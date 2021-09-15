Спустя год после взрыва в порту Бейрута крупной партии аммиачной селитры журналисты выяснили, кому же принадлежал смертоносный груз. Во время расследования всплыли данные о сети компаний из Днепра

Взрывы в порту Бейрута прогремели вечером 4 августа 2020 года. Позже СМИ окрестили этот день «чёрным вторником Ливана». Всего прогремело два взрыва. Второй — через 33 секунды после первого. Его мощность по предварительным данным составляла 3 килотонны в тротиловом эквиваленте. Для сравнения — мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму составляла до 21 килотонны.

​Взорвались склады, на которых хранились 2750 тонн конфискованной селитры. На месте взрывов образовался кратер, который быстро заполнила морская вода.

В результате взрывов пострадали более 7 тысяч человек, в том числе жена и дочь ливанского премьер-министра Хасада Диаба. Погибли 210 человек. Среди них — генсек ливанской националистической христианской партии «Катаиб» Низар Наджарян. Без жилья осталось около 300 тыс. человек. Взрыв с украинским контекстом. История судна, селитра с которого разрушила Бейрут © Christina Drakaki, Marinetraffic.com

Следующий день премьер-министр Диаб объявил общенациональным траурным днём.

Трагедия имела и политические последствия. 7 августа 2020 года в Бейруте начались массовые акции протеста. Они увенчались захватами правительственных зданий. Протестующие дрались с военными и полицией, требовали отставки президента и правительства. В итоге 10 августа правительство Ливана во главе с Диабом ушло в отставку.

В те же дни многие задавались вопросомами: каковы причины взрыва и кто был хозяином смертоносного груза? И уже тогда в деле взрыва появился украинский след.

Украинская команда рокового корабля

Скоро удалось выяснить, что взорвалась селитра с судна Rhosus. Само судно в 2018 году затонуло в порту Бейрута. Но до этого его груз был конфискован местными властями.

Само же судно ещё до конфискации груза задержали в порту. Причина — долг хозяина Rhosus-а — бизнесмена Игоря Гречушкина — за услуги порта. Да и состояние судна, зашедшего в ноябре 2013 года по пути из Грузии в Мозамбик в порт Бейрута из-за проблем с двигателем, было неудовлетворительным для дальнейшего плавания.

К моменту фактического ареста судна на нём находилось восемь украинцев и один россиянин — Борис Прокошев. Летом 2014 года, когда в Донбассе вовсю шли боевые действия он опубликовал письмо, в котором просил о помощи.

«Я, Прокошев Борис Николаевич, работаю капитаном на теплоходе Росус под молдавским флагом, который сейчас находится в ливанском порту Бейрут. C 3-го октября прошлого года, фактический хозяин, гражданин России Гречушкин Игорь из г. Хабаровска, ныне проживающий на Кипре, моб. телефон: +35799581395, не платит экипажу зарплату. Но кроме невыплаты зарплат, у меня ещё одна беда происходит попутно. Взрыв, который разрушил Ливан, ничему не научил Украину © Михаил Алаеддин / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

У меня закончился контракт. А уехать домой я не могу, как и остальные оставшиеся члены экипажа 3 человека: cтарший механик Лупол Валерий, 3-й механик Головёшкин Андрей, и боцман Мусинчак Борис - граждане Украины, также из Одессы. Наше судно находится в Ливанском порту Бейрут вот уже семь месяцев. Экипаж, видя, что судовладелец не платит зарплату, забастовал с просьбой отправить всех домой. Судовладелец согласился отправить всех домой, но без замены экипажа. Однако портовые власти отпустили домой только шестерых из 10 человек.

Хозяин Гречушкин Игорь фактически бросил судно и оставшийся экипаж. Денег на содержание экипажа не даёт совсем, полностью лишил судно какой либо связи (телефон, интернет, инмарсат, и тому подобное)», — писал в письме, направленном в фонд помощи моряков «Ассоль», капитан судна.

За полгода до этого — в конце 2013 года — пятерых украинцев удалось вытащить с судна благодаря усилиям украинского консула в Ливане. В конечном итоге в 2014 году Прокошева и его подчинённых тоже удалось освободить. Аммиак с судна сгрузили в склад №12 на причале бейрутского порта. Спустя четыре года само судно Rhosus затопили в порту Бейрута.

Судно — судном, но многих тогда заинтересовал вопрос, кто же владел самим грузом. И вот, в сентябре 2021 года Международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выпустил расследование о хозяине взорвавшегося в Ливане аммиачной селитры. И это расследование свидетельствует: груз, взрыв которого привёл к многочисленным человеческим жертвам, политическому кризису и смене власти принадлежал украинцу.

Таинственная сеть

Как утверждает OCCRP, взорвавшийся в Бейруте аммиак принадлежал компании Savaro Ltd. бизнесмена из Днепра Владимира Вербонола. Savaro — лишь часть большой разветвлённой цепи компаний, существующей уже несколько десятилетий. Эта сеть торгует химикатами как минимум с «нулевых».

«Сеть замаскировала свою деятельность как минимум за полудюжиной торговых наименований и различных подставных лиц и подставных компаний. Поставщики офшорных услуг на Кипре и в Соединенном Королевстве облегчили работу сети», — утверждали журналисты. За деньги на чужбине или бесплатно на родине: тяжкий выбор украинских авиаторов © Twitter, lostarmour

Они обнаружили, что зарегистрированная в Лондоне компания Savaro Ltd. в 2013 году зафрахтовала партию аммиачной селитры весом 2013 году. Селитру хотели отправить из Грузии в Мозамбик — на завод по производству взрывчатых веществ. Неудивительно, что журналисты стали разыскивать информацию о владельце одноимённой компании в украинском городе Днепр — Владимире Вербоноле.

Но после того, как журналисты с ним связались и он отрицательно ответил на вопрос о связи с лондонской компанией, Вербонол «очень быстро исчез из поля видимости».

Тем не менее журналисты утверждали: сеть компаний, базирующаяся в Днепре, принадлежит и управляется Вербонолом и его тестем Николаем Алисеенко. Деятельность сети компаний Вербонола распространялась на Англию, Шотландию, страны Карибского бассейна, Украину, страны Тихого океана и США.

Что касается африканских государств, то им эти компании продавали удобрения с «нулевых». С учётом места назначения судна Rhosus журналисты предположили, что речь может идти и о замаскированной поставке оружия.

«Аналитики и следователи исследовали возможность того, что партия нитрата аммония никогда не предназначалась для доставки в Мозамбик, а вместо этого была оставлена в Бейруте с целью контрабанды в Сирию и использования во взрывчатых веществах. Эта теория частично подкреплялась предыдущими разоблачениями OCCRP, в том числе о том, что мозамбикская группа, заказавшая нитрат аммония, ранее попала в расследование о незаконном обороте оружия», — указывалось в статье OCCRP.

Журналисты попытались добиться прямых ответов от украинских компаний. Но те возложили всю ответственность за взрыв на власти Ливана.

«Всё время сферой деятельности Atlantis Corporation, Savaro и Dniprosoft были ИТ: производство программного обеспечения и интернет-маркетинг», — указывали украинцы. В МИД РФ призвали не поставлять оружие Украине © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Но сами репортёры расследователи заполучили в руки электронные письма, отправленные представителем компании Savaro Ltd.. Эти письма подтверждают связь этой компании с компаниями украинца Вербонола.

Теперь слово за правоохранителями. И не только Украины. Судя по тому, что раскопали журналисты, речь может идти о незаконной торговле оружием. Впрочем, компании из Украины и ранее уличали в этом бизнесе. Но никогда прежде последствия их деятельности не были настолько разрушительными.