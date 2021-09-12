Русские — второй по численности народ в Белоруссии — составляют 7,5% населения. У этой диаспоры в республике есть ряд интересных тенденций и особенностей, а также непростая история

Русских всё меньше

Последняя перепись населения Белоруссии, прошедшая в 2019 году, подтвердила наметившуюся тенденцию — русских в республике становится всё меньше.

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Причина такой картины кроется не в эмиграции русских в Россию, как это происходит в ряде других постсоветских стран, а в постепенном растворении этого народа в белорусском. Большинство русских в республике — те, кто приехал туда ещё в советское время. И их в силу естественных причин становится всё меньше, а их дети, часто рожденные в смешанных с белорусами браках, уже принимают, за редким исключением, белорусскую идентичность.

Процесс интеграции и взаимопроникновения двух народов максимально быстрый за счёт отсутствия языкового, культурного и религиозного барьеров между ними. Какой-то фактической или юридической разницы в Белоруссии нет.

Кроме того, разница быстро стирается, поскольку всё население республики живёт в русском культурном и информационном пространстве. Например, в Белоруссии повсеместно могут употреблять такие выражения как «ты что, не русский, что ли?», «я же тебе русским языком сказал» или «это наш, русский писатель». Так что на бытовом уровне разницы между «белорусскими русскими» и белорусами нет никакой. Поэтому ценность сохранения некой отдельной от остального населения идентичности резко падает.

В отличие от других стран, где русские могут ощущать свою инаковость.

Территория расселения

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Так повелось ещё со времён Российской империи. Тогда предки нынешних белорусов и русских считались субэтносами одного народа — русского, а русских в их современном понимании называли великороссами. И именно великороссы тогда занимали ведущие посты в военно-административном аппарате губерний на территории нынешней Белоруссии, и их присутствие было наиболее заметно в губернских и уездных городах.

При этом русские на белорусской территории, понятное дело, не считались ни представителями какой-то отдельной диаспоры, ни иностранцами.

В советское время, когда великороссов, белорусов и малороссов (украинцев) стало принято считать разными народами, русские продолжали приезжать в БССР для выполнения служебных или административных задач. Они для этого направлялись, как правило, в города или военные городки, в то время как в деревнях оставались в основном представители коренного населения.

Кроме этого русские приезжали в республику по карьерным, учебным и семейным обстоятельствам, чему также больше способствовали города, а не деревни.

Культура и никакой политики?

Сейчас русская диаспора в Белоруссии представлена рядом организаций. В республике существует Координационный совет Белорусского союза общественных объединений российских соотечественников, который действует под эгидой Россотрудничества. В совет входят как городские и региональные движения и организации, так и общереспубликанские.

Самыми известными структурами, которые действуют на территории всей страны, выступают «Русское общество» и «Русь».

Крупнейшая организация — «Русское общество». Структура занимается в основном культурно-просветительской деятельностью и популяризацией русской культуры в Белоруссии. Так, за время деятельности «Русского общества» (а это с 1994 года) его активисты передали в дар библиотекам и отделам образования республики десятки тысяч томов изданной в России научной и художественной литературы. Кроме того, общество организует стажировку белорусских учителей в России, поездки детских групп на отдых и экскурсии по историко-культурным местам России.

Под эгидой организации работает ассоциация учителей, русскоязычных писателей и клубы по интересам.

Что касается политики, активисты организации и её лидер Сергей Молодов не проявляют активности. Тем не менее обращает на себя внимание его недавнее интервью одному из крымских СМИ, где он положительно отзывается о возможном открытии авиасообщения между Минском и Симферополем и указывает, что сам воспользовался бы таким рейсом.

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Тем не менее руководитель этой организации Николай Сергеев гораздо чаще и активнее выражает собственную политическую позицию и комментирует происходящие в республике события. Исходя из многочисленных интервью и комментариев складывается впечатление, что активист занимает провластную позицию. В частности, в разгар политического кризиса, 10 августа прошлого года, Сергеев заявил, что «Белоруссия столкнулась с атакой транснациональных сил, которые были нацелены на слом государственности», раскритиковав при этом лидеров оппозиции.

Таким образом, белорусские организации, представляющие русскую диаспору, не отличаются большой политической активностью, при этом к действующей власти публично выражают нейтрально-положительное отношение. Это существенно отличает эти организации от, например, Союза поляков Белоруссии, лидеры которой во время политического кризиса высказались оппозиционно.