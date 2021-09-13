Полицейские Закарпатья осваивают новый вид транспорта - электросамокаты. Тем временем Кабинет министров Украины задумался о правилах дорожного движения для «бесшумной смерти»

О том, что украинские полицейские пересели на электросамокаты, 11 сентября сообщил начальник патрульной полиции Закарпатской области Юрий Марценишин.

«Впервые на Украине патруль на электросамокатах», — написал он в Facebook.

Украинские издание «Корреспондент» со ссылкой на Марценишина сообщило, что самокатов пока будет только два, использовать их будут в пешеходной центральной части Ужгорода. «Тихая смерть». Электросамокаты заставили россиян и украинцев задуматься о правилах дорожного движения © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«У патрульной полиции Закарпатской области действительно появились служебные электросамокаты. Две единицы. Подчеркиваем, что мы — единственные, кто будет патрулировать и на таком транспорте», — подтвердили изданию в пресс-службе регионального управления полиции.

Полицейские получили самокаты от частной компании Vevi. Также сообщалось, что если правоохранителям придётся по нраву новое транспортное средство, они получат и третий самокат.

Между тем, за несколько дней до этого стало известно, что Кабинет министров Украины только занялся разработкой правил дорожного движения для электросамокатов. Согласно информации канала «2+2», в украинском правительстве решили отнести к «персональным электросамокатам» транспортные средства с одним, двумя или тремя колёсами, электродвигателем мощностью менее 1 кВт, массой не более 20 кг, без сиденья и предусмотренные для передвижения одного человека.

И всё бы хорошо, но многие электросамокаты на дорогах Украины и мощнее, и тяжелее. Кроме того, электросамокатчикам запретят парковки на автостоянках, дорогах, под мостами, в парках и на территории исторических памятников, что делает путешествие по центру украинской столицы на электросамокатах довольно проблематичным.

Документ ещё дорабатывают в Министерстве инфраструктуры. Между тем, компании-прокатчики электросамокатов ещё до появления новых требований в ПДД взялись обучать украинцев вождению новой техникой.

Неоднозначное транспортное средство

В пятницу, 10 сентября, компания Bolt заявила о запуске инициативе по массовому обучению правилам передвижения на электросамокатах. В течение сентября 2021 года в Киеве, Львове, Днепре и Одессе проведут специальные тренинги для всех желающих научиться управлению электросамокатами. Пьяный чиновник заставит украинских депутатов ужесточить закон за нарушение ПДД © РИА Новости, Юрий Стрелец / Перейти в фотобанк

«Мы первыми в Украине запустили сервис проката электросамокатов и фактически задали тренд. Ключевой приоритет Bolt — безопасность пользователей, поэтому мы хотим донести особую важность четкого соблюдения правил передвижения на электросамокатах до широкой общественности», — заявил руководитель направления развития шеринговых сервисов Bolt Антон Милка.

Тем, кто успешно пройдёт тренинг обещают сувениры и 25% скидку на первую поездку на электросамокатах.

В компании Bolt вообще не могут нарадоваться украинцам. Как заявил 11 сентября в интервью изданию «Новое время» основатель компании Маркус Виллиг, те же киевляне в вопросе обхождения с прокатными электросамокатами могут дать фору некоторым европейцам.

«Краж самокатов здесь гораздо меньше, чем в других европейских городах. Например, в Париже этот показатель значительно хуже — там много самокатов разворовываются или ломаются. На этом контрасте поведение пользователей в Киеве выглядит намного лучше. Очень приятно это говорить», — отметил Виллиг.

По его словам, в компании были уверены, что украинцы быстро воспримут новое транспортное средство. И те не подвели.

«Мы сказали: окей, мы вам доверяем, поэтому предоставим вам определенное количество самокатов для пилотного проекта, чтобы увидеть, будет ли этот бизнес успешным в городском ландшафте Украины. А получилось так, что киевляне восприняли самокаты быстрее и лучше, чем многие другие европейские города», — отметил он.

В целом же, Виллиг заявил, что электросамокаты на Украине «хорошо приняли». На деле же не всё так однозначно. Так, ещё 21 июля в популярном киевском сообществе «Киев Оперативный» в Facebook появилось видеозапись того, как киевская молодежь специально роняет Bolt-овские электросамокаты.

В комментариях под видео украинцы осудили происходившее. На Украине автобус с паломниками-хасидами попал в смертельное ДТП © Біляївський відділ поліції в Одеській області

Впрочем, многие негативно относятся и к тем, кто использует электросамокаты по прямому назначению. И виной тому — несоблюдение электросамокатчиками правил дорожного движения. Так, 1 сентября на канале «Киев Оперативный» в Telegram появилось видео того, как Крещатик — центральную улицу Киева с восемью полосами для движения, на электросамокатах пересекают иностранцы.

«А могут какое-то консульство или другие международные организации объяснить вот этим, что это не отвечает требованиям ПДД?» — задались вопросом модераторы канала.

Но нарушают не только иностранцы.

Катись, куда хочешь

За несколько дней до инцидента на Крещатике «Киев Оперативный» опубликовал другое видео. На нём был запечатлён отец, катавший свою дочь на электросамокате.

Катал он её не на придомовой территории или в парке, а на дороге. Более того, часть пути он проехал по встречной полосе.

«Номинант на премию «Батя года», — прокомментировали действия мужчины в сети.

Порой электросамокатчики бывают довольно агрессивными. Так, 21 апреля от них пострадал журналист Роман Винтонив, более известный под псевдонимом Майкл Щур. Он сделал замечание проезжавшим по велодорожке молодым людям, из-за чего получил струю из газового баллончика в глаза, а позже — удар в лицо.

Жалобы на водителей электросамокатов легко встретить на многих городских форумах в России и Украине. Пешеходы боятся и ненавидят эти «пушечные ядра», совокупная масса которых вместе с владельцем может превышать 100 кг. Да и ездят они со скоростью подчас превышающей разрешённую для автомобилей в городе скорость. А из-за их бесшумности электросамокаты можно не всегда вовремя заметить.

Впрочем, не любят электросамокатчиков и водители: первые из-за неурегулированности вопроса с их транспортными средствами могут считаться пешеходами. И вину за ДТП с их участием как правило возлагают на водителя автомобиля. При этом учить правила дорожного движения водители электросамокатов не торопятся. Они мчатся по тротуарам, дорогам, паркам, придомовым территориям. Подчас даже едут по трамвайным путям встречного направления. А некоторые водители электросамокатов ездят на них не то, что по трамвайной «встречке» — по автомагистралям. И это при том, что на автомагистралях запрещено движение велосипедов и мопедов.

И нет никаких гарантий, что появление новых транспортных средств теперь уже у полицейских хоть как-то вразумит нарушителей.

Тем более сотрудники Нацполиции и сами славны своей неумелой ездой, из-за которой многие из новеньких полицейских авто Toyota Prius закончили свои дни на свалке.

«А что, «Приусы» уже все закончились?» — ехидно прокомментировал запись Марценишина один из подписчиков.

Ну а пока украинцы с нетерпением ждут обновления правил дорожного движения.