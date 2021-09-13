Роман с Бабкиной и три года тюрьмы за любовь: Александр Розенбаум отмечает 70-летие

В понедельник, 13 сентября, 70-ый день рождения отмечает заслуженный и народный артист РФ Александр Розенбаум. Несмотря ни почтенный возраст, он продолжает давать концерты и волновать поклонников подробностями личной жизни

Родители

Родился Александр Розенбаум 13 сентября 1951 года в Ленинграде в семье студентов-однокурсников Первого Медицинского института. Отец Яков Шмарьевич Розенбаум учился на врача-уролога, кем потом и работал, позже став главным врачом городской больницы. Мать Софья Семеновна Миляева — акушер-гинеколог. После обучения шесть лет супруги работали в Восточном Казахстане, где у них родился еще один сын Владимир, потом вернулись в Ленинград. Там Александр окончил школу с углубленным изучением английского, а также музыкальную школу по классу фортепиано и скрипки.

Врач в четвертом поколении

Позже будущий певец учился в Ленинграде в Первом медицинском институте, откуда был исключен. В армию Розенбаума не взяли из-за плохого зрения и через год он восстановился на учебе и пошел работать в больницу.

Получив диплом анестезиолога-реаниматолога, он перешел работать на скорую.

«Поступить после школы в мед для меня было так же естественно, как для сына кадрового офицера оказаться в военном училище. Продолжение династии в таких семьях — нормальное явление.

В разные годы я, правда, мечтал быть и геологом, и профессиональным охотником, хотел быть поближе к природе и животным, но, когда пришло время определяться с профессией, совершенно осознанно отнес документы в медицинский», — вспоминал артист.

Музыка и политика

Свои первые песни Розенбаум написал в 1968 году для студенческих капустников, позже выступал в составе групп «Адмиралтейство», «Аргонавты», ВИА «Шестеро молодых» и «Пульс».

Началом сольной карьеры он считает выступление 14 октября 1983 года в Доме культуры МВД имени Ф. Э. Дзержинского. В 80-ые певец посещал с концертами советских солдат в Афганистане.

С 2003 по 2007 год был депутатом ГД РФ от партии «Единая Россия».

Украина

В 2014 году артист принял участие в озвучивании украинского документального фильма «Тайна Королевского батальона», посвящённого гибели 1-го батальона 682-го мотострелкового полка 108-й мотострелковой дивизии Вооруженных Сил СССР в апреле 1984 года, во время Афганской войны.

А в декабре 2015 года Розенбаума включили в черный список Украины как лицо, угрожающего национальной безопасности страны. Сам музыкант спокойно отреагировал на это решение, заявив, что приличному человеку не прилично не быть в этом списке.

Семья

Впервые в брак Розенбаум вступил еще в начале обучения в институте, но студенческий союз не выдержал и года. Спустя буквально несколько месяцев после развода будущий музыкант женился на другой своей однокурснице — рентгенологе Елене Савшинской.

Позже в семье родилась единственная дочь Розенбаума — Анна. Она по стопам родни не пошла и предпочла профессию переводчика, а замуж вышла за бизнесмена Тиберио Чаки. В их семье родилось четверо сыновей.

Роман с Надеждой Бабкиной

Сам Розенбаум, как человек семейный, никогда не подтверждал слухов о близких отношениях с коллегой по сцене Надеждой Бабкиной, а вот она молчать не стала, заявив, что их связывало нечто большее, чем работа.

«Мы с Сашей в хороших отношениях, улыбаемся друг другу, но каждый молчит о своем. Не все, конечно, мы говорим вслух. Я не хочу ему поляну портить. Но почему я должна стесняться, что у нас был не только творческий союз, но и нежное отношение друг к другу?» — рассказала однажды исполнительница.

Три года тюрьмы за любовь к Розенбауму

Большая поклонница творчества Александра Розенбаума 50-летняя капитан третьего ранга Наталья Вострикова появилась в жизни артиста в 90-ых, когда договорилась об организации его концерта в своей воинской части.

Известно, что последующие 13 лет женщина плотно общалась с кумиром: организовывала ему выступления, куда ездила вместе с бардом.

«Мы с ним дружили, и были периоды, когда, так скажу… не просто дружили», — намекала на близость со звездой Наталья.

«Но мы ведь взрослые люди, это все вполне естественно. И никто никаких претензий друг к другу не имел. Я старалась ему во всем помогать, он эту помощь принимал», — рассказала женщина в одном из интервью.

Однако позже Розенбаум прекратил с ней общение, и тогда Вострикова стала активно пытаться искать с ним встречи. Однако вместо разговора получилось судебное разбирательство: певец обратился в суд, где фанатку приговорили к трем годам заключения по статье «Вымогательство».

По словам певца, она требовала с него денег за якобы имеющиеся у нее его откровенные снимки.

Рак?

Слухи о том, что у Розенбаума рак, появились в 2018 году, тогда певец Иосиф Кобзон рассказал о посещении бардом онкологической клиники. Сам исполнитель слухи отверг, то же самое он сделал позже, когда в 2019-м в новостных лентах появилась информация о перенесенной им операции.

В третий раз оправдываться музыканту пришлось совсем недавно после снимка, где Розенбаум выглядит нездоровым.

«Ну что, ребята, посмотрите, как я осунулся, как мне тяжело, как я борюсь с раком мозга. И вообще не знаю, мне сегодня 120 отжимать от груди или 110? Я не въезжаю», — сказал бард.

Поздравление от Путина

Певцу исполнилось 70, однако он не прекращает гастрольной деятельности, график артиста расписан на многие недели вперед.

С юбилеем артиста поздравил президент России Владимир Путин, который отметил его талант как исполнителя, поэта и композитора.

«Вы внесли большой, плодотворный вклад в развитие лучших традиций отечественного эстрадного искусства. Ваши авторские песни любят за искренность и глубину, за особую, доверительную интонацию», — говорится в письме, опубликованном на сайте Кремля.