Заявления президента Украины Владимира Зеленского на Ялтинской европейской стратегии (YES) и главы МИД Дмитрия Кулебы в интервью британскому изданию «The Independent» показали, как недолго в их головах живут иллюзии от пустых обещаний президента США Джо Байдена

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/ Зеленского с Байденом, как известно, состоялась 1 сентября текущего года, а уже к 14 сентября Зеленский и его министр удачно, в два горла, разыграли отличный и показательный этюд-репризу про двух следователей. Но не доброго и злого, а покорного и строптивого.

Плюрализм прорезался

Сначала Зеленский — как следователь покорный — на YES в Киеве громогласно и откровенно «наехал» на Россию, обозвав ее и ее граждан «врагами» и допустив полномасштабную войну с нею, после чего, по его словам, «уже ничего не будет». Ни дружбы, ни братства, ни даже добрососедства. Причем под замес Зеленского попала и Белоруссия, потому что ее якобы уже «аннексировал» для своих нужд президент России Владимир Путин и теперь проводит там учения, яростно угрожая Украине.

При этом Зеленский призвал не сравнивать его страну с Афганистаном, потому что Украина-де в случает отказа от кураторства над нею со стороны США продержится дольше. Где-то с недельку, так как у нее «самая сильная армия в Европе». Но для пущей надежности Зеленский, не обращая внимания на противоречиво-параноидальную шизофреничность собственных слов, призывал США установить над Украиной еще более плотный и предметный тотальный контроль. Чтобы, значит, независимость Украины в американских руках была полной.

Неочевидное, но вероятное. Кто Зеленский для США, Европы, Украины и России

«Мы являемся сторонниками реформ, и мы внедряем реформы. Однако я откровенно устал от того, когда нас держат на крючке реформ, чтобы не признавать правду — не Украина не готова к пути в ЕС, а ЕС не готов принимать Украину… Мы спрашиваем, что нам сделать ради членства в ЕС, но нам не дают ответа и только говорят — работайте дальше… Принятие в ЕС зависит не только от реформ — это и также и политический вопрос. А политически ЕС не готов говорить о членстве Украины. И это не зависит от реформ», — пространно, но откровенно заявил Кулеба.

А через день в британском издании только усугубил свою персональную антизападную фронду насчет «побега с крючка»: «Эта страна (Украина то бишь. — Авт.) извлекла ряд горьких уроков, которые говорят, что обещания Запада, скорее всего, не будут выполнены. Мы не верим обещаниям».

И вот сейчас все уже второй день гадают — что это было?. Ведь такое крутое разночтение обнаружилось буквально в режиме онлайн, сейчас на сейчас. И списать откровения Кулебы на традиционное украинское «нас неправильно поняли» или на то, что, дескать, слова эти были сказаны раньше, до согласования позиций президента и министра, и только сейчас дошли до слушателей-читателей, не получится. Значит, все сделано сознательно. Но зачем?

Причины эрзац-плюрализма

А вот здесь есть, как минимум, два внятных и понятных объяснения, которые хоть что-то в этой политической шизофрении, круто замешанной на дичайшем плюрализме в составе как бы одной команды, могут просветить.

Во-первых, у украинского руководства наконец-то наступило прозрение по принципу «лучше позже, чем никогда». И правящая верхушка на 31 году независимости типа поняла, что:

— в строительстве подлинно суверенного и максимально самодостаточного государства нужно опираться только на свои силы — на своих людей и на свои ресурсы, из союзников выбирая только тех, кто помогает властям реализовать национальные интересы страны;

— Запад хочет превратить Украину не в своего равноправного союзника и партнера, а использовать лишь как разнообразный сырьевой придаток и рынок. Как дешевой рабочей силы и сырья, так и сбыта своего ширпотреба.

Может такое быть? Вполне. Но, увы, только чисто теоретически. Поверить в это можно было бы лишь при двух условиях: либо к власти пришли патриотически ориентированные силы, либо Украину и ее власти кто-то подороже перекупил у Запада, который щедро кормит украинскую коллаборационистскую и компрадорскую элиту. Ничего этого в Украине нет и в помине. И даже богатый Китай не хочет давать Киеву столько денег. Не говоря уже о России.

Во-вторых, демонстративная прозападность Зеленского и такие же «обидки» на Запад его министра Кулебы — не что иное, как очередные политические игрища украинской правящей верхушки (язык не поднимается часто называть ее «элитой»). Чтобы, с одной стороны, обратить на себя внимание внешних кураторов и вернуть украинскую проблематику в мировую повестку дня. А с другой — у западных спонсоров выпросить себе денег, средств, оружия, любой иной помощи, прибегнув фактически к тупому и дешевому шантажу: не дадите вы на Западе — мы уйдем на Восток.

Всё мало: Зеленский хочет сделать Украину ещё более зависимой от США © пресс-служба президента Украины Алексей Данилов вообще хамил западным лидерам и об уходе «с крючка» на Восток говорил открыто. И все вокруг все понимали: дескать, один в прошлом комик, второй — ветеринар, спекулировавший собаками под видом волков, что с них возьмешь на госуправлении?

Но теперь об отказе от Запада заговорил министр Кулеба, который фактически был записной и патентованной витриной украинской прозападности, а сейчас говорит, что хочет соскочить с западного крючка. Более того — призвал Украину ориентироваться на собственные силы, как Израиль, который, по словам Кулебы, «гибкое военное государство», опирающееся на свои силы и в своих действиях исходящее из собственных интересов.

«Обстоятельства не оставляют выбора. Армия, дипломатия и украинский народ — вот что нам нужно, чтобы выжить», — заявил Кулеба.

Что же случилось? Все очень просто: параллельно с антизападной фрондой Киев начал обстреливать самопровозглашенные республики Донбасса. И тем самым подтвердил дав привычных тезиса: война была и остается для Украины и Зеленского единственным средством добывания денег на «защиту Запада от путинской России». Это, в понимании команды Зеленского, и есть национальные интересы Украины — доказывать Западу свою нужность войной, в качестве антирусского тарана и кулака вообще и в Донбассе в частности.

Украинские власти боятся остаться одни. То есть один на один и с «путинской Россией» на внешнем контуре и нарастающим комом социально-экономических проблем внутри Украины. От долговой ямы до социальных бунтов вследствие падения уровня жизни до отметки «нищета беспросветная». Есть и другие нюансы типа желания лично обогатиться при разворовывании западных подачек, но страх ответственности — это главное. Не зря же Зеленский и слышать не хочет о сравнении Украины с Афганистаном. И не верит, что США кинут Украину так же, как ту среднеазиатскую страну. Не верит, но понимает, что именно так и может быть.