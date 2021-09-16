Мокруха, контрабас и спотыкач: идеальное для хмурой осени украинское спиртное

Есть такая украинская шутка про самих украинцев: некоторые из них считают, что пить надо меньше, остальные, что пить надо больше, но все сходятся в одном: пить надо. Издание Украина.ру подготовило подборку любимых украинцами наливок и настоек, которые осенними хмурыми днями могут согреть не только тело, но и душу

Украинская кухня: рецепт сала © Фото: alimero.ru

Самые популярные виды украинских настоек: калгановка, перцовка, настойка шиповника, хреновуха, варенуха, ореховая настойка, медовуха. К популярнейшим видам наливок на Украине относятся: тертуха, вишняк, терновка, сливянка и спотыкач из черной смородины.

Тертуха киевская

Для тертухи берут спелые ягоды земляники (800 граммов) засыпают их в эмалированную кастрюлю слоями, пересыпая каждый сахаром (всего 1 килограмм). Кастрюлю плотно закрывают крышкой и ставят на 3 дня в холодное место. После этого аккуратно сливают сок и процеживают его. Сок разливают в бутылки на три четверти их объема, добавляют водки до горлышка, хорошо закупоривают. Хранят тертуху киевскую в холодном месте в стоячем положении.

Есть более простой рецепт тертухи: перетертые с сахаром ягоды земляники заливают водкой. На 1 кг ягод 1 кг сахара и 300 г водки. Вот и все!

Вишняк

Вишню с сахаром засыпают в бутыли (из расчета на 400 граммов сахара один килограмм ягод) и ставят на солнце. Горлышко бутыли завязывают марлей и настаивают 6 недель, пока вишни не перебродят. После этого вишняк разливают в бутылки и закупоривают. Таким образом готовят так называемый первый вишняк.

Вишни, что остались в бутыли, заливают водкой, дают постоять два месяца и снова разливают по бутылкам, так получается второй вишняк.

Мокруха

Берут 1 литр водки (больше 40%), цедру двух апельсинов, гвоздику (8-10 штук) и настаивают две недели в темном месте. После этого добавляют 0,25 литра вишневого сока. Если настойка получилась очень крепкая, добавляют в нее еще немного сока. Хорошо перемешивают, фильтруют и хранят в закупоренных бутылках не меньше полугода. Мокруха по вкусу очень напоминает хороший ликер.

Контрабас

Контрабас готовится следующим образом: берут почки с кустов черной смородины, насыпают до половины в бутылку и заливают водкой. Горлышко бутылки следует обвязать марлей и поставить на солнце. Настаивать контрабас нужно не больше 6 недель, а после этого настойку процеживают, дают еще устроятся, затем снова процеживают. Жидкость разливают в бутылки, закупоривают и хранят в сухом прохладном месте. Чем старше контрабас, тем он лучше.

Калгановка

Существенно повышает мужскую потенцию. В основе настойки — корень калгана, который можно легко найти в Карпатах, Львовской области и других регионах Украины. Больше ста лет назад калган использовали для чистки зубов, так как он славится противовоспалительным эффектом.

Для приготовления настойки понадобится два литра самогона высокой очистки или водки (40-45%) и 5-6 корешков калгана. Корешки нужно высушить, разрезать на несколько частей, залить алкоголем, убрать в темное место на 2-3 недели. Важно раз в день хорошо взбалтывать калгановку. После разлить по бутылкам и убрать в прохладное место на 3-5 дней для окончательной стабилизации вкуса и аромата.

Терновка

Для наливки понадобится два килограмма целых ягод терна и 400-600 граммов сахара. Укладываем в банку слой ягод, сверху — слой сахара, снова слой ягод и еще один слой сахара — пока ёмкость не заполнится на 2/3. Прикрываем марлей и ставим в теплое место, чтобы началось брожение. Ждать окончания брожения не нужно, достаточно чтобы ягода максимально размягчилась, а весь сахар растворился. Теперь берем водку (2 литра) и заливаем в ягоды. Хорошенько встряхиваем, размешиваем, снова доливаем водку до самых краешков. Отставляем в темном месте. Время настаивания — 3 недели, больше ждать нет смысла. После жидкость сливаем и усиленно фильтруем через несколько слоев марли. По рецепту терновую наливку нужно выдержать перед употреблением 2-3 месяца в подвале — так будет вкуснее.

Спотыкач

Это общее название для многих алкогольных напитков, указывающее на эффект, который они оказывают на ваши ноги. Самый популярный рецепт — водка с корицей, мускатным орехом, а также гвоздикой, шафраном, ванилью. Но если вам посчастливилось попробовать спотыкач, сделанный из черной смородины, вы его не забудете.

Чтобы приготовить его, нужно растолочь килограмм вымытых ягод черной смородины, положить мякоть на марлю и отжать сок. Сварить сироп из трех стаканов воды и килограмма сахара до густоты. Добавить в него ягодный сок, довести до кипения, добавить 750 мл водки, варить на маленьком огне постоянно помешивая до густоты (до кипения доводить нельзя). Спотыкач готов. Осталось охладить до комнатной температуры, разлить в бутылки и плотно закрыть пробками. Через 1-2 дня можно приступать к дегустации. Хранить напиток лучше в холодильнике или подвале. Срок годности — 4-5 лет. Крепость 15-20%.

Хреновуха

Хреновуха распространена на Украине, в России и Белоруссии. Петр I в начале 18 столетия издал указ согласно которому, каждое фермерское хозяйство должно было производить хреновуху.

Её заготавливают в конце сентября-начале октября, в это время корень хрена наиболее острый и сочный, отлично подходит для приготовления настойки.

Очистите 50 граммов хрена от кожуры, нарежьте соломкой (или натрите на крупной терке), то же самое сделайте с имбирем. Высыпьте ингредиенты в бутылку и залейте водкой или спиртом. Для придания кислинки в настойку иногда добавляют немного цедры лимона (¼ от 1 лимона). Добавляем душистый перец, перец горошек и немного гвоздики, предварительно их перетереть или просто раздробить.

Обычно напиток еще и подслащивают, чтобы вкус был более сглаженным и насыщенным. Практически, во всех рецептах, для этого берут цветочный мед или мед из акации, можно использовать фруктозу (1 столовую ложку). В отличие от меда, она не оставляет вкусовой отпечаток.

Все заготовленные ингредиенты хорошенько перемешиваем. Емкость оставляем на 7-10 дней в тепле и темном месте. При этом каждый день не забываем перемешивать содержимое емкости. После напиток необходимо отфильтровать через марлю, а потом через небольшой фильтр из ваты. Также, рекомендуется, дать постоять пару дней для того, чтобы выпал осадок, и настойка стала более прозрачная. Хреновуха не хранится очень долго: через месяц или полтора она теряет насыщенность вкуса.