Победа бывшего комедийного актера Владимира Зеленского на выборах президента Украины для многих стала неожиданностью. В то же время к этому были серьезные предпосылки. Политолог, директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко объяснил, почему Зеленский стал президентом

Об этом он рассказал в беседе с изданием Украина.ру. Кость Бондаренко: Зеленский шел в политику по приколу, но почувствовал вкус власти © РИА Новости, Нина Зотина

— В ходе событий 2014-2019 годов практически все политики дискредитировали себя. Если мы посмотрим на социологические исследования, то увидим, что уровень поддержки ни одного из политиков в то время не превышал 15-20%, и ни один из них не мог представлять всю Украину. Каждый из них ориентировался только на свою узкую нишу, боясь эту нишу потерять.

Когда появился Зеленский, у многих появилась надежда на то, что он станет именно новым словом в политике. Якобы это та самая Tabula rasa, чистый лист, с которого можно начать новую политику. Тем более многие посмотрели сериал «Слуга народа» и увидели в персонаже Зеленского образ идеального президента.

Многие считали, что Зеленский, который не искушен в политике, не будет повторять ошибок своих предшественников. Плюс ко всему голосование за Зеленского во втором туре было протестным. Оно было приговором Петру Порошенко и его эпохе. Зеленский был таким анти-Порошенко. В общем, объяснений было много.

Очень многие сегодня разочаровались в «новых лицах», потому что поняли, что быть абсолютно новым лицом в политике — это еще не гарантия того, что оно будет успешным и эффективным. Сегодня есть запрос на новые лица, которые еще не были в политике, но которые уже доказали свою состоятельность как бизнесмены, как руководители предприятий или как мэры городов.

Необходимо, чтобы они предъявили некую историю успеха, чтобы им поверили.