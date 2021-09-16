В среду, 15 сентября, в Днепре на проспекте Хмельницкого прогремел мощный взрыв. В близлежащих домах взрывной волной выбило окна. В клочья разнесло автомобиль Nissan, в котором погибли Дарья Гречищева, спикер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, и бывший сапер, ветеран АТО Алексей Кавлак

Алексей Кавлау по прозвищу "Змей" был членом организации «Украинский легион», кроме того, он был старшим инструктором «Легиона», командиром взвода Киевской Святошинской роты, а ещё инструктором 44-го учебного центра тактической медицины.

ОО "Украинский Легион" — организация, зарегистрированная в Голосеевском районе Киева, которая с июля 2014 года проводит военную подготовку на базе 4 недельного курса, на котором на случай российского вторжения подростков обучают поведению с оружием, передвижению, использованию укрытий, маскировке, ориентированию на местности, инженерному оборудованию позиций и оказанию первой медицинской помощи. Взрыв в Днепре с участником АТО расследуется как теракт © -gregg- / flickr

По сути, это парамилитарная организация националистов, включенная в проект территориальной обороны. Руководство организации входит в Совет волонтеров при Минобороны Украины. Название перекликается с «Украинским легионом самообороны» — это было коллаборационистское формирование в составе вооруженных сил Третьего рейха, созданное для борьбы с польскими и советскими партизанами в 1943 году. В 1944 голу «Легион» участвовал в подавлении Варшавского восстания. Финансовую помощь нынешнему «Легиону» оказывает канадская диаспора. Выделяется помощь также из государственного и местных бюджетов.

Сам погибший в интервью националистической подростковой организации «Пласт» рассказывал ранее, что деятельность «Легиона» заключается в военной подготовке детей. С Дарьей Гречищевой, по словам коллег, его связывали романтические отношения, а также совместная работа в сфере тренингов по доврачебной помощи. Оба приехали в Днепр на День города 11 сентября для демонстрации мастер-классов по эвакуации пострадавших и оказанию им помощи.

Подобных волонтерских парамилитарных организаций на Украине десятки и все они являются конкурентами в деле распила бюджета и западной помощи. Кроме того, волонтерские организации и ветераны АТО сплошь и рядом из зоны боевых действий вывозят оружие и боеприпасы, которые регулярно стреляют и взрываются на улицах украинских городов. Хотя чаще всего это гранаты, которые уже стали излюбленным оружием в ходе пьяных драк в барах и кабаках. Тем не менее, украинские власть имущие тоже находятся в зоне риска. В августе ветеран АТО ворвался с гранатой в здание Кабмина и захватил заложников. Меджлис* и разведка Украины организовали взрыв на газопроводе в Крыму — ФСБ © ЦОС ФСБ РФ / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

По факту нынешнего взрыва в Днепре возбуждено уголовное дело с предварительной квалификацией по статье о террористическом акте. К расследованию подключилась СБУ. «В машине находились водитель и пассажир. Возможно, бомба была под автомобилем или внутри него. Также мы не исключаем, что машина была на газу, и взрыв произошел из-за этого. Причины взрыва установит экспертиза», — утверждают в Нацполиции. Затем же в СБУ заявили, что характер повреждений автомобиля и травм погибших говорит о том, что источник взрыва находился в салоне автомобиля.

По информации издания «Страна» со ссылкой на источники в полиции, правоохранители также пытаются найти связь с убийством журналиста Павла Шеремета, расследования которого от Киева настойчиво требуют западные посольства. В свое время бывший глава МВД Арсен Аваков даже обещал, что не оставит свой пост, пока это дело не будет раскрыто. В то же время тот же источник в полиции утверждает, что дома у самого погибшего были обнаружены самодельные взрывные устройства. «Погибший мастерил дома взрывные устройства. Экспертиза уже началась, но мы не можем прямо сейчас говорить, что именно стало причиной взрыва. Произошла ли детонация взрывчатки, которую он мог перевозить, либо кто-то подложил взрывное устройство», — говорят в полиции.

Глава «Украинского легиона» Алексей Санников утверждает, что по роду своей деятельности погибший вряд ли мог кому-то мешать.

«В "Украинском легионе" с 2014 года, с самого начала. Инструктор по домедицинской помощи, имел много выездов для проведения тренингов в войска и на передовую. Участвовал в проектах по минной безопасности — учения проводились на территории Луганской и Донецкой областей для школьников. Еще много сделал в направлении национально-патриотического воспитания молодежи — проект "Потомки свободных" [военизированный тренинг для подростков, — прим. авт]. А в последнее время начал собственный — Aid Brothers», — говорит Санников.

В расписании мероприятий НПО Aid Brothers, где погибший был директором, на 19 сентября в Киеве планировалось проведение занятия под названием «Mine Risk Education» — курс по взрывоопасности и действий при взрывной травме. Подобные курсы на Украине становятся с каждым годом актуальнее, поскольку взрывы звучат часто даже вдали от линии фронта. В Бердянске произошел взрыв в квартире, есть погибшие © -gregg- / flickr

Самым жарким выдалось лето прошлого года в столице. В Киеве возле метро "Шулявская" 17 июля прогремел взрыв. Пострадали трое случайных прохожих. Через несколько дней, 21 июля, самодельная взрывчатка была найдена около метро "Минская". Правоохранители смогли ее вовремя обнаружить и провести контролируемый подрыв. В ночь на 27 июля в Киеве на Подоле в подъезде жилого дома взорвалось самодельное устройство мощностью 600 грамм тротила в эквиваленте. Экс-глава МВД Арсен Аваков прямо называл, откуда идут в Киев все эти адские машинки. «Не открою секрет, если скажу, что именно военнослужащие и правоохранители являются очень часто поставщиками оружия и взрывчатки с фронта на мирную территорию», — признавал Аваков.

Идет это оружие не только на внутренний черный рынок. В мае румынские пограничники задержали 2850 единиц оружия, перевозимого из Украины в грузовике с мебелью. В июне в Киеве задержали граждан, наладивших контрабанду оружия, включая взрывчатку и детонаторы из зоны ООС. В том же месяце в Днепропетровской области, была раскрыта еще одна банда, ввозившая взрывчатку из частей ВСУ, расположенных в подконтрольном Донбассе. Часть контрабанды просто пересылалась по почте, то есть рвануть могло в каком-нибудь почтовом отделении. В подавляющем большинстве случаев задержанным удается отделаться условным сроком, поскольку все они националисты и волонтеры, помогающие украинской армии, а на них по украинскому законодательству распространяется либо амнистия, либо весьма облегченные меры наказания за уголовные преступления.

Одним из них был и погибший Алексей Кавлак. Пока еще не ясно был ли он убит в результате теракта, организованного какими-нибудь недругами и конкурентами, или произошел случайный подрыв взрывчатки из его личного арсенала. Очевидно лишь то, что война и взрывы не ограничиваются территорией Донбасса. Они распространяются на всю территорию Украины, унося жизни, как боевиков-националистов, так и случайных прохожих.