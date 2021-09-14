В последние дни много шума наделали слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова в интервью «Радио Свобода» о необходимости перехода мовы на латинский алфавит, но я бы не придавал им большого значения и трагического звучания

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Во-первых, со стороны господина Данилова это обычное создание резонансного информповода (отвлекающего от более важных вещей, вроде продолжения скандала с «вагнергейтом») и бессмысленное хлопанье окном Овертона — реально этот перебежчик из Луганска вообще ничего не решает.

Во-вторых, о переводе на латиницу в среде майданщиков мечтают давно, так что и здесь мы ничего нового сказано не было. Еще в 2017 году автор посвятил этому большую статью.

В-третьих, чем быстрее бандеровское отсепарируется от русского (русский язык по любому останется на кириллице), тем всем будет лучше. Не надо путать кровных братьев с их угнетателями и полицаями. Настоящие русские — это не бандеровцы, и схожий язык лишь вводит желающего помочь в заблуждение. Разная письменность тоже поможет отличить своего от чужого.

Скажем, недавний марш гомосексуалистов в Харькове модерировался на украинском языке (грядущем «европейском») и я считаю, что это весьма показательно. Если держмова стала официальным языком сексуальных меньшинств (не путать с украинским языком обычных людей), то русский язык пусть остаётся старо-имперским и токсично-маскулиным.

«Украина сама отказывается от огромного пласта собственной культуры»: соцсети об инициативе СНБО © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Ростислав Дзундза предлагал орально удовлетворить полицейского на чистейшей державной мове. А если добавить к тому, что Дзундза является сооснователем и руководителем «Союза католической молодежи» в городе Калуш Ивано-Франковской области, то пазлы совпадут полностью — галичане, униаты, нецисгендерные европейцы… Лишь бы Украина — не Россия.

Какова же роль в грядущей латинизации господина Зеленского? Помнится, ко Дню Крещения православной Руси господин Зеленский даже записывал особое видеообращение — своего рода ответ на статью Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Там много смешного, но один тезис весьма актуален именно в свете свежих высказываний господина Данилова.

«Нам не нужно доказывать это [крещение Руси как факт истории исключительно Украины] историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства — они не на бумаге, а в металле, в камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», — говорит Зеленский, сходу отметая все исторические свидетельства.

Но если история Украины перейдёт на иной язык — чуждый для кириллицы исторических летописей, исконных начертаний храмов и даже бытовых записей наших предков — станет ещё более очевидно, что «европеизаторы» не имеют к историческому прошлому этой земли вообще никакого отношения. Как не имеют отношения к истине слова Зеленского, будто русские является для древней Руси «дальними родственниками»: «Двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее [«Руси-Украины»] наследство, и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где она произошла, за тысячи километров…».

Это говорит человек, сознательно умалчивающий, что властвовать в Киев Рюриковичи пришли из доныне русского Новгорода, но ссылающийся на то, что в именно Киеве хранятся останки основателя Москвы Юрия Долгорукого.

«Никто об этом даже не говорит»: языковой омбудсмен Украины о переходе на латиницу © Украина.ру Владимир Корнилов. — По этой логике, если сейчас кто-то из России захватит Киев, он станет украинцем? Кстати, а тот факт, что останки Столыпина покоятся в том же Киеве, доказывают, что он украинец?».

Но теперь доказывать ничего и не надо: это всё не ваше, и вы сами в том признались. Вот почему от заявления Данилова весьма много пользы. Как говорит в таких случаях вышеупомянутый секретарь СНБО, «очень много свободы слова у нас финансируется из России». Но это исключительно для того, чтобы дурь каждого была видна в полной мере.