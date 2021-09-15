Дмитрий Выдрин, известный украинский и российский политолог и политтехнолог, рассуждает о разнице пост-силовой и пост-криминальных элит, а также о затянувшейся эпохе на Украине и, похоже, заканчивающейся эпохе в России

Удивительно связаны людские судьбы! Мне кажется порою, что все мы связаны даже не через пресловутое шестое рукопожатие, а через первое-второе. Вот, например, о существовании некого Анатолия Быкова я узнал почти напрямую. Сидел в кабинете одного известного украинского авторитета. Точнее — авторитетного политика, в коих давно превратились бывшие местные «авторитеты», когда тот и позвонил.

«Извините, — отвлекся от беседы хозяин кабинета, — это звонит сам Толя-Бык. Ну, Челентано. В смысле известный сибирский политик».

Потом рассказал мне про эту колоритную красноярскую персону. Мол, начинал со школьного физрука, а вырос до всесильного решалы, крупного бизнесюка, депутата краевого Собрания. Дмитрий Выдрин: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«У него даже памятник уже есть, — с восторгом поведал мой собеседник. — Прямо на берегу Енисея. Из чистой бронзы».

Живописно обрисовал монумент. Мол, сидит на лавочке его друг в отличном настроении. Видимо, уже весна наступила, поэтому шикарное пальто расстегнуто. Бронзовое чело подставлено первому солнышку. Хорошо! А на коленях перед ним стоит длинноногое «солнышко» — и старательно делает ему хорошо.

В рассказе сквозила явная зависть. Вся эта публика мечтала воплотиться в памятники. Ведь памятник, кто ж посадит? Но нет, таки посадили на прошлой неделе. Дали Толе-быку чертову дюжину лет общего режима. А ведь в это никто не верил. Особенно он сам. Во время ареста, судя по телекадрам, был как на лавочке в отличном настроении. Шутил, щурился, улыбался. А оно вон как повернулось…

Вообще-то, я не криминалофоб. Разные там люди встречаются. Помню резкого Аркана, с которым пересекся на югославской войне. Он по сути создал первую балканскую, точнее, славянскую ЧВК, вооружил, обучил за свой счет и воевал достойно за прекрасную Сербию. И погиб как воин. Помню мудрого Салимбая. Что бы там не говорили о теневой жизни известного предпринимателя, мецената и спортсмена, но именно он помог выбить из солнечного Узбекистана наркопушеров «из-за речки».

Помню и буду помнить всегда великолепного Жан-Поля Бельмондо, ушедшего из жизни, аккурат в день ухода на зону «Челентано». Бельмондо, который создал целую галерею очаровательных преступников и проходимцев. Профессионалы… Да что там говорить — и так всё ясно.

Было, было времечко, когда бизнес, политика и криминал стали практически синонимами. Вопрос в другом. Есть страны, где они синонимами и остались. Новая жизнь: в мире началась эпоха спецназа

Время в них как бы остановилось Там «час быка» — то есть самое глухое и демоническое по восточному поверью время продолжается. А есть державы, которые хоть и мучительно, с кровью, но выдираются из фатальной временной петли. Мне довелось немало общаться с представителями и первых, и вторых.

Украинская власть криминализировалась стремительно. Смачно, со вкусом, с удовольствием перенимая повадки и ужимки, этику и эстетику преступного мира. Даже самый успешный президент Кучма выглядел и гоношил уже как серьезный «бродяга». И оппозиция, соответственно, выступала с лозунгом не переизбрания лидера нации, а чисто специфическим требованием — «пахана — на нары». Мне, кстати говоря, довелось видеть в приемной президента немало характерных персонажей, вроде бы числящихся в международном розыске. Офшоры-мовшоры, договорняк-головняк, шашлык-машлык…

Было, наверное, о чем поговорить и посоветоваться бывшему ракетчику с патриархами рэкета.

О, а с Януковичем вообще песня! Он пел удивительно тонким и чистым голосом под собственный аккомпанемент на баяне. Про сложную пацанскую судьбу, про крутые, как макеевская жизнь, терриконы, про верных девчонок, ждущих на воле малявы… Мамочка, моя!

А уж как ботал Виктор Федорович! Когда он назвал промышленного вице-премьера «шлепером», даже бывалые ходоки чесали голову. Мало уже кто помнил аутентичное погоняло вагонного вора. Федорович и мовой овладел так же быстро, как некогда феней. Ведь что важно при изучении неродного языка? Ясное дело — мотивация. А он сразу въехал в тему: без «соловьиного» нельзя сделать политическую карьеру, как без фени не стать смотрящим на хате.

Порошенко вводил всех в когнетивку диссонансом между своей лощеной западной фразеологией и блестящими золотыми фиксами. Да пиджак еще любил Петр Алексееевич приблатненно носить, закинув за спину на указательном пальце. Умел, братское сердце, борзо гнуть пальцы хоть на саммитах, хоть на стрелках. Крепкая молдавско-европейская школа первых кооператоров и тертых цеховиков. Спросите хоть у самого Плахотнюка…

Еще там мельтешат на самом «верху» боксеры из бывших охранников новых донов. Ну и, конечно, сам нынешний президент Зеленский — некогда тамада и отрада всех вечеринок и посиделок серьезных людей…

Короче, украинский правящий класс не просто вышел из криминала как из «кучмовской шинели». Он взял «шинель» себе домой. На Улицу разбитых фонарей.

Украинская политика давно превратилась в смесь бизнеса и эстрады - Выдрин © РИА Новости, Владимир Трефилов

Кто окажется в конце концов на «правильной» стороне истории? Догадываюсь. Но пока только могу подсказать слабые черты обоих протоколов. «Силовики» всех остальных считают квелым «мирняком», а криминалитет всех остальных считает кончеными «лохами». Причем не слабый еще Запад патронирует последним — ему с ними легче договариваться. Поэтому и крышует известных авторитетов российской зоны. Посылает им «грев», приблуды разные. Но и там вроде концепция меняется.

Еще Бжезинский поучал, что нельзя вести войну на три фронта сразу. Даже холодную. Тем более, нельзя «греть» все зоны. Даже когда припекает.

Еще когда-нибудь отдельно проговорим о разной «прошивке» пост-силовой и пост-криминальных элит. Это отдельная история. В смысле, совсем разные, как уже сказано, протоколы. Одних всю дорогу программировали защищать, других — унижать. Поэтому представитель первой может даже в ранге министра и генерала армии погибнуть, спасая простого человека. Как Евгений Зиничев. Поэтому представитель другой может «впаривать» своим войскам гнилые рюкзаки и ржавые лодки. Как Петр Порошенко…

В общем, меняется мир. На глазах формируются различные, как говорили мафиози, «дорожные карты». Одни страны уходят в глухую несознанку. Закрывают глаза себе и другим — на любые преступления. Другие же начинают, вдруг, преступления расследовать. Невзирая на любые сроки давности. Так можно и на самое святое посягнуть — на систему. Помните любимую присказку западной системы: «Не спрашивай серьезных бизнесменов про их первый миллион. Он всегда добыт преступно».

А вот в России стали спрашивать. Неужели затянувшийся как Средневековье час Быка здесь все же проходит?

Хотя Толика мне жаль. Улыбка у него, признаю, зачетная. Век воли не видать! Только немного мистическая, как у чеширского кота. Улыбка еще есть, а кота уже нет.