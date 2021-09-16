Со среды на четверг, 15 сентября, когда на европейском континенте была ночь, в Вашингтоне состоялось примечательное событие - США, Великобритания и Австралия создали военно-морской союз, направленный против Китая. А пару днями ранее в Киеве появилась информация о передаче или покупке Украиной у США "Железного купола" для "защиты от России"

В Киеве заговорили о том, что США собираются продать Украине две батареи израильского противовоздушного комплекса «Железный купол».

У Зеленского уже преподносят это выдающимся достижением, намекая на результаты американского вояжа президента. Однако в Госдепе пока не подтвердили договоренность о поставках подобных вооружений. А главное, блестящая перемога может оказаться прискорбной зрадой — учитывая скандальную репутацию, которая окружает этот комплекс в самом Израиле. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

Американцы купили «Железный купол» несколько лет назад, по решению Конгресса США — то есть, из чисто политических соображений, потому что трамповская Америка переживала в то время романтические отношения с Тель-Авивом.

Однако его до сих пор не поставили на боевое дежурство Формально — из-за несоответствий технического характера, но, скорее всего, причина совсем другая. Израильские медиа, включая газету «Едиот Ахронот», не раз писали о том, что «Железный купол» якобы вызывает у солдат онкологические заболевания — цитируя при этом многочисленные свидетельства заболевших.

«Когда вы находитесь у радара, вы действительно чувствуете, как тело кипит внутри. Если вы попытаетесь представить, что происходит с едой в микроволновой печи, то всё происходит именно так. Вы чувствуете тепло, наплывающее волнами — рассказал журналистам заболевший после увольнения из армии Йонатан Хаймович.

«Все генералы отдают должное успеху системы «Железный купол», но как насчет того, чтобы взять на себя ответственность за солдат? Кто возьмет на себя ответственность за нас?» — задается вопросом другой бывший военнослужащий Ран Мазор. «Железный капут». Как США сваливают Украине ненужный военный хлам © commons.wikimedia.org, Israel Defense Forces

Конечно, израильская армия уверяет, что зенитные батареи безопасны для персонала. Однако о скандале заговорили в США, Пентагон боится репутационных последствий, и, в случае соответствующего решения президента, охотно отправит ракеты в Киев — где благодарные патриоты примут все, как манну небесную.

Но Джозефу Байдену явно не до Украины — он занимается попытками создать антикитайский пакт, подключив к этому своих ближайших союзников. США, Великобритания и Австралия подписали вчера, 15 сентября, соглашение о создании трехстороннего союза по военно-морскому сотрудничеству AUUKUS, который практически открыто направлен на «сдерживание» Пекина.

Австралийцам хотят построить целый подводный флот — сразу восемь атомных субмарин, вооруженных крылатыми ракетами «Томагавк». Разумеется, за счет самих австралийцев, которым придется заплатить миллиарды долларов во имя поддержки американского ВПК.

По словам австралийского премьер-министра Скотта Моррисона, общая стоимость проекта по строительству новых подводных лодок превысит 90 миллиардов австралийских долларов — то есть, около 70 миллиардов долларов США, что является по нынешним кризисным временам фантастической суммой. А Австралия должна в итоге явиться миру в качестве новой великой военно-морской державы. Зеленский не осмелился ответить, кто важнее для Украины - США или Китай © пресс-служба президента Украины

Однако, антикитайское соглашение создает для ее участников целый ряд серьезных проблем, от которых не получится отмахнуться.

Во-первых, надо объяснить эту сделку народу Австралии, который не горит желанием становиться американским ядерным плацдармом против Китая и мишенью для китайских ракет — потому что появление собственного атомного флота и «томагавков» усиливает вероятность ответного удара Пекина.

Понятно, что Вашингтон особо не интересуется мнением обитателей страны-континента. Байден даже забыл на брифинге имя австралийского премьера, а австралийский военный флот, по факту, не является полностью австралийским — ведь он до сих пор совершенно официально именуется королевским флотом ее величества.

Но после того, как австралийских военных уличили в военных преступлениях, совершенных на территории оккупированного Афганистана, где они убивали мирных жителей просто для развлечения — в качестве — в стране серьезно усилилось движение против войны. И у общества несомненно появятся вопросы по поводу милитаристского угара премьера Моррисона и связанных с ним расходов.

Во-вторых, соседняя Новая Зеландия уже напомнила Канберре о том, что она не пускает в свои воды атомные подводные лодки, и не будет делать для Австралии исключения. Эта страна вообще может поменять название, превратившись в государство Аотеароа — как называют свою страну представители народа маори. Правительство местных лейбористов, которые формируют правящую коалицию с Зелеными и популистской партией New Zealand First, старается соблюдать осторожность, а в островном государстве звучат призывы установить реальную независимость. Причем, именно потому, что местные жители боятся оказаться втянутыми в чужую войну с могущественным Китаем — как это по факту случилось сейчас с австралийцами.

Наконец, заключая сделку, США заставили Австралию расторгнуть контракт с французами, которые строили для австралийцев неядерные подлодки. Причем, это было сделано без всяких предупреждений, что вызвало у Парижа открытое возмущение.

Как пишет сегодня французская еженедельная финансовая газета La Tribune, Франция получила «монументальную пощечину, и это нокаут, которого никто не ожидал» — причем, не только от австралийцев, но, прежде всего, от старшего брата из Вашингтона.

«Я в гневе, так союзники себя не ведут. Это решение — одностороннее, грубое, непредсказуемое — походит на стиль поведения Дональда Трампа», — высказался об этом глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, заявляя, что Франция ждет объяснений от Австралии и США.

По словам министра, контракт обсуждался с австралийцами в течение двух лет, и доверие к ним подорвано. Его дипломаты до сих пор не получили объяснений по поводу этого неожиданного разрыва, хотя французские судостроители понесут от него огромные убытки, которые могут привести к тяжелым экономическим последствием для национальной экономики. Но главное, такие действия серьезно подрывают основы существующего внешнеполитического альянса между Парижем и Вашингтоном. А в перспективе Франция может отойти от участия в крестовом походе против Китая — потому что это не приносит ей ничего, кроме проблем. Китай определил курс на стабильность в отношениях США и РФ - политолог © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Все это прекрасно понимают критики Байдена. Они задаются вопросом — зачем укреплять отношения с одним из союзником, отталкивая от себя другого — причем, куда более весомого и значимого в стратегическом плане? И администрации демократов уже приходится отбиваться от формационных атак, откладывая идею с передачей «Железного купола», — которую, скорее всего, прощупали через вброс в медиа.

Новый стратегический альянс должен бы продемонстрировать военное могущество и политическую решимость США. Сегодня они пытаются отправиться от катастрофы в Афганистане — однако договор с Австралией может обернуться для Вашингтона очередным стратегическим просчетом. А это является еще одним предупреждением для его воинственных вассалов из Украины.