скандал»: к делу причастен президент Кучма?

В ноябре 2000 года лидер Социалистической партии Александр Мороз заявил в парламенте, что у него есть тайные записи разговоров президента Леонида Кучмы с высокопоставленными чиновниками, которые проливают свет на дело об исчезновении Гонгадзе.

По словам Мороза, записи были сделаны сотрудником службы охраны президента Николаем Мельниченко. На них, утверждал политик, Кучма обсуждает со своими ближайшими помощниками — главой администрации президента Владимиром Литвином, министром внутренних дел Юрием Кравченко и главой СБУ Леонидом Деркачом — работу Гонгадзе и то, что с ним нужно сделать за его резкие высказывания. При этом самого призыва убить журналиста на записях нет.

Кучма в итоге отверг причастность к делу Гонгадзе, а достоверность записей установить не удалось, поэтому «пленки Мельниченко» так не сыграли никакой юридической роли. Скрытая угроза: как на Украине покушались на жизнь президентов © CC0, Pixabay

Но волну возмущения уже было не остановить. Кассетный скандал вызвал на Украине глубокий политический кризис и фактически сорвал планы Кучмы баллотироваться на третий срок.

В стране начались протесты с требованием отставки президента, возникло движение под названием «Украина без Кучмы». На Крещатике возник палаточный городок — «прародитель» тех, которые появятся там в 2004, а затем и 2014 году.

При этом протесты не стали массовыми, и Кучма все же удержался у власти.

Еще несколько лет спустя, уже после того, как Кучма давно перестал быть президентом, в личной беседе с обозревателем РИА Новости Захаром Виноградовым Кучма подтвердил сам факт обсуждения со своими бывшими подчиненными публикаций Гонгадзе в интернете. Однако, как заявил тогда Кучма, его резкость в адрес Гонгадзе не носила характера прямого указания нанести физический ущерб журналисту, тем более убить его. В тоже время Кучма не отрицал вероятность того, что кто-то из его тогдашних подчиненных мог совершить в отношении Гонгадзе акт насилия из желания услужить президенту.

Как шло расследование?

Факт смерти журналиста Генпрокуратура Украины признала только 27 февраля 2001 года, а лишь в сентябре 2002 года признала, что обезглавленное тело, найденное в Таращанском лесу, принадлежит Гонгадзе.

В мае 2001 года президент Кучма заявил, что знает имена убийц. На следующий день глава МВД Юрий Смирнов объявил, что убийство Гонгадзе не имеет политических мотивов и было совершено «из хулиганских побуждений» двумя уголовниками, погибшими в 2000 году.

Во времена Кучмы расследование тормозилось и продвинулось только тогда, когда к власти пришел Виктор Ющенко. При этом генпрокурор Виктор Шокин еще в 2002-2003 годах заявлял о том, что к убийству причастны сотрудники МВД Украины.

В 2003 году прокуратура задержала начальника департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексея Пукача, который уничтожил документы о негласном наблюдении за Гонгадзе. Однако он ушел от преследования и снова был задержан только в 2009 году.

На этот раз Пукач признался в убийстве и показал место, где захоронил голову Гонгадзе. В 2013 году он получил пожизненный срок. Услышав решение суда, Пукач заявил: «Я соглашусь [с приговором], когда в этой клетке со мной будут сидеть Кучма и Литвин». Тюрьма для Кучмы: США потребовали от Киева возобновить расследование убийства Гонгадзе и наказать «подстрекателей»

Его пособников еще в марте 2008 года также приговорили к тюремным срокам: Протасова — к 13 годам, а Костенко и Поповича — к 12 годам.

Следствие установило, что убийство было совершено по указанию бывшего главы МВД Украины Юрия Кравченко, однако семья журналиста уверена, что настоящие заказчики преступления не были наказаны. В 2011 году Генпрокуратура возбуждала дело против Леонида Кучмы по подозрению в причастности к убийству Гонгадзе, однако позже дело закрыли — Печерский суд Киева признал его открытие незаконным.

Что случилось с потенциальными фигурантами дела?

4 марта 2005 года экс-глава МВД Юрий Кравченко был найден мертвым на даче в Конча-Заспе. В тот же день он должен был прийти на допрос в Генеральную прокуратуру по делу об убийстве Гонгадзе.

Кравченко скончался от двух огнестрельных ранений в голову, но несмотря на это следствие посчитало произошедшее самоубийством. При нем нашли предсмертную записку, в которой он назвал себя «жертвой политических интриг президента Кучмы и его окружения».

В 2009 году умер другой свидетель по делу об убийстве Гонгадзе — генерал-полковник Эдуард Фере. Следователям не удалось его допросить, так как с 2003 года он находился в коме.

Фере руководил аппаратом МВД при министре Кравченко и проработал в органах до 2003 года. В июле 2003 года, после сердечного приступа, он впал в кому, из которой так и не вышел.

Фере считался одним из ключевых свидетелей по делу об убийстве Гонгадзе. В показаниях одного из исполнителей, он был связующим звеном между заказчиками преступления и его непосредственным организатором Пукачем.

В 2003 году после побоев в СИЗО умер сотрудник МВД Игорь Гончаров, бывший замглавы Управления по борьбе с организованной преступностью. Задержанный по обвинению в похищениях, убийствах и разбое, он заявлял, что владеет информацией о причастности МВД и руководства страны к убийству Гонгадзе.

Как убийство Гонгадзе изменило Украину?

Убийство Гонгадзе стало одним из самых резонансных дел за всю историю независимой Украины.

Начавшиеся в 2000 году акции протеста усилили расшатывание ситуации в стране, что в итоге привело к трем государственным переворотам (в 2004, 2007 и 2014 годах). Они также подтолкнули к закату политическую карьеру президента Кучмы, чью репутацию серьезно подпортил «кассетный скандал».

Рейтинг доверия к Кучме существенно снизился, кроме того после скандала он оказался в международной изоляции.

«Украинская правда» стала самым популярными информационно-пропагандистским ресурсом в стране, а ее соосновательница Алена Притула получила большие влияние, но не пошла в политику, а в 2014 году вовсе покинула пост главреда.

При этом ситуация с давлением на СМИ на Украине с тех пор только ухудшается. В 2019 году Украина была включена Международной федерацией журналистов (МФЖ) в число пяти стран с высоким уровнем опасности для работы журналистов. По словам главы Национального совета журналистов Украины Сергея Томиленко, на Украине на журналистов нападают каждый пятый день.

В 2016 году в машине, в которой находился гражданский муж Алены Притулы журналист Павел Шеремет, сработало взрывное устройство. Шеремет погиб, а власть, как нынешняя, так и предыдущая, в очередной раз показала, что не способна ни докопаться до правды, ни защитить журналистов.