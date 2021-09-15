Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал Офис президента Зеленского уволить Алексея Арестовича - советника главы ОП. Поводом послужило видео четырёхлетней давности

«Мой товарищ, военный, матерясь, прислал мне этот редкой мерзости ролик Арестовича. Некоего советника, члена, спикера и так далее…», — написал Аваков в Facebook 14 сентября.

На видео советник президента Украины говорил, что «АТО — это великий курорт для мальчиков».

«Там праздник непослушания. Они вырываются от жён, от детей и от тёщ туда, жарят мясо и живут как положено нормальному украинскому казаку в степи. Дует ветер, там абсолютная свобода, мысли простые и ясные, сознание простое и ясное. В тебя стреляют — ты стреляешь, ты герой, тебя все любят и уважают. И не надо вытирать сопли детям и разбираться с покосившимся забором дома. Я не видел там ни одного страдающего человека», — говорил на том видео Арестович.

Он заявил, что не видел в зоне конфликта «ни одного страдающего человека», а украинским офицерам и солдатам «в кайф», что там происходит.

Это видео взбесило Авакова. «Ангелы в запое»: фото Яценюка, Гройсмана и Авакова высмеяли в сети © nfront.org.ua

«Я редко, особенно в последнее время, даю советы тем кто их не просит, но.. в этом случае хочу посоветовать: уважаемый Офис президента, даже если никто из вас не верующий — соберите пальца в знамение — перекрестите болезного — потом себя — и пошлите этого персонажа.. подальше. Не подставляйте страну и президента!» — написал Аваков.

Он заявил, что все высказывания Арестовича — от переименования Украины в Украину-Русь до слов про войну в Донбассе отражаются на власти.

«Я думаю, эти слова самовлюбленного пустоцвета увидят в каждом доме участника АТО.. и жаль, если увидят в доме погибших бойцов.. Мерзавец, со смешком рассказывающий между прочим о гибели на войне наших солдат… Люди дадут этому оценку. А вот может ли такой персонаж представлять Украину в разных офисах и организациях — вопрос не к обществу», — отметил Аваков.

Он выразил уверенность в том, что руководство страны после просмотра ролика с Арестовичем незамедлительно отреагирует.

«Потому, что вы украинцы этого хотите. Ведь так?!» — завершил свою запись Аваков.

Пребывая на посту министра внутренних дел Аваков не отличался красноречием в соцсетях. Что же на самом деле вынудило теперь уже экс-министра внутренних дел обратиться к украинским властям через Facebook?

Кто не помнит старика Авакова?

Сам «виновник» скандала — советник главы Офиса президента Андрея Ермака — уже отреагировал на слова Авакова.

«Арсен Борисович начал политический сезон. Судя по старту, начинается ему тяжело. Иначе как объяснить, отчего нужно было рвать из видео четырёхлетней давности отдельную фразу и кидаться с нею в политическую атаку, открывая новый сезон?» — написал Арестович в Facebook.

Он отметил, что у Авакова могли бы быть и более актуальные темы для начала политического сезона. И — перешёл в наступление.

«А возможно, этот мудрый человек, прекрасно разбирающийся в воинах АТО (Андрей Антоненко не даст соврать), сегодня просто не разобрался?» — отметил Арестович. Зеленский спешил к Байдену, чтобы избежать «горящей осени» - Ищенко © president.gov.ua

Антоненко «Riffmaster» — музыкант и участник войны в Донбассе, которого при Авакове-главе МВД задержали по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета. Друзья и соратники Антоненко указывали, что дело шито белыми нитками. Заявление МВД по Антоненко и другим подозреваемым они назвали попыткой ведомства дискредитировать украинских волонтёров и добровольцев.

Что касается самого видео, то Арестович пояснил, что это — нарезка из интервью 2017 года, посвящённого информационной войне против Украины. Тогда Арестовича взбесила раскачка эмоциональной ситуации в стране траурными сообщениями.

«Учитывая, что я тогда не был официальным лицом, лишь военным (уже бывшим), я на правах человека, который сам проводил в АТО много времени, я высказался достаточно эмоционально», — указал Арестович, подчеркнув, что сегодня бы он высказался осмотрительнее.

Теперь же отрывок из интервью вырезали и начали распространять в украинских сегментах популярных соцсетей. Сам Арестович уверен: это не просто случайность, как и внимание к его персоне Авакова.

«Арсен Борисович даже вспомнил «Русь-Украину», значит, волнуется, следит внимательно. Теперь, благодаря этому волнению, мы с вами знаем, что его недавнее фото с функционерами «ЕС» не было случайным», — отметил советник главы Офиса президента.

Ранее в СМИ попала совместная фотография Авакова и бывших премьер-министров Украины Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, сделанная на форуме YES в Киеве. И хотя ни Яценюк, ни Гройсман не являются членами «Европейской Солидарности», появление Авакова на форуме может быть свидетельством того, что экс-глава МВД намерен вернуться в политику.

Тем более, нынешняя осень даёт ему все основания для этого.

Горячий сезон

Эксперты уверены: нынешняя осень может быть для президента Украины Владимира Зеленского весьма тяжёлой.

«Сейчас Зеленский ведет войну на всех фронтах, один против всех. Вот вопрос: осенью может эта формула переформатироваться во "все против одного"? Все против него. Потому что [Виктор] Янукович тоже так пытался, но потом все объединились против него, потому что триггер был, детонатор, неподписание ассоциации, объединились все против него. Смогут ли сегодня объединиться все, например, против Зеленского?» — отметил политолог Вадим Карасёв в эфире одного из украинских телеканалов 8 сентября. «Денег нет, народ взбешен». Эксперт о том, что начнется на Украине этой осенью и зимой © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

О том, что осень может быть для украинской власти весьма тяжёлой предупреждают и популярные на Украине Telegram-каналы.

«Наш источник дает аналитическую раскладку и инсайдерскую информацию, что цены к концу осени начнут стремительный рост, также вверх пойдут тарифы на энергоносители. Далее ожидают рост цен на топливо и даже уголь уже начал дорожать. Рост цен на сырьевые товары, вероятно, ударит по потребительским и промышленным счетам этой зимой. Минимум всё вырастит на 20%, а далее усилится инфляция, что приведет к большому кризису. Что с этим всем будет делать Офис Президента, пока не ясно, но ситуация с каждым днем осложняется», — отмечалось в публикации Telegram-канала «Легитимный» от 14 сентября.

С 1 октября ожидается рост тарифов на отопление и горячую воду на 20-40% в зависимости от региона. Подорожает и электричество.

«Весь кейс с ростом тарифов, Офис президента и Кабмин уже пытается переложить на региональную власть. В кулуарах региональную власть предупреждают, что слишком ярая и критическая позиция поэтому кейсу будет преследоваться. Силовики сразу начнут уголовные дела, которые сейчас пылятся на полочках», — указывалось в сообщении канала.

Но вряд ли власти удастся сместить фокус народного гнева на чиновников на местах. На Украине президент всегда виновен во всём. А это значит, что Зеленского ожидают непростые времена. И те, кого ему с таким трудом удалось выжить с украинского политического Олимпа, будут всё чаще напоминать Зеленскому о себе.