На Украине разгорается очередной скандал, связанный с рабовладением. Киевская полиция на днях освободила 120 человек, удерживаемых в трудовом рабстве. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины, по данным следствия группа из пяти человек сколотила банду рабовладельцев

Они подыскивали на вокзалах страны людей без определенного места жительства, завлекая на сельскохозяйственные работы в Днепропетровскую область. Обещали им платить 3000-4000 гр (9-12 тыс. р.), бесплатное жилье и трехразовое питание. В итоге же люди работали по 16 часов в сутки, не получая денег. Проживали скученно в старых сельских домах под снос. Получали лишь питание сомнительного качества. У них отбирали паспорта и телефоны.

Всего было проведено 18 обысков, в том числе на агрофирме и домах, где проживали завербованные.

Ранее, как сообщала прокуратура Харьковской области, мужчина и женщина принуждали к труду на собственном фермерском хозяйстве девять человек, в том числе несовершеннолетнего ребенка. Было открыто дело по факту торговли людьми в форме вербовки и перемещения лиц с использованием обмана и уязвимого состояния, совершенной с целью трудовой эксплуатации. Поляки 23 года держали россиянина в рабстве © CC0, Pixabay

В городе Горишние Плавни (бывший Комсомольск) Полтавской области были задержаны мужчина и женщина, собиравшие себе невольников по соцсетям из числа людей, оказавшихся в тяжелом и подавленном психологическом состоянии (как правило, после пережитой личной трагедии). Их вынуждали работать без всякой оплаты. За отказ от выполнения работ могли применять физическое и моральное насилие. В одном из случаев мужчину заставляли работать, удерживая его на металлической цепи.

7 сентября на ток-шоу «Касается каждого» был показан сюжет о женщине-фермере из Волынской области, которую обвиняют в рабской эксплуатации рабочих. Предпринимательница Нина Заболоцких искала себе наемных работников по уходу за крупным рогатым скотом. Обещала хорошую зарплату и условия труда, а по факту отнимала у мужчин документы, селила в хлев и заставляла работать даром.

Василий Ярмолюк попал на работу на эту ферму в свои 19 лет. В течение 7 лет он тяжело работал без выходных просто ради куска хлеба и нескольких часов сна. Мужчина утверждает, что среди жертв предпринимательницы были и те, кто не выдерживал тяжелых условий труда и издевательств. Однако гибель людей тщательно скрывалась.

Подобных историй на Украине с каждым месяцем становится всё больше. И речь идет, конечно, лишь о тех случаях, которые попали в поле зрения правоохранительных органов или СМИ. Однако сама по себе частота использования рабского труда говорит о том, что новые рабовладельцы чувствуют себя в относительной безопасности, решаясь на лишение свободы и эксплуатацию десятков людей. «Белое рабство»: почему украинцы Канады часто попадали в концентрационные лагеря

По статистике прокуратуры за 2020 год по статье «Торговля людьми» было открыто 205 уголовных производств. За первое полугодие 2021 года по этой же статье открыто уже 134 уголовных производства. Однако в реестре судебных решений содержится всего 58 приговоров по этой статье, то есть большинству рабовладельцев удается избежать ответственности.

Как правило, такие случаи фиксируются в глухой провинции, где рабский труд процветает благодаря родственным и коррупционным связям рабовладельцев с местными правоохранительными органами. Однако сам по себе рабский труд обусловлен также низкой себестоимостью сельскохозяйственной продукции. В случае найма обычных рабочих за минимальную почасовую оплату труда, многие фермеры рискуют разориться. Уже сейчас фермеры Херсонской области тоннами уничтожают арбузы, которые в этом году хорошо уродились, а в сезон стоят копейки. Если раньше их вывозили на продажу в РФ и Белоруссию, то сейчас это невозможно по политическим мотивам, западным странам арбузы не нужны, а внутренний украинский рынок — невелик.

В данном случае уничтожается нередко продукт рабского труда. Как недавно рассказывал украинскому изданию «Страна» херсонский фермер Юрий Кравченко, каждый второй арбуз собран рабом. По его словам, занимаются набором рабской трудовой силы специальные бригады, которые затем «сдают» их фермерам. Сами фермеры прекрасно знают, что эти рабочие — подневольные люди, но их интересует лишь удешевление стоимости сбора урожая.

«Часть сборщиков арбузов — рабы. В рабских бригадах работают только за еду и жилье. Рабские бригады стоят в разы дешевле, чем услуги обычных сезонных сборщиков» — говорит Юрий Кравченко.

В рабство попадают чаще всего люди без определенного места жительства, люди с психологическими проблемами, а также бывшие заключенные, которые, отбыв срок, оказываются нередко без семьи, жилья и возможности устроиться на нормальную работу со своим «волчьим билетом». Широко используют рабский труд и тоталитарные религиозные секты, применяя методы психологического давления на людей слабохарактерных и запуганных.

Как говорит один из освобожденных недавно рабов, одессит Владимир Шаклевич, после выхода из тюрьмы он остался без жилья, которое «отжали какие-то люди». Познакомился с человеком, который пообещал ему жилье в Николаевской области и работу за 500 гривен (1500 р.) в день. Жилье оказалось хижиной из веток в лесопосадке, где уже проживали 15 человек. Кормили работников какой-то баландой из рыбьих скелетов. Рабочая норма — собрать под палящим солнцем 300 арбузов в день, которую выполнить сложно, особенно если учесть, что на такой баланде человек не наберется физической силы. Арбузное рабство. Кто работает на бахчах Украины

«В первый день собрал сто пятьдесят арбузов, вечером попросил дать зарплату, сказав, что мне не нравится такая работа и буду уезжать домой. Мне сказали, что я не выполнил норму, подставил старших артели и поэтому денег мне не положено. Более того, я еще должен остался — за еду и ночлег. Когда возмутился, накинулись втроем, потоптали, сломали ребра. Бросили избитого в загородку из досок с колючей проволокой, связали на ночь. Утром еще раз побили. Вышел в поле работать, попытался сбежать. Догнали на машине, затащили и отвезли на базу. После этого сидел на цепи почти неделю, избивали постоянно по утрам, а других заставляли смотреть на это. Били пока старшим не надоело. Через месяц сбежал еще один. Говорят, добежал до полиции и рассказал о беспределе. Но сами менты его и выдали старшим артели. Били его вообще насмерть, а потом он пропал. Может, умер, и его закопали. Освободили нас полицейские только через четыре месяца. Но старшим артели ничего не было, знаю, что по-прежнему вербуют в рабы людей и держат артели», — рассказывает пострадавший.

Подобные примеры участились на Украине именно со времен Евромайдана. И это является одним из следствий фашизации общества и вседозволенности радикальных националистических организаций, участвующих в этом «бизнесе». Нередко организаторы рабских артелей маскируются под гражданские организации и общественных активистов.

«С 2014 года в Херсонской и Николаевской областях многие рабские артели и их хозяева контролируются охранными фирмами, близкими к националистическим общественным организациям», — рассказывал изданию «Страна» украинский полицейский Михаил В.

Он также сравнил обращение в этих рабских артелях с практикой, существовавшей в нацистских концлагерях. «Эти артели похожи на фашистские концлагеря. Есть штатные надсмотрщики, есть старшие, наподобие „капо" в нацистских лагерях… Методики ломки людей в артелях также похожи на нацистские», — говорит полицейский.

Дело в том, что зародыш рабства заложен уже в самой идеологии радикального национализма и нацизма, которая базируется на разделении людей на «расы» господ и рабов. К тому же постоянное шельмование в СМИ и на государственном уровне «неправильных» граждан Украины усугубляет положение, предоставляя как бы моральное оправдание рабовладельцам.

В экономическом же плане низведение украинской экономики до уровня сырьевого придатка западных развитых стран и закрытие рынка ряда стран СНГ ведет к снижению норм прибыли, стимулируя использование бесплатного подневольного труда.