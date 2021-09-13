В первой сотне украинских богачей лишь 11 - из Западной Украины, и свой бизнес они в основном ведут за пределами региона. Хотя они не забывают малую родину, но так и не смогли политически объединиться

Киевский журнал «Фокус» 10 сентября опубликовал очередной рейтинг «100 самых богатых людей Украины — 2021». Как отметило издание, капиталы и влиятельность украинских толстосумов не только не тают, но прирастают семимильными шагами. В этом году сумма активов всех участников рейтинга достигла 53,63 миллиарда долларов США. «Пострадавшие», конечно, тоже имеются — санкции СНБО частично повлияли на предприятия и доходы нескольких человек. Но в целом пандемийный год позволил богатым разбогатеть ещё больше, подчеркнули в «Фокусе».

Обычно СМИ уделяет внимание богачам из центральной и Юго-Восточной Украины. Однако представителей Западной Украины в рейтинге богачей страны, хотя и немного, но они есть и так же действуют, пусть и не столь активно, как их восточные и центральные коллеги по цеху, но все же так же успешно. Западная Украина с 4 по 10 сентября: Новые КПП на границе со странами ЕС, во Львове нашли нелегальное кладбище

Так, в первой десятке регион представляют лишь Александр и Галина Гереги (8-е место, 1,51 миллиарда долларов), собственники сетей строительных супермаркетов «Эпицентр» и «Новая линия». Хотя Гереги ведут бизнес по всей Украине, они не забывают про родную Хмельницкую область. Долгое время их вотчиной был Каменец-Подольский, где Гереги фактически назначали мэра и большинство депутатов горсовета. Во времена Порошенко губернатором Хмельнитчины был бывший топ-менеджер сети «Эпицентр» Вадим Лозовой, а созданная Герегами региональная партия «За конкретные дела» в 2015 году получила в Хмельницком областном совете больше депутатских мест, чем Блок Петра Порошенко «Солидарность».

Правда, на местных выборах в 2020-м эта партия заняла лишь четвёртое место, а ныне фактически влилась в партию Игоря Коломойского и Игоря Палицы «За будущее», однако политическое влияние клана Герег на Хмельнитчине не стоит недооценивать. Да и сам Александр Герега, избранный в парламент по округу №192 в Хмельницкой области, является одним из столпов фракции «За будущее» в Верховной Раде.

Уроженец Тернопольской области и тесно связанный с Черновцами бизнесмен Дмитрий Фирташ (11-е место, 890 миллионов долларов) с 2014 года вынужденно находится в Австрии. Как отмечает «Фокус», в ближайшее время Фирташ вряд ли будет богатеть, ведь в июне 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против бизнесмена. Поскольку основной бизнес Дмитрия Фирташа — горно-металлургический комплекс и химическая промышленность, то почти все активы этих отраслей находятся в центральной и юго-восточной части Украины. Но на Западе страны у бизнесмена тоже кое-что есть. Дмитрий Фирташ: кто он © РИА Новости, Андрей Иглов / Перейти в фотобанк

Так, самый известный его актив в регионе — комбинат «Ровноазот», а «Региональной газовой компании» Фирташа принадлежат газоснабжающие компании во всех без исключения областях Западной Украины. Хотя возможности влияния бизнесмена на политическую ситуацию в стране с каждым годом уменьшаются, он является одним из «акционеров» парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», а нынешний губернатор Черновицкой области Сергей Осачук считается близким к Дмитрию Фирташу человеком.

Во второй десятке самых богатых людей страны есть ещё один представитель Западной Украины — совладелец концерна «Галнафтогаз» Виталий Антонов (16-е место, 600 миллионов долларов). Концерн владеет сетью автозаправок ОККО, которая насчитывает 410 станций по всей Украине, а в прошлом году купил Херсонский нефтеперевалочный комплекс, ранее принадлежавшего беглому бизнесмену Сергею Курченко. Антонов много лет тесно сотрудничает с мэром Львова Андреем Садовым, а ныне также является главным «акционером» фракции «Голос» во Львовском областном совете.

С нефтью связан и занимающий 27-е место в рейтинге (410 миллионов долларов) уроженец Волыни Игорь Палица. Он — совладелец нефтяного бизнеса группы «Приват» (НПК «Галичина» и «Нефтехимик Прикарпатья», «Укрнафта», «Укртатнафта», автозаправочные станции, нефтебазы и т. п.), а также туристического комплекса «Буковель». Палица — депутат ВР и лидер партии «За будущее», он является своего рода «теневым губернатором» Волыни, а его депутаты (от разных партий) составляют большинство в областном совете и городском совете Луцка. Председатель Волынского облсовета Григорий Недопад и мэр Луцка Игорь Полищук — также люди Игоря Палицы. Ринат Ахметов: кто он © РИА Новости, Сергей Старостенко / Перейти в фотобанк

Львовянин Зиновий Козицкий, отец нынешнего губернатора Львовщины Максима Козицкого и собственник группы компаний «Западнедрасервис», находится на 40-м месте (297 миллионов долларов). Все предприятия семьи Козицких расположены во Львовской и Ивано-Франковской областях, это не только нефте- и газодобыча, но и активы в сфере альтернативной энергетики — солнечные и ветровые электростанции. Примечательно, что в 2020 году Максим Козицкий получал зарплату не только на основном рабочем месте, но и в 15 компаниях своего отца. Стоит отметить, что Зиновий Козицкий постоянно живёт во Львове.

В пятой десятке рейтинга — ещё один уроженец Львова, владелец девелоперской компании «Интергал-Буд» Владимир Зубик (48-е место, 272 миллиона долларов). Компания возводит 20 жилых комплексов не только во Львове и Черновцах, но также в Киеве и области, Одессе и Житомире. Зубик был депутатом Верховной Рады 5-8 созывов (2006-2019 годы), и вошёл в историю как первый перебежчик из Блока Юлии Тимошенко в «антикризисную коалицию» Партии Регионов, Соцпартии и Компартии в 2006 году. В 2020-м Зубик стал героем другого скандала: катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что украинец был среди 1500 бизнесменов со всего мира, фактически купивших себе паспорта Кипра. Владимир Зубик, который долгое время был членом правления партии «Возрождение», на последних парламентских выборах не баллотировался, но никаких проблем с режимом Владимира Зеленского не имеет.

В шестой десятке рейтинга также два представителя Западной Украины: уроженец Прикарпатья Анатолий Шкрибляк, собственник девелоперской компании Budhouse Group (56-е место, 234 миллиона долларов) и хмельнитчанин, совладелец группы компаний Vitagro Сергей Лабазюк (57-е место, 233 миллиона долларов). Если Шкрибляк в политической деятельности не замечен, то Лабазюк избирается депутатом Верховной Рады третий созыв подряд, входит в парламентский Комитет по аграрной политике и депутатскую группу «За будущее». Но главное поле его деятельности — родная Хмельницкая область, где Сергей Лабазюк много лет борется за влияние с кланом Герег. И хотя те пока гораздо богаче, но председателем Хмельницкого областного совета после местных выборов-2020 стала супруга Лабазюка — Виолетта.

Ещё один выходец из Прикарпатья, основатель IT-компании MacPaw Александр Косован, занимает 63-е место в рейтинге (210 миллионов долларов). В отличие от некоторых основателей других успешных стартапов с украинскими корнями, Косован публично заявлял, что пока не собирается переезжать за рубеж. Бизнесмен уверен, что на Украине он может повлиять на будущее страны — видимо, именно поэтому в 2019 году Александр Косован стал одним из спонсоров партии «Голос». Игорь Коломойский: кто он © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

На 70-м месте находится уроженец Волыни, совладелец группы «Континиум» (АЗС WOG) Степан Ивахив (188 миллионов долларов). Он — депутат ВР, член фракции «За будущее». Долгое время Ивахив враждовал со своим земляком Игорем Палицей, но в последнее время бизнесмены нашли общий язык.

И, наконец, 91-е место занимает львовянин (как по происхождению, так и по месту жительства) Тарас Кицмей, чей капитал «Фокус» оценил в 160 миллионов долларов. Кицмей — совладелец IT-компании SoftServe, у которой есть центры разработки во Львове, Ивано-Франковске и Черновцах, а также в Киеве, Харькове, Днепре, Ривном, Софии (Болгария), Вроцлаве, Белостоке, Гливице и Варшаве (Польша). Именно эта компания планирует создать кампус в помещении бывшей исправительной колонии во Львове. На протяжении многих лет Кицмей тесно связан с мэром Львова Андреем Садовым и считается одним из спонсоров всех его кампаний.

Резюме

Подводя итоги, стоит отметить, два момента. Во-первых, стоимость активов всех упомянутых в рейтинге представителей Западной Украины, составляет всего 5 миллиардов долларов, — то есть в два с лишним раза меньше, чем у лидера рейтинга, Рината Ахметова (10,64 миллиарда долларов). Причём почти половину из этих пяти миллиардов составляют капиталы семьи Герег и Дмитрия Фирташа, все остальные девять представителей Западной Украины в рейтинге самых богатых людей страны вместе «стоят» чуть больше 2,5 миллиардов.

Во-вторых, большая часть активов, принадлежащих попавшим в рейтинг западно-украинским бизнесменам, находится за пределами региона. Скорее всего, именно поэтому они и не создали единую партию для защиты региональных интересов. Партия «За будущее» Коломойского-Палицы такой политической силой не стала, она используется для достижения лишь отдельных, в основном коммерческих целей в тех или иных областях Западной Украины. А партия «Голос» остаётся чисто львовским проектом, который может повторить судьбу партии «Самопомощь» — то есть исчезнуть даже на региональном уровне.

Хотя 10 из 11 упомянутых бизнесменов в той или иной мере связаны с политикой (при этом в целом «Фокус» оценивает «политизацию» богачей из своего рейтинга в 20-40 процентов), их влияние на общенациональном уровне малозаметно.