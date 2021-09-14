Покушение произошло в оперном театре. Богров стрелял из браунинга, от полученных ран Столыпин скончался через несколько дней. Пожалуй, можно сказать, что отзвуки этих выстрелов все мы ощущаем до сих пор, хотя и не осознаём этого.

Интересна фигура стрелявшего. Дмитрий Богров — киевлянин, правнук полтавского раввина Исаака Бехарава (или Бехарера) и внук достаточно известного писателя, автора исторических романов Григория Богрова (его творчество высоко ценил Шолом-Алейхем), крестившегося на старости лет; сын киевского адвоката и крупного домовладельца Григория Григорьевича Богрова

Кого Новороссия отправила в Первую Государственную думу России: Таврическая губерния
Кого Новороссия отправила в Первую Государственную думу России: Таврическая губерния
© duma.gov.ru

Дмитрий Богров родился в 1887 году, окончил Первую киевскую гимназию (известную нам по именам Константина Паустовского и Михаила Булгаков), учился на юридическом факультете в Киевском университете, некоторое время — в Мюнхене, был помощником присяжного поверенного в Петербурге, затем вернулся в Киев. Ещё студентом увлёкся революционными идеями, примкнул к эсерам, затем к анархистам, вскоре был взят на заметку полицией. Согласно обнародованным после Октябрьской революции документам Охранного отделения, с 1907 года числился внештатным сотрудником.

Петр Столыпин (1862-1911) родился в дворянской семье в Германии, его отец был военный, поэтому часты были переезды. После окончания гимназии поступил на физико-математическое отделение Петербургского университета. Служил в Министерстве внутренних дел и в Департаменте земледелия и сельской промышленности. Был назначен губернатором Гродно, затем возглавлял Саратовскую губернию. В это время разгорелась первая русская революция, Саратов был одним из центров революционного движения, и губернатор пережил четыре покушения. Ему ещё повезло: по воспоминаниям современников событий революции 1905 года, тогда «губернаторов расстреливали как куропаток».

В 1906 году император Николай II предложил ему пост министра внутренних дел. Пытался отказаться.

«Я министр внутренних дел в стране окровавленной, потрясенной, представляющей из себя шестую часть шара, и это в одну из самых трудных исторических минут, повторяющихся раз в тысячу лет», — так писал о причине этого сам Пётр Аркадьевич. Но его отказ принят не был. 

Дмитрий Григорьевич или Мордка Гиршевич. Как на самом деле звали убийцу Столыпина
Дмитрий Григорьевич или Мордка Гиршевич. Как на самом деле звали убийцу Столыпина
© Р. Мортон. Убийство Столыпина

Столыпин в 1911 году приехал в Киев вместе с императором Николаем II и членами правительства на открытие памятника Александру II Освободителю, в связи с 50-летием отмены крепостного права в России. Во время этого визита премьер произнёс прочувствованную речь над могилами казнённых Мазепой полковника Ивана Искры и генерального судьи Василия Кочубея в Киево-Печерской лавре. Никто тогда не предполагал, что скоро и сам он будет похоронен здесь же, рядом с могилами полковников, предупредивших Петра Первого об измене гетмана. При Хрущёве могилу Столыпина закатали в асфальт, но в 80-х годах надгробие восстановили.

А вот место захоронения убийцы премьера Богрова неизвестно, но похоронили его останки после казни тоже в Киеве, отмечает историк Александр Васильев. По его словам, выстрелы в Киевской опере стали одним из наиболее роковых в России в ХХ веке, их можно поставить в один ряд с выстрелами в Сараево и другими подобными террористическими актами. 

Кому нужна была смерть Столыпина? Быстрая, без особых разбирательств, казнь террориста вызвала к жизни версию, что убийство премьера могло быть организовано Охранным отделением. На кураторов Богрова завели дело, но затем прекратили, ограничившись увольнением. Сам Богров на допросах дал противоречивые показания: сначала говорил, что действовал один, без соучастников, затем показал, что его принудили к совершению покушения анархисты, будто бы уличившие его в сотрудничестве с полицией.

Столыпин был известен тем, что железной рукой подавлял революцию 1905 года, введя военно-полевые суды с исполнением приговоров в 24 часа (отсюда и знаменитое выражение — «столыпинский галстук»). Справедливости ради следует сказать, что революционеры тоже перед насилием никогда не останавливались, достаточно сказать, что два предшественника Столыпина  на посту министра внутренних дел (Сипягин и Плеве) были убиты. 

Итоги украинских выборов в Государственную думу России
Итоги украинских выборов в Государственную думу России
© Public domain

В то же время Пётр Столыпин уравнял крестьян с остальными сословиями империями, стремясь, по его выражению, «укрепить низы», в которых видел «всю силу России», и начал разрабатывать проект масштабной аграрной реформы, проведению которой сопротивлялись и левые радикалы, и консерваторы.

В должности председателя правительства (назначен в 1906 году) Столыпин инициировал законы о гражданском равноправии, о свободе вероисповедания. Всё это вызывало серьёзнейшее сопротивление. С 1905 по 1911 годы на премьера было совершено 11 покушений. Выстрел Богрова в Киеве положил конец не только жизни политика, но и начатым им преобразованиям. 

Большинству из тех, кто не в курсе подробностей политических баталий начала прошлого века, Столыпин всё же помнится не только по «столыпинским галстукам» и «столыпинским вагонам», но и по хрестоматийной фразе: «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия».

Есть и другие цитаты, не потерявшие по сей день своей актуальности. Так, Столыпин утверждал, что «для лиц, стоящих у власти, нет греха большего, чем уклонение от ответственности». И обещал: «дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России». Что ж, потрясений миновать не удалось, и именно в результате потрясений Россия преобразилась коренным образом… А покоя и сегодня никто не обещает.

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