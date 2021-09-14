110 лет назад Киев и вся Россия были потрясены громким покушением: социал-революционер и секретный сотрудник полиции Дмитрий Богров стрелял в председателя правительства и министра внутренних дел империи Петра Столыпина

Покушение произошло в оперном театре. Богров стрелял из браунинга, от полученных ран Столыпин скончался через несколько дней. Пожалуй, можно сказать, что отзвуки этих выстрелов все мы ощущаем до сих пор, хотя и не осознаём этого.

Интересна фигура стрелявшего. Дмитрий Богров — киевлянин, правнук полтавского раввина Исаака Бехарава (или Бехарера) и внук достаточно известного писателя, автора исторических романов Григория Богрова (его творчество высоко ценил Шолом-Алейхем), крестившегося на старости лет; сын киевского адвоката и крупного домовладельца Григория Григорьевича Богрова. Кого Новороссия отправила в Первую Государственную думу России: Таврическая губерния © duma.gov.ru

Дмитрий Богров родился в 1887 году, окончил Первую киевскую гимназию (известную нам по именам Константина Паустовского и Михаила Булгаков), учился на юридическом факультете в Киевском университете, некоторое время — в Мюнхене, был помощником присяжного поверенного в Петербурге, затем вернулся в Киев. Ещё студентом увлёкся революционными идеями, примкнул к эсерам, затем к анархистам, вскоре был взят на заметку полицией. Согласно обнародованным после Октябрьской революции документам Охранного отделения, с 1907 года числился внештатным сотрудником.

Петр Столыпин (1862-1911) родился в дворянской семье в Германии, его отец был военный, поэтому часты были переезды. После окончания гимназии поступил на физико-математическое отделение Петербургского университета. Служил в Министерстве внутренних дел и в Департаменте земледелия и сельской промышленности. Был назначен губернатором Гродно, затем возглавлял Саратовскую губернию. В это время разгорелась первая русская революция, Саратов был одним из центров революционного движения, и губернатор пережил четыре покушения. Ему ещё повезло: по воспоминаниям современников событий революции 1905 года, тогда «губернаторов расстреливали как куропаток».

В 1906 году император Николай II предложил ему пост министра внутренних дел. Пытался отказаться.

«Я министр внутренних дел в стране окровавленной, потрясенной, представляющей из себя шестую часть шара, и это в одну из самых трудных исторических минут, повторяющихся раз в тысячу лет», — так писал о причине этого сам Пётр Аркадьевич. Но его отказ принят не был. Дмитрий Григорьевич или Мордка Гиршевич. Как на самом деле звали убийцу Столыпина © Р. Мортон. Убийство Столыпина

Столыпин в 1911 году приехал в Киев вместе с императором Николаем II и членами правительства на открытие памятника Александру II Освободителю, в связи с 50-летием отмены крепостного права в России. Во время этого визита премьер произнёс прочувствованную речь над могилами казнённых Мазепой полковника Ивана Искры и генерального судьи Василия Кочубея в Киево-Печерской лавре. Никто тогда не предполагал, что скоро и сам он будет похоронен здесь же, рядом с могилами полковников, предупредивших Петра Первого об измене гетмана. При Хрущёве могилу Столыпина закатали в асфальт, но в 80-х годах надгробие восстановили.

А вот место захоронения убийцы премьера Богрова неизвестно, но похоронили его останки после казни тоже в Киеве, отмечает историк Александр Васильев. По его словам, выстрелы в Киевской опере стали одним из наиболее роковых в России в ХХ веке, их можно поставить в один ряд с выстрелами в Сараево и другими подобными террористическими актами.

Кому нужна была смерть Столыпина? Быстрая, без особых разбирательств, казнь террориста вызвала к жизни версию, что убийство премьера могло быть организовано Охранным отделением. На кураторов Богрова завели дело, но затем прекратили, ограничившись увольнением. Сам Богров на допросах дал противоречивые показания: сначала говорил, что действовал один, без соучастников, затем показал, что его принудили к совершению покушения анархисты, будто бы уличившие его в сотрудничестве с полицией.

Столыпин был известен тем, что железной рукой подавлял революцию 1905 года, введя военно-полевые суды с исполнением приговоров в 24 часа (отсюда и знаменитое выражение — «столыпинский галстук»). Справедливости ради следует сказать, что революционеры тоже перед насилием никогда не останавливались, достаточно сказать, что два предшественника Столыпина на посту министра внутренних дел (Сипягин и Плеве) были убиты. Итоги украинских выборов в Государственную думу России © Public domain

В то же время Пётр Столыпин уравнял крестьян с остальными сословиями империями, стремясь, по его выражению, «укрепить низы», в которых видел «всю силу России», и начал разрабатывать проект масштабной аграрной реформы, проведению которой сопротивлялись и левые радикалы, и консерваторы.

В должности председателя правительства (назначен в 1906 году) Столыпин инициировал законы о гражданском равноправии, о свободе вероисповедания. Всё это вызывало серьёзнейшее сопротивление. С 1905 по 1911 годы на премьера было совершено 11 покушений. Выстрел Богрова в Киеве положил конец не только жизни политика, но и начатым им преобразованиям.

Большинству из тех, кто не в курсе подробностей политических баталий начала прошлого века, Столыпин всё же помнится не только по «столыпинским галстукам» и «столыпинским вагонам», но и по хрестоматийной фразе: «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия».

Есть и другие цитаты, не потерявшие по сей день своей актуальности. Так, Столыпин утверждал, что «для лиц, стоящих у власти, нет греха большего, чем уклонение от ответственности». И обещал: «дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России». Что ж, потрясений миновать не удалось, и именно в результате потрясений Россия преобразилась коренным образом… А покоя и сегодня никто не обещает.

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