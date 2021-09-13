Служба безопасности Украины (СБУ) ачала проверку из-за угроз в адрес президента Украины Владимира Зеленского. О готовящемся покушении на президента и атаке на Верховную Раду на горячую линию сообщил аноним

«На горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами первым лицам государства. Сотрудники Службы отработали данный звонок. Злоумышленником оказался человек без определенного места жительства, с признаками психических расстройств», — сообщил спикер ведомства Артем Дехтяренко.

Сообщается, что звонивший представился Владимиром Александровичем Георгиевым. Мужчина рассказал, что слышал о намерениях совершить покушение на Зеленского и атаковать здание Верховной Рады. Когда силовики перезвонили по номеру, с которого поступил вызов, трубку взяла женщина, работающая в Киево-Печерской лавре. Она пояснила, что мужчина попросил у нее телефон, чтобы позвонить. По ее словам, он страдает психическим расстройством, постоянно находится на Лаврской площади и, вероятно, является бездомным.

Через несколько часов звонивший был задержан сотрудниками СБУ.

Однако это далеко не первое сообщение о якобы планирующемся покушении на Зеленского за последние пару лет.

СБУ начала проверку из-за возможного покушения на Зеленского © AP, Efrem Lukatsky

В июле того же года правоохранителям поступил анонимный звонок о минировании многоквартирного дома в Кривом Роге, где проживают родители Зеленского. Из здания эвакуировали около 2 тысяч человек, но наличие взрывного устройства не подтвердилось.

Через несколько месяцев в том же Кривом Роге полиция задержала мужчину, заявлявшего о готовящемся покушении на президента Украины. Правда, когда его привезли в отделение, он был в стельку пьян, поэтому верить ему на слово не стали.

К счастью, еще ни одна подобная угроза в адрес Зеленского не была реализована. А вот его предшественникам повезло меньше — украинская политическая история пестрит упоминаниями о нападениях на президентов и кандидатов в президенты страны.

Леонид Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук пережил нападение во время подготовки ко второму туру досрочных президентских выборов в 1994 году — об этом он рассказал в интервью изданию LB.ua

«Я никогда об этом не говорю, и на меня было совершено покушение. Это было во время подготовки ко второму туру президентских выборов 1994 года. Тогда в Харькове на меня напал убийца с ножом. Спас мне жизнь охранник», — рассказал Кравчук.

Леонид Кравчук: кто он © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк Леонид Кучма сообщил ему, что Россия якобы ведет против него «серьезную работу» и дал распоряжение СБУ выделить ему дополнительную охрану. Как утверждает Кравчук, россияне якобы планировали снять его с поезда и доставить в Москву. В частности, это нужно было для того, чтобы заставить его снять свою подпись с Беловежских соглашений.

При этом, по словам Кравчука, о деталях планируемого нападения он ничего не знал, но о них знали Кучма и СБУ.

Напомним, Кравчук одержал победу на выборах президента в 1991 году, но в 1994 году во втором туре уступил Леониду Кучме с результатом 45,06% голосов.

Леонид Кучма

Леонид Кучма является пока единственным президентом Украины, проработавшим на своем посту два срока — с 1994 по 2005 год. За 10 лет его правления в СМИ чаще появлялись материалы о покушениях, предположительно организованных самим Кучмой и его окружением, чем о покушениях на его жизнь. Кучму обвиняли в организации убийств олигарха и предпринимателя Евгения Щербаня и журналиста Георгия Гонгадзе, а также покушения на бывшего народного депутата Украины Александра Ельяшкевича.

Провокация столетия. Астрологический детектив "Украина без Кучмы", или "Вернись, Данилыч!"

«Понятно, что СБУ была обеспокоена этой проблемой и начала работать с немецкими службами», — сказал президент.

Информацию о готовившемся покушении Кучма раскрыл после заявления генерала СБУ Валерия Кравченко. Тот обвинил украинские спецслужбы в слежке за украинской оппозицией за рубежом. После этого Кравченко был уволен, а позже арестован.

Виктор Ющенко

В сентябре 2004 года кандидат в президенты Украины Виктор Ющенко в тяжелом состоянии был госпитализирован в австрийскую клинику «Рудольфинерхаус» после ужина на даче заместителя главы СБУ Владимира Сацюка. Соратники Ющенко утверждали, что он был отравлен неизвестным ядом. В клинике кандидату в президенты поставили диагноз «острый панкреатит», но позже подтвердили — Ющенко был отравлен диоксином.

Новость об отравлении произвела эффект разорвавшейся бомбы — по мнению многих политологов, именно она стала катализатором «оранжевой революции» и проложила Ющенко путь к победе. При этом многое в деле до сих пор вызывает вопросы.

«Отравление» Ющенко. Как циничный обман стал миной замедленного действия для Украины © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Украинская власть сразу проявила интерес к открытому и непредвзятому расследованию инцидента, создав парламентскую комиссию, однако Ющенко отказался с ней сотрудничать.

Следствие по делу шло мучительно долго и не слишком результативно. Позже в одном из своих интервью нардеп Давид Жвания рассказал, что у Ющенко было сильное пищевое отравление и обвинил руководство партии «Наша Украина» в фальсификации. Об отсутствии факта отравления говорил и тогдашний глава СБУ Игорь Смешко, к версии об инсценировке также склонялся в 2010 году генпрокурор Виктор Пшонка.

Сенсационные подробности должен был раскрыть в интервью «Известиям в Украине» в 2009 году лечащий врач Ющенко Ростислав Валихновский, которое брал нынешний шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов. Но в процессе верификации материала наиболее острые и интересные моменты были оттуда убраны по требованию Ющенко.

Точка в истории была поставлена в 2019 году военным прокурором Анатолием Матиосом, который в эфире одного из украинских телеканалов пересказал беседу со следователем Игорем Козловым, занимавшимся делом о покушении на Ющенко в 2004 году.

«Я его спросил: "Игорь Николаевич, вот скажи, ты же расследовал, ты настолько погружен в эту ситуацию, что у тебя должно быть свое видение истины, которую ты смог доказать или тебе не дали доказать, скажи, было или нет (отравление)?" Он сказал: "Нет. Отравления не было"», — рассказал Матиос.

Но подозрения и признания уже никак не могли помешать тому, что произошло: новости об отравлении стали предтечей первого украинского Майдана, превратило Ющенко в «жертву режима Кучмы-Януковича», а затем и безальтернативного кандидата от оппозиции на президентских выборах.

Виктор Янукович

Одним из самых известных покушений на Януковича стал инцидент в Ивано-Франковске в 2004 году. Кандидат в президенты прибыл на встречу со студентами Прикарпатского университета имени Стефаника. Едва выйдя из автобуса, политик получил удар в грудь каким-то предметом. Янукович посмотрел на место удара и упал как подкошенный. Как выяснилось позже, в кандидата в президенты швырнул сырое яйцо студент из Ивано-Франковска Дмитрий Романюк.

После инцидента Януковича отвезли в больницу, где ему якобы пришлось лежать под капельницей. Окружение кандидата утверждало, что помимо яйца в него бросили еще каким-то тяжелым предметом, однако эта версия не подтвердилась.

"Главный злодей" Украины. Пять основных обвинений в адрес Януковича

О другом готовящемся покушении на Януковича рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук: по его словам, еще до событий на Майдане ему позвонил неизвестный и рассказал, что «готовится убийство Януковича». Как утверждал звонивший, с Янковичем собирались поступить так же, как с бывшим президентом Румынии Николае Чаушеску, расстрелянным в 1989 году.

А в 2018 году Янукович рассказал об обстреле одного из автомобилей президентского кортежа из пневматического оружия во время выезда из страны в 2014 году. Инцидент произошел по дороге из Киева в Харьков. По словам экс-президента, в результате нападения один из охранников получил ранения.

Петр Порошенко

По словам бывшего руководителя Управления госохраны (УГО) Валерия Гелетея, в 2018 году на Порошенко якобы пытались совершить 11 покушений. В соцсетях сразу начали шутить о том, что в июле у Гелетея был отпуск, а поэтому не было «ежемесячного покушения».

«Я сейчас припоминаю, 14 декабря в ожидании приезда президента задержан человек, житель Северодонецка, уроженец Ялты, у которого изъяли 3 РПГ, так называемые реактивные противотанковые системы, изъяли 200 граммов взрывчатки, 15 гранат», — вспоминал он.

Больше всего, по словам главы УГО, охранники опасались снайперов, которые то и дело охотились за Порошенко.

Изображая жертву. Кто 11 раз покушался на президента Украины Порошенко? © пресс-служба президента Украины / Михайло Палінчак / пресс-служба президента Украины / Михайло Палінчак / Перейти в фотобанк

В марте 2018 года по подозрению в подготовке терактов на нескольких известных политиков, в том числе Порошенко, были задержаны народный депутат Надежда Савченко и глава общественной организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан. Как утверждал тогдашний генпрокурор Юрий Луценко, Рубан планировал во время пребывания Петра Порошенко на заседании Верховной Рады обстрелять из минометов здание парламента, пальнуть по куполу с баржи на Днепре так, чтобы тот рухнул, а Надежда Савченко должна была добить выживших из автомата Калашникова.

Осуществить нападение на Порошенко его противникам удалось только недавно: в августе 2021 года на торжественном мероприятии по случаю 30-летия независимости Украины экс-президента облили зеленкой. Исполнителем оказался житель Черниговской области Илья Пустовгар, отказавшийся пояснять мотивы своего поступка.