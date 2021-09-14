Открываем Житомирскую область: интересные факты о регионе

Житомирская область является одним из самых больших регионов Украины, однако особой популярностью среди туристов не пользуется. Хотя там есть и мистические места, и старинные достопримечательности, и живописная природа

Бегство животных, летающие тарелки, послание Теслы: мистические подробности чернобыльских событий © CC0, Pixabay

Буйная природа

Уникальные пейзажи Житомирщины вызывают восторг у путешественников. В регионе очень много рек. Область является лидером в стране по площадям, занятым лесами. Возле Словечанско-Овручского кряжа до сих пор зеленеют густые кусты азалии, которые, как утверждают ученые, растут здесь со времен появления мамонтов; а возле деревни Червонка можно увидеть настоящий скальный дуб.

Жители утверждают, что недалеко от села Вишпиль растет старинный дуб, прикоснувшись к которому, можно излечиться от любой болезни.

Самый старинный театр Украины

В Житомире находится филармония Рихтера, построенная еще в 1858 году по проекту известного архитектора И. Штромма. С тех пор на этой сцене выступали известнейшие артисты не только Украины, но и всего мира. Сейчас филармония открыта для посетителей.

Легендарное Громовище

Недалеко от городка Коростень в 94 километрах от областного центра находится одно из самых загадочных и мистических мест Украины. Рассказывают, что много веков назад именно здесь располагались роскошные угодья одного помещика, который славился непростым характером и буквально изводил своих односельчан. За это местные жители прокляли его. В его поместье попала молния, в результате чего оно вместе с хозяином сгорело дотла. С тех пор здесь никто не живет и ничего не растет.

Туристы, побывав на Громовище, отмечают резкий упадок сил и апатию. А местные заверяют, что частенько видят здесь аномальные явления в виде яркого луча, исходящего из земли и устремленного в небо. Более того, любая гроза в этой местности сопровождается молниями, которые непременно ударяют именно в Громовище.

Промышленность

В Житомире и области очень много заводов и других промышленных предприятий. Здесь также добывают мрамор, драгоценные и полудрагоценные металлы и даже титановую руду.

Гигантский топаз

В поселке Хорошев расположен уникальный музей драгоценного и декоративного камня. Здесь представлено более 1500 экземпляров различных минералов, горных пород и драгоценных камней. Но самым ценным экспонатом музея является уникальный топаз, вес которого составляет около 300 килограммов.

Лютеранская кирха

Это один из древнейших храмов Украины, построенный в готическом стиле. Поговаривают, что именно в этой кирхе на органе в свое время играл дед знаменитого пианиста С. Рихтера.

Купальни княгини Ольги

Достопримечательность находится в Коростене и в народе именуется маленькой Швейцарией. Поговаривают, что княгиня Ольга поселилась в этом городке и построила небольшую церковь возле центрального парка, которая, к слову, сохранилась и до наших дней. Недалеко от возведенного храма располагалось живописное место с огромными валунами, с которых стекала чистая и прозрачная вода. Именно это место княгиня облюбовала для купания. Купальни выглядят очень красиво и живописно.

Уникальный заказник Каменное село

Расположен в дремучем лесу неподалеку от села Рудня-Замысловецкая. Это место примечательно тем, что здесь можно увидеть огромные каменные глыбы, покрытые зеленым мхом, которые имеют форму домов, храмов и других строений. Вот почему заказник прозвали Каменным селом. Никто не может сказать, откуда здесь взялись эти валуны.

Музей украинской домашней иконы

Это единственный музей такого типа в Европе. Расположен в Замке «Радомысль». Здесь представлено более 5000 уникальных домашних икон, собранных в разный период времени украинским врачом и общественным деятелем Ольгой Богомолец. К слову, данная коллекция — это еще и самое большое собрание христианских образов во всей Европе.