В четверг, 16 сентября 2021 года, начнёт решаться судьба «Укрзализныци» — государственной украинской компании, погрязшей в коррупции и прочих проблемах. О последних подробный и на удивление трезвый отчёт презентовала Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады, созданная для проверки и оценки состояния госкорпорации

16 сентября должно состояться первое заседание антикризисного штаба, созданного в компании по итогам указанного выше отчета ВСК решением Совета нацбезопасности и обороны (СНБОУ) и по указке президента страны. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

«УЗ» — такой важный монополист

Важность же «Укрзализныця» для страны переоценить сложно: она — практически полный монополист на рынке железнодорожных перевозок страны. Если верить «Википедии», это фактически государство в государстве: 1614 станций, 120 основных вокзалов, 50 локомотивных, 43 вагонных, 13 вагонных пассажирских депо, 26 дирекций железнодорожных перевозок, 41 дистанция энергоснабжения, 66 дистанций сигнализации и связи, 100 дистанций пути, 33 дистанции гражданских сооружений, пару десятков заводов и ремонтных мастерских по профилю и т. д.

«Укрзализныця» занимает 6-е место в Европе и 12-е место в мире по совокупной длине путей. По другим данным, на «УЗ» приходится 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. И по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии, сказано на сайте компании.

Следовательно, если умрет эта компания — остановятся пассажирские и грузоперевозки, а значит, может приказать долго жить и вся экономика страны, точнее — то, что от нее еще осталось. Это, собственно, и констатировала указанная ВСК, а еще раньше — пришедший в ужас от состоянии железных дорог Украины ее президент Владимир Зеленский. Он уже больше года не устает позиционировать себя как великого реформатора и строителя новой инфраструктуры, и когда ему рассказали и показали, что творится на «Укрзализныце», он, говорят, был очень разочарован.

Железные дороги Украины на грани коллапса: создан антикризисный штаб © Public domain Иван Юрик — работал и. о. дважды.

В «революцию достоинства» 2014 года «УЗ» вступила с прибылью за 2013 год в 545,3 млн. грн. А потом началось: убыток по итогам 2014 года составил 15 млрд. 443,8 млн. грн., а по итогам 2015-го — 16 млрд. 781,9 млн грн. Потом с прибылью «УЗ» работала в 2017-2019 годах (в 2019 году прибыль составила — 2 млрд. 988,2 млн. грн.), когда немного приостановилась кадровая чехарда. Но вот по итогам 2020 года убыток «УЗ» составил 11 млрд. 899,7 млн. грн.

Сейчас, с 12 августа сего года, и.о. председателя правления «УЗ» работает Александр Камышин — ему, скорее всего, и придется разгребать и огребать, если ничего не получится.

Итоги проверки ВСК

А вот еще некоторые «картинки с выставки» — цитаты из отчета ВСК:

— проверкой установлена потеря трети основных фондов. За исследуемые нами пять лет УЗ выполнила план капиталовложений только на 65%. Не освоено в этом направлении почти 30 млрд гривен. Вследствие этого инфраструктура железной дороги находится в критическом состоянии. Мы констатируем, что руководство «Укрзализныци» не бережет и не развивает доверенное ей государством имущество и основные фонды;

— эффективность использования производственных мощностей «Укрзализныци», оперирующей более 105 тыс. вагонов и имеющей около 30 вагонных депо, почти в три раза ниже по сравнению с частными субъектами хозяйствования;

— вследствие неэффективного управления своими активами и нерационального использования средств, рабочий парк АО «УЗ» составляет около 45% ее общего парка и только 37% всего рабочего парка вагонов, имеющегося на Украине, при этом АО «УЗ» монопольно удерживает 80% ремонтных мощностей, создавая для нескольких тысяч владельцев грузовых вагонов постоянные проблемы с ремонтом;

— ежегодное сокращение грузооборота «УЗ» составляло в среднем около 2,5%, однако в 2020 году этот показатель достиг 4,9%, а за первый квартал 2021 года — 6,8%. Доходность грузоперевозок «УЗ» в 2020 году относительно 2012 года снизилась на 36% и составляет 6,89 долл. за 500 тонно-километров;

— за последние пять лет пригодный к эксплуатации парк пассажирских вагонов «УЗ» сократился на 1 тыс. единиц (на 26%), парк пригородного подвижного состава — почти на 700 вагонов (на 22%). В 2016-2019 годах объем перевозок пассажиров в пригородном сообщении системно сокращался в среднем на 6% в год.

Воровать меньше или платить больше? Дилемма украинской модернизации © Wikipedia/Andrey Kurmelyov / Facebook/Укрзалізниця

Во-первых, «состояние, в котором очутилась «Укрзализныця», уже не позволяет ей выполнять в полной мере задачи по перевозке грузов и пассажиров. И, во-вторых, «ВСК вынуждена констатировать, что нынешний состав правления — это не команда профессионалов-единомышленников, которая целенаправленно работает на пользу АО «УЗ» и национальной экономике, а разрозненный набор дилетантов в железнодорожной сфере, которые являются выдвиженцами определенных «влиятельных сил» и за очень большое вознаграждение отстаивают их интересы, разрушая стратегическую для государства отрасль. Они не только не хотят и не могут реформировать отрасль, они даже неспособны управлять ею».

В полной мере это касается и пяти членов наблюдательного совета (турка-финансиста Шевки Аджунера, австрийца-банкира Андреаса Матье, литовца-управленца Адомаса Аудицкаса и двух украинцев — бизнесмена Олега Журавлева и журналиста Сергея Лещенко), который должен был бы предотвращать сползание «Укрзализныци» в пропасть банкротства, но ничего для этого не делал, а наоборот — или лично обогащался (ВСК это констатировала), или способствовал упадку компании (это должны установить правоохранители, к которым обратилась ВСК). Их работу ВСК признала неэффективной, непрофессиональной и деструктивной.

Глобальные выводы

Причина происшедшего — не бином Ньютона. Все случилось с «УЗ» главным образом потому, что она, похоже, должна была стать первым, что называется, «пилотным проектом» по доведению стратегической компании Украины до банкротства и распродажи ее по дешевке и по частям в нужные руки. И в Украине — определенным олигархическим группировкам, и иностранным собственникам, имеющим в стране свои шкурные интересы.

Банкротство железных дорог, сокращение и перебои в грузоперевозках создавали бы серьезные помехи в работе всех отраслей и отдельных предприятий в Украине. И тоже затрудняло бы их работу и приближало к банкротству, и, следовательно, к распродаже за бесценок. В «нужные руки», разумеется. Это главная цель неоколонизации Украины после госпереворота 2014 года — под видом реформ и демократизации.

«Это наша беда»: Украинские вокзалы в запустении, железная дорога терпит убытки - Охрименко © Евгений Котенко, РИА Новости Украина Дениса Шмыгаля провести серьезную работу по исправлению сложившейся ситуации. Если ее, конечно, еще можно исправить. В любом случае, ВСК признала: все 5 лет правительства не уделяли внимания «Укрзализныце» и фактически потворствовали развалу отрасли. Это серьезный вывод и фактически приговор всем постмайданным кабинетам что Петра Порошенко, что Владимира Зеленского.

Сейчас ВСК собирается, с одной стороны, установить поименно всех виноватых.

«Первая наша задача — контролировать все, чтобы все было выполнено и все люди, которые названы как виновные, были наказаны — мы отправим отчеты правоохранительные органы и будем следить, как потом они проводят расследования по этим людям», — сказала журналистам глава ВСК Юлия Гришина.

А с другой стороны, вплотную заняться анализом работы заводов и предприятий, которые подчинены «УЗ», но не работали на нее.

«У нас еще осталась инфраструктура, нас интересует, почему не работают заводы, которые принадлежат «УЗ», почему они не загружены заказами, почему они работают в убыток», — анонсировала Гришина.

И сообщила, что к концу года ее комиссия подготовит еще более подробный и зубодробительный отчет об «убийцах» «УЗ».

Что же будет с «УЗ» и Украиной

В свою очередь указанное заседание антикризисного штаба на «УЗ» во главе с новым министром инфраструктуры Александром Кубраковым 16 сентября начнет отвечать на два главных вопроса. Первый: что же это было и кто виноват в том, что «УЗ» дошла до такого плачевного состояния. Второй: что же будет с «УЗ» в ближайшие месяцы и что означает такой потрясающий по своей правдивости отчет ВСК, в которой большинство — члены пропрезидентской партии «Слуга народа» во главе с председателем Гришиной.

Либо это начало реального спасения и возрождения железных дорог для нужд украинской экономики, либо же просто подковерная борьба между различными группировками из олигархов, чиновников-коррупционеров и их иностранных спонсоров-заказчиков за то, кто быстрее или медленнее, дороже или дешевле продаст и купит такой важный украинский актив.

В принципе, одинаково возможно, что сам Зеленский захочет либо возродить «Укрзализныцю» ради Украины, либо просто отодвинуть от ее распродажи «чужих» и самому заработать очки в глазах его нынешних самых разных кураторов — от внутренних олигархов до внешних, назовем их для удобства, «инвесторов». Но по-любому диагноз поставлен правильный.