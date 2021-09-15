«Северный поток-2» полностью построен, и «Газпром» рассчитывает поставить по нему первую партию топлива уже в этом отопительном сезоне. Однако есть факторы, которые могут помешать этим планам

Американская газета Potilico выделяет 3 препятствия для начала полноценной работы «Северного потока-2». В ЕС скоро начнут получать газ по «Северному потоку-2», но Россия готова продолжать транзит через Украину - МИД РФ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Последние швы и технические работы

«Морские участки газопровода необходимо очистить, затем проверить на наличие протечек и других потенциальных проблем — это называется предварительными пуско-наладочными работами. В зависимости от используемого оборудования и техники этот процесс может занять до 3 месяцев», — говорится в статье.

Уложиться в гораздо меньшие сроки позволит технология сухой предпусковой наладки: в трубы закачивается сухой воздух с целью проверки на наличие протечек, затем для удаления кислорода прокачивается азот перед тем, как пускать по трубам взрывоопасный природный газ. Традиционный метод — заполнение трубопровода водой и дальнейшее просушивание — занимает гораздо больше времени.

Однако возникает вопрос — кто будет проводить пуско-наладочные работы. Baker Hughes, третья по величине нефтегазовая сервисная компания в мире, которая должна была осуществлять предпусковую наладку, а также немецкая компания Bilfinger, специализирующаяся на техническом обслуживании трубопроводов, разорвали контракт с «Северным потоком-2» из-за опасения попасть под американские санкции. Волкер раскрыл план действий США по «Северному потоку-2» © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Сертификация на соответствие требованиям безопасности

«Северный поток — 2» должен получить сертификат безопасности от независимой и признанной международным сообществом организации, прежде чем заполнить трубопровод газом. Оператор проекта Nord Stream 2 не сообщает, услугами какой компании по сертификации намерен воспользоваться и ведёт ли эта компания наблюдение за ходом пусконаладочных работ.

Согласно отчёту Госдепартамента, в период с мая по август ни одна компания не проводила пуско-наладочные работы и не предоставляла услуг по сертификации газопровода. Американская сторона предупреждает, что любая иностранная компания, которая участвует в проверке «Северного потока — 2», попадёт под санкции. По этой причине норвежская DNV GL разорвала связи с проектом в январе, однако её представители выразили готовность возобновить работу, когда это станет возможным. Песков объяснил, почему Зеленский напрасно пугает Европу «Северным потоком-2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Разрешение регулятора

После урегулирования всех технических вопросов Федеральное сетевое агентство ФРГ — регулятор в области энергетики — должен подтвердить, что структура собственности и управления «Северного потока — 2» соответствует всем стандартам и требованиям Евросоюза.

Регулятор получил полный пакет документов по заявке оператора газопровода, у него есть 4 месяца на вынесение вердикта (не позднее 8 января 2022 года). Однако, подчёркивает Politico, процедура может занять до 10 месяцев, поскольку прежде чем будет вынесено окончательное решение своё мнение о проекте постановления имеет право выразить Еврокомиссия. К тому же с просьбой представить аргументы против «Северного потока — 2» уже обратилась польская энергетическая компания PGNiG, а Украина хочет воспользоваться своим формальным правом консультироваться с Еврокомиссией в ходе этого процесса.

По мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, ситуация на энергетическом рынке подталкивает немецкие власти к принятию более оперативных решений, и чисто технически необходимые решения о вводе в эксплуатацию можно принять очень быстро, но действия регуляторов предсказать очень сложно. Тем более политики создали им «сложносочинённую» правовую среду, а чётко прописанных и отлаженных правил для этого случая нет.

«Федеральное сетевое агентство может выдать временное разрешение, если сочтёт, что высокие цены на газ и низкий уровень запасов в газохранилищах угрожают энергетической безопасности Германии в преддверии зимы», — отмечает американское издание. Марунич объяснил, почему немецкие налогоплательщики должны платить за «Северный поток-2» © кадр из видео Украина.ру

И предпосылки к этому есть: цены на газ стремительно растут и достигли максимальной за всю историю отметки $900 (для сравнения, 13 августа 1 000 кубометров газа стоила $543) на фоне низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ. Изменить ситуацию, по словам главы направления сырьевой стратегии международного банка ING Варрена Паттерсона, может скорый запуск «Северного потока-2».

15 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, скорейший ввод газопровода существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке, потребности в газе большие, и они могут вырасти в случае холодной зимы.

«Ещё более важный вопрос — захочет ли немецкий регулятор использовать правильные критерии оценки. Недавно европейский суд постановил, что национальные законы Германии в области энергетики не во всём соответствуют правилам Евросоюза касательно газа, что лишает немецкого регулятора абсолютной независимости. «Сейчас немецкие законы должны интерпретироваться таким образом, чтобы их исполнение не противоречило требованиям, прописанным в Газовой директиве ЕС», — сказал эксперт по европейскому энергетическому праву Ким Талус, директор Центра энергетического права при Тулейнском университете», — добавляет Politico.

Газовая директива ЕС, принятая в 2019 году года в рамках Третьего энергетического пакета, добычей и поставкой газа по пролегающим по территории ЕС трубопроводам должны заниматься разные компании. 25 августа высший земельный суд в Дюссельдорфе отказал Nord Stream 2 в выводе газопровода из-под действия этой нормы, поскольку он не был достроен до 23 мая 2019 года (только такие газопроводы могут избежать принудительного разделения производителя и поставщика).

Политические игры

В свою очередь, немецкая газета Wirtschaftswoche, помимо сертификации и газовой директивы ЕС, в качестве препятствия для запуска «Северного потока-2» называет партию «Зелёные» в контексте выборов в Бундестаг, которая выступает категорически против «Северного потока-2», и одна из самых ярых противниц — сопредседатель партии, кандидат в канцлеры ФРГ Анналена Бэрбок.

«Этот газопровод противодействует геостратегическим интересам европейцев, он чётко направлен против Украины, противоречит европейским целям по защите климата и всем санкциям ЕС против России, и поэтому это абсолютно фатальный проект», — говорила Бэрбок в интервью телеканалу ARD в феврале 2021 года.

Впрочем, противодействие «Северному потоку-2» оказывают и другие политические силы Европы. Марунич назвал единственную компенсацию, которую получит Украина за «Северный поток-2» © РИА Новости, Нина Зотина

«Я не сомневаюсь, что продолжатся попытки на этот газопровод нападать. Наиболее рьяно против него выступает меньшинство, но это меньшинство агрессивное, прежде всего это прибалты, Польша, ну и ещё несколько стран Евросоюза, которые просто руководствуются антироссийскими своими мотивами. Я лишний раз убедился в том, что пытаются всю политику Евросоюза подстроить под взгляды, вкусы и манеры вот этого русофобского меньшинства.

Наши украинские друзья постоянно пытаются эту тему вывести на уровень такой истерики. Это у них вошло в привычку, в правило — что-нибудь обязательно клянчить у Запада. Вот «Северный поток»: остановите! А не можете остановить, тогда дайте нам денег в качестве компенсации», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора. Рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту. Всем, включая оппонентов «Северного потока-2», которые отчаянно противодействовали строительству, ясно, что остановить его невозможно.

Пора прекратить чинить препятствия этому важному проекту. Пришло время договариваться о разумных, взаимовыгодных параметрах эксплуатации газопровода», — написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.