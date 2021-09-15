Встреча с Лавровым в русской комнате, отворот-поворот от Обамы: чем запомнились Порошенко и Зеленский на Генассамблее ООН

Во вторник, 14 сентября, в Нью-Йорке открылась 76-й сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В целом сессии Генассамблеи считаются важными международными политическими событиями, однако президенты Украины Пётр Порошенко и Владимир Зеленский посещали её вовсе не для решения проблем своей страны

Первые заседания будут посвящены решению регламентных вопросов — утверждению повестки дня и нового состава рабочих органов, — а 21 сентября начнётся неделя высокого уровня Генассамблеи ООН, на которой, как ожидается, выступят около 110 глав государств, более 50 глав правительств и более 20 руководителей внешнеполитических ведомств.

И хотя коронавирус ещё не побеждён, эпидемиологическая обстановка позволяет в этом году провести мероприятие в традиционном формате. В 2020-м из-за пандемии пришлось ограничиться видеообращениями политиков, в зале штаб-квартиры ООН присутствовали только постоянные представители стран при Организации. Доклад ООН о правах человека на Украине. Убийства, аресты, нацистский разгул и языковая дискриминация © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В этом году президент РФ Владимир Путин не будет участвовать в мероприятии. В состав российской делегации, которую возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, войдут постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, председатели комитетов обеих палат парламента по международным делам Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин, а также директора нескольких департаментов министерства.

Президент Украины Владимир Зеленский ещё не решил, поедет ли в Нью-Йорк или выступит в онлайн-режиме.

«Он будет принимать решение, исходя из целесообразности. Ведь потратить кучу времени — день туда, день обратно на перелёт — ради того, чтобы постоять на трибуне ООН? Конечно, нет. Должна быть какая-то польза. Если польза — какие-то договорённости, какие-то встречи, подписание каких-то документов — оправдывает эту трату времени, президент решит лететь», — объяснил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Есть ли польза от участия в Генеральной Ассамблее ООН? Разберёмся на примерах нынешнего украинского лидера и его предшественника.

Сиюминутные встречи и антироссийская пропаганда Порошенко в Нью-Йорке

Пятый президент Украины Пётр Порошенко использовал трибуну ООН и возможность обратиться сразу практически ко всему мировому сообществу для продвижения антироссийской пропаганды.

На всех 4 выступлениях в течение 5 лет правления (в 2014-м сразу после избрания он в Нью-Йорк не поехал, страну тогда представлял премьер-министр Арсений Яценюк) его тезисы были неизменными: Россия «аннексировала» Крым и «оккупировала» Донбасс, из-за этого её да и всех остальных постоянных членов Совета Безопасности ООН нужно лишить права вето. Российская делегация во время выступлений Порошенко покидала зал заседаний.

В 2015 году Порошенко сетовал, что мировое сообщество не отреагировало на то, что один из постоянных членов Совета Безопасности ООН якобы напал на Украину, и утверждал, что происходящее в его стране — это вовсе это не гражданская война и не внутренний конфликт, а гибридная война, развязанная Россией. Он назвал сомнительной процедурой передачу членства в Совете Безопасности ООН от СССР к России. К новой Корейской войне? Речь Порошенко в ООН © пресс-служба президента Украины/Михайло Палінчак / пресс-служба президента Украины/Михайло Палінчак / Перейти в фотобанк

Как рассказывал Юлий Воронцов, постоянный представитель СССР и РФ при ООН в 1990-1994 годах, после распада Советского союза ходили разговоры, что освободившееся место нужно отдать Германии либо Японии, но в итоге 24 декабря 1991 года РФ официально заняла место СССР в Совете Безопасности ООН. Почему именно Россия, а не какая-либо другая постсоветская республика? Ведь украинская и белорусская ССР, к слову, были соосновательницами Всемирной организации. Такое решение государства — члены СНГ приняли 21 декабря в Алма-Ате. Вместе с правами России как преемнице СССР перешли и все обязательства, в том числе по выплате долгов другим государствам.

В 2016 году речь Порошенко на Генассамблее ООН мало чем отличалась от предыдущей.

В 2017-м он убеждал мир, что Крым живёт хуже некуда, и ссылался на вердикт Международного суда ООН, который требует от России обеспечить украинским гражданам в Крыму право обучаться на украинском языке. При том, что власти РФ придали русскому, украинскому и крымскотатарскому статус государственного сразу после вхождения региона в состав страны (на Украине крымскотатарский был языком национального меньшинства, что не обеспечивало ему полноценного функционирования).

В рамках той же Генассамблеи Порошенко выступил на общих прениях в Совете Безопасности ООН и устроил там целое шоу — он размахивал паспортами, якобы принадлежащими российским военным, «которые находятся в украинских тюрьмах за нелегальную оккупацию украинской земли».

«Президент корпорации «Рошен» Порошенко решил свои текущие проблемы. У Петра Алексеевича всё хорошо — произвёл на представителей стран третьего мира неизгладимое впечатление демонстрацией паспортов российских военнослужащих, хотя каждый, кто служил в армии, знает, что военнослужащие не бегают с паспортами. Но «шоу маст гоу он», — говорил украинский политолог Андрей Золотарёв.

Порошенко настаивал на необходимости введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, при условии, что «голубые каски» — среди которых не должно быть россиян — будут стоять на всей территории Донбасса, включая российско-украинскую границу. Россия же выступала за размещение миротворцев только на линии разграничения. Смех и грех: Чем запомнилась поездка Порошенко на Генассамблею ООН © пресс-служба президента Украины/Михайло Палінчак / пресс-служба президента Украины/Михайло Палінчак / Перейти в фотобанк

На Генассамблее-2018, которая проходила под лозунгом «Сделаем ООН полезной для всех людей: глобальное лидерство и общая ответственность в поддержке мирных, справедливых и стабильных обществ», Порошенко по традиции обвинил Россию в развязывании войны в Донбассе, добавив, что «Москва делает украинских детей сиротами», и призвал ООН не молчать по этому поводу.

Кроме того, президент снова настаивал на необходимости миротворческой операции на юго-востоке Украины.

«Даже после того, как ООН не удалось предотвратить агрессию против Украины, мы всё ещё надеялись на помощь Организации в вопросе урегулирования конфликта путём развёртывания многонациональной миротворческой миссии на временно оккупированной территории Донбасса», — заявил Порошенко.

Когда Лаврову, известному своим чувством юмора, сказали, что Порошенко чуть не зашёл в российскую комнату, он пошутил: «наверное, с туалетом перепутал».

Всё внимание общественности, естественно, приковано прежде всего к речам политиков с трибуны ООН, однако немало интересного происходит за пределами зала заседания, в кулуарах. 26 сентября 2018 года, на 73-й Генассамблее ООН, ведущий программы «60 минут» Евгений Попов и оператор Андрей Мельников стояли около так называемой русской комнаты, где проводил переговоры Сергей Лавров, когда мимо проходил украинский лидер. Попов задал ему вопрос, охранники тут же бросились наперерез съёмочной группе, но Порошенко крепко взял журналиста за руку и заявил на русском языке, улыбаясь: «Никаких интервью российским СМИ, потому что вы фейк-ньюз и распространяете дезинформацию. Удачи!»

«Потом Порошенко то ли разволновался, то ли протокол у него такой никудышный, но он фатально ошибся дверью: зашел в комнату, где Сергей Лавров вёл переговоры. Постоял там 15 секунд, после чего вышел из неё и направился в зал заседаний», — рассказал Попов. Лавров рассказал о лжи Порошенко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Генеральная ассамблея ООН — прекрасная возможность для проведения максимального числа переговоров с мировыми лидерами за минимальный временной период, причём, помимо запланированных заблаговременно, бывают и спонтанные беседы. Как рассказывал корреспондент телеканала CNN Ник Патон Уолш, в 2015 году Порошенко попытался подойти к Бараку Обаме, бывшему тогда президентом США, но охрана американского лидера остановила его.

Обама поприветствовал Порошенко фразой: «Когда Вы пригласите меня в Крым?» — на что тот в ответ лишь обескураженно улыбнулся. Президент США продолжил идти, куда шёл, а украинского лидера охрана проводила до выхода из здания штаб-квартиры ООН.

В 2016-м лидеры президенты провели полноценные переговоры на полях Генассамблеи, речь шла о ситуации в Донбассе и выполнении Минских соглашений, проведении реформ на Украине и предоставлении Вашингтоном кредита на сумму $1 млрд. В следующем году Порошенко встречался на мероприятии уже со своим новым американским коллегой и рассказывал ему о росте товарооборота между странами и плане Киева по миротворцам в ООН, а Дональд Трамп в ответ настоятельно просил его как следует позаботиться об американских бизнесменах на Украине, а также сказал: «Не сказал бы, что это (Украина — ред.) самое лёгкое место для жизни, но у вас дела становятся всё лучше с каждым днём».

В 2018 году администрация президента Украины сообщила о встрече Порошенко и Трампа, но, как рассказали журналисты, как таковых переговоров не было — главы государств только сфотографировались на мероприятии для руководителей всех делегаций с жёнами.

Дебют и страна невыученных уроков Зеленского — Порошенко 2.0

25 сентября 2019 года состоялось первое и пока единственное выступление нынешнего президента Украины Владимира Зеленского с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, но оно мало чем отличалось от выступлений Порошенко.

В качестве иллюстрации к своей речи он выбрал патрон диаметром 12,7 мм стоимостью $10, от которой в Донбассе 29 июня 2016 года погиб оперный певец Василий Слипак, состоявший в организации «Правый сектор» (запрещённой в РФ — ред.) и активно участвовавший в акциях Евромайдана украинской общины в Париже. Невольно перед глазами всплывают кадры Порошенко с паспортами в ООН или на Давосском экономическом форуме с обломком жёлтой обшивки с отверстиями, выпиленной, по его словам, из автобуса, обстрелянного под Волновахой 13 января 2015 года. Кроме того, он призвал реформировать систему ООН, поскольку любая война — на Украине, в Сирии, Ливии, Йемене или в другой стране — это величайшая угроза цивилизации в целом.

«Украина отказалась от своего ядерного арсенала, который был больше, чем у Великобритании, Франции и Китая, вместе взятых, потому что верила в коллективное стремление нового мира, где ваш голос слышат независимо от наличия ядерного оружия. В конце концов, в этом новом мире наше государство потеряло часть своих территорий и почти ежедневно теряет своих граждан. Именно поэтому кто, как не Украина, имеет сегодня право говорить о необходимости переосмысления и пересмотра современных мировых правил», — сказал Зеленский. «Политический блендер»: Абзалов рассказал, в какую ловушку Зеленский угодил на ГА ООН © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

О необходимости пересмотреть формат работы Всемирной организации неоднократно говорили и представители предыдущей украинской власти, в частности бывший глава МИД Украины Павел Климкин, прежде всего об ограничении применения в Совете Безопасности ООН права вето, которым обладают постоянные члены СБ ООН: Россия, США, Китай, Франция и Великобритания.

Впрочем, Зеленский не только копировал Порошенко, но и критиковал его. Он подчеркнул, что сильный лидер бережет жизнь каждого человека, а не отправляет тысячи солдат на верную смерть, не моргнув глазом. Это явно был камень в огород 5-го президента Украины, который развязал войну в Донбассе и направил корабли ВМС, чтобы устроить провокацию в районе Керченского пролива, прекрасно осознавая, что незаконное пересечение российской границы может закончиться гибелью украинских моряков и находившихся на борту двоих сотрудников СБУ.

«К сожалению, президент не использовал трибуну ООН для презентации планов по завершению войны на Украине или переустройства ООН (которое он так критиковал), а это хорошая платформа. Тем более Зеленский приехал на Генассамблею ООН в качестве «политической звезды» и вызывает повышенное внимание. Складывается впечатление, что всё же к выступлению в ООН никто особенно не готовился, и это только повод для встречи с Дональдом Трампом», — заявил тогда директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По всей видимости, так и есть. Не дождавшись приглашения в Вашингтон (а ведь Трамп ещё в мае обещал принять его в Белом доме осенью) и не встретившись с американским коллегой 1 сентября в Польше на мероприятиях, посвящённых началу Первой мировой войны (Трамп отменил поездку из-за урагана, надвигавшегося на США), Зеленский решил не сидеть сложа руки, а нагрянуть в гости к своему коллеге в США.

Переговоры президентов на полях Генассамблеи ООН проходили на фоне политического скандала — демократы запустили в Конгрессе процедуру импичмента Трампа, обвинив его в оказании давления на Зеленского с требованием провести расследование деятельности Джо Байдена в бытность вице-президентом и его сына Хантера, работавшего в компании Burisma, на Украине в обмен на продолжение оказания военной помощи. Накануне Белый дом опубликовал стенограмму телефонной июльской беседы президентов, которая и стала поводом для обвинения, и для Зеленского стало неожиданным, что достоянием мировой общественности стали и его слова тоже — он думал, что американцы опубликуют только реплики Трампа.

Вместо слов о помощи вернуть Донбасс под контроль Киева Зеленский услышал от американского коллеги то, что меньше всего рассчитывал услышать. Трамп отметил, что за достаточно короткий промежуток времени Украине удалось добиться… большого прогресса в отношениях с Россией. «Не караулить Путина у туалета»: украинский политолог дал совет Зеленскому © AP, Efrem Lukatsky

«Продолжайте в том же ключе! Я по-настоящему надеюсь, что Вы и президент Путин встретитесь и сможете решить вашу проблему. Это было бы невероятным достижением», — заявил хозяин Белого дома.

Кроме того, в штаб-квартире ООН Зеленский пообщался с Сергеем Лавровым, который сам к нему подошёл.

«Это не были переговоры, это была беседа. Мы обсудили, где мы находимся, с обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию на Донбассе в соответствии с Минскими договорённостями. Главное, что президент Украины это сказал», — рассказал глава МИД РФ журналистам в кулуарах Генассамблеи.

В 2020-м, в год 75-летия окончания Второй мировой войны, речь Зеленского, как остальных лидеров, была посвящена войне и миру, только президент Украины выкрутил её с выгодной для себя стороны.

«75 лет назад основание ООН стало символом того, что человечество должно усвоить трагический урок Второй мировой войны. Однако оккупация Крыма и российская военная агрессия на Донбассе доказывают, что это урок не выучен. Напомню, что это не только война на Украине, это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире», — заявил он в видеообращении.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва не удивлена попыткой президента Украины напугать весь мир угрозой со стороны России.

«Отвергаем и осуждаем фантасмагорические заявления главного слуги украинского народа о якобы имеющихся российских планах по изменению мира. Вместе с тем следует отметить, что, заявляя о попытках России вернуться к разделу сфер влияния, господин Зеленский тем самым признаёт свою страну находящейся в сфере чужого, но только не российского влияния», — подчеркнула она.

Дипломат также напомнила Зеленскому, похвалившегося тем, что УССР была в числе основательниц ООН, некоторые исторические факты.

«Хотелось бы напомнить, что этим она обязана руководству Советского Союза того периода. Советский период — время максимального расцвета этой республики, когда благодаря масштабнейшим вложениям СССР она из преимущественно аграрной территории превратилась в центр промышленных и наукоёмких производств и заняла достойное место в семье советских народов. Таким образом, как бы господину Зеленскому не хотелось переписать историю, отречься от общих корней, правда всегда восторжествует», — заявила Захарова.

Генеральная Ассамблея — главный совещательный форум ООН, на котором в многостороннем режиме обсуждается весь спектр актуальных международных проблем. Однако украинские президенты используют её не для того, чтобы решить проблемы собственной страны, а чтобы в очередной раз повторить свои русофобские тезисы, уже набившие оскомину мировому сообществу. А также чтобы себя показать — желательно ещё и на фото с американскими лидерами! Но не более того.