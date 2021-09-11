Накануне двадцатилетней годовщины самых крупных в истории США террористических актов издание Украина.ру публикует мнения американских публицистов и своих экспертов из разных стран, посвящённые влиянию этой трагедии на последующие события в мире

Последствия терактов привели к ухудшению ситуации в самих США. Надежды на то, что печаль и сплочение американского общества в первые дни после атаки приведут к национальному единству и чувству цели, отсутствовавшим в атмосфере «отстранённой иронии и жадности» девяностых годов, не сбылись, утверждает автор статьи в американской газете «Филадельфия инкуайрер»..

«В учебниках по политической пропаганде на протяжении веков будет изучаться, как праведный гнев и страхи обычных граждан по поводу событий 11 сентября использовались для того, чтобы заручиться поддержкой для вторжения в богатый нефтью Ирак, не имевший никакого отношения к атаке 2001 года, и потратить 2,2 триллиона долларов и 20 лет в Афганистане на миссию, которая должна была длиться несколько месяцев», — отмечает автор. Александр Рар: 11 сентября 2001 года началась Третья мировая война © РИА Новости, Михаил Климентьев

Вопиющая ложь, которой пичкали граждан США для обоснования вторжения в Ирак и которую с энтузиазмом позорно повторяли основные СМИ, в конце концов, создала в стране атмосферу цинизма и недоверия, являющуюся питательной средой для распространения всевозможных «теорий заговора», начиная от относящихся собственно к событиям 11 сентября и заканчивая относящимися к вакцинам от COVID-19, говорится в статье. Нескончаемая война привела к экономическому и моральному банкротству США, а обстановка паранойи, жертвами которой сначала стали «иностранцы, иммигранты и диссиденты», впоследствии привела к тому, что американцы перессорились друг с другом, указывает автор.

На сайте англоязычной версии катарского канала «Аль-Джазира» размещена запись передачи «Двадцать лет спустя: как одиннадцатое сентября изменило мир?». Ведущий, американский журналист Стивен Клемонс, утверждает, что если Усама бен Ладен хотел вызвать ярость и смятение в Америке, то именно этого он и добился.

«В ходе так называемой глобальной войны с терроризмом… Америка нарушила свои собственные законы. Она отменила «хабеас корпус» (юридическая норма, позволяющая оспорить незаконный арест подозреваемых — Ред.), она похищала и пытала… она смотрела на любой глобальный вызов через призму "исламского терроризма"».

Ведущий отмечает также огромное увеличение военных расходов США, что позволило «сколотить состояния» бенефициарам. Под предлогом войны с терроризмом в США ограничиваются гражданские свободы, и проводится массовое наблюдение за телефонными звонками и электронной почтой граждан. Его собеседник, американский политолог Дэвид Роткопф, заметил, что реакция США на террористическую атаку была именно такой, на которую и надеялись террористы — чрезмерное применение силы со стороны США (в частности, для вторжения в Ирак не было никаких оснований), которое, в свою очередь, подрывало авторитет США в мире и создавало обстановку, позволяющую террористам привлекать больше людей в свои ряды.

Рустем Сафронов, корреспондент радио «Спутник» в США, рассказал в интервью изданию Украина.ру, что в результате терактов 11 сентября 2001 года мир изменился к худшему. С этих событий начался новый этап переформатирования мира, осуществлявшегося после гибели СССР.

По его словам, после терактов увеличилась степень насилия в мире, в частности, террор стал более жестоким и беспощадным. «Война с терроризмом» развязала руки США на ближневосточном направлении, ими была предпринята попытка перекроить Ближний и Средний Восток по своему усмотрению.

Ухудшилась обстановка в Палестине. В конце прошлого века правящие круги Израиля понимали необходимость достижения договорённостей с палестинцами, что и привело к подписанию соглашений в Осло. Однако произраильские силы США (сионисты и «неоконы») воспользовались «войной с терроризмом» для изменения баланса сил в пользу Израиля. Ирак и Сирия поддерживали палестинцев в противостоянии с Израилем. Вторжение США в Ирак и ставшая его следствием гражданская война в Сирии лишили палестинцев этой опоры, что привело к новым конфликтам.

Террористические атаки 2001 года привели к применению жупела «терроризма» без разбора ко всем движениям, прибегающим к вооружённой борьбе за любые цели.

Кроме того, антиисламская истерия во многих странах приводит к отчуждению и дискриминации мусульман, всё что связано с исламом, воспринимается как враждебное, что, в свою очередь, толкает мусульман в сторону религиозного экстремизма, подытожил журналист.

Газета «Вашингтон Пост» напоминает, что большинство жертв терроризма на территории США были убиты не исламскими экстремистами, а «внутренними» террористами, в большинстве случаев придерживающимися различного рода ультраправых взглядов. Несмотря на это, только двадцать процентов сотрудников ФБР занимается проблемами внутреннего терроризма, указывается в статье. После террористических актов 11 сентября 2001 года, американские спецслужбы занимаются, в основном, «Аль-Каидой» и другими подобными группами в ущерб внутренним угрозам. Автор статьи предполагает, что следующий крупный теракт в США может быть совершён американскими ультраправыми, и предлагает уделять им больше внимания, в частности, отслеживать их международные связи с неонацистскими и другими ультраправыми группировками за рубежом. Павел Кожевников: 11 сентября 2001 года вся оцепеневшая и растерянная Америка сидела у телевизоров © Facebook, Pavel Kozhevnikov

«Правительство США может наложить санкции на зарубежные крайне правые группы, объявить их террористическими организациями… такой подход будет направлен на предотвращение метастаз международных террористических группировок в Соединенных Штатах», — предлагает автор. Тут вполне было бы уместно упомянуть неонацистов Цвифельхофера и Лэнга, совершивших двойное убийство в США после возвращения с Украины, где они воевали в рядах «Правого сектора*», но «Вашингтон Пост» не сопровождает статью конкретными примерами.

По мнению венесуэльского политолога Андреса Пьерантони, которое он высказал в ходе эксклюзивного интервью изданию Украина.Ру, террористическая атака 11 сентября была использована военно-промышленным комплексом США и так называемым «разведывательным сообществом» для усиления своего влияния и резкого увеличения выделяемых им бюджетных средств. Со времён прекращения «холодной войны» в конце восьмидесятых годов и до 2001 года военный бюджет США уменьшился с примерно 6% до 3% ВВП. Сразу после терактов военные расходы начали расти и к концу президентства Буша-младшего превысили 5% ВВП. Для покрытия столь существенного увеличения военных расходов заработал печатный станок, а издержки, благодаря глобализации, были «распределены» по всему миру. Американский военно-промышленный комплекс, об опасности роста которого предупреждал ещё президент Дуайт Эйзенхауэр, серьёзно укрепил свои позиции. Исторически ВПК тесно связан с американской нефтяной промышленностью, и это объясняет военную экспансию США на Ближнем Востоке. В связи с ростом американского военного бюджета Российской Федерации пришлось принимать соответствующие меры, увеличивать военные расходы, модернизировать свою армию.

Латинская Америка также не избежала негативных последствий терактов в США. К примеру, в Колумбии в это время велись мирные переговоры между правительством Андреса Пастраны и повстанцами Революционных Вооружённых Сил Колумбии (ФАРК). Вскоре после терактов переговоры были свёрнуты, а ФАРК объявлены «наркотеррористами», в результате партизанская война в Колумбии продолжилась ещё в течение полутора десятилетий, рассказал Украине.Ру Пьерантони.

Хуа Цзе, профессор китайского университета Шаоян, в беседе с изданием Украина.ру заявил, что события 11 сентября двадцать лет назад «дали Соединённым Штатам прекрасную возможность запустить свои ручищи на Ближний Восток и завершить смещение существовавших в то время стратегических центров». Вывод войск из Афганистана сводит на нет все их успехи, достигнутые в борьбе с терроризмом за последние двадцать лет; боюсь, что внутренняя обстановка в самих США, определяемая взаимоотношениями двух её партий, вызовет глобальные политические потрясения в будущем, заключил профессор.

Грег Баттерфилд, американский антивоенный активист и редактор газеты «Struggle-La Lucha» («борьба» на английском и испанском языках — Ред.), рассказал изданию Украина.ру, что он хорошо помнит, как видел дым, поднимавшийся с места трагедии, поскольку в тот момент он жил за несколько миль от него. «Как и все остальные, я был шокирован атакой, однако сам факт возмездия против американского империализма меня не удивил. Я организовывал антивоенные протесты со времён первого вторжения в Ирак в 1991 году, и меня удивил скорее тот факт, что потребовалось целых десять лет для того, чтобы военные преступления Вашингтона ударили бумерангом по населению США», — заявил Баттерфилд.

По его мнению, американская элита также осознавала, что возмездие было неизбежным, и это объясняет тот факт, что администрация Буша, Конгресс и Пентагон очень оперативно отреагировали на теракты, чтобы использовать это ужасное массовое убийство для развязывания новых войн. Они обрушились на своего бывшего союзника в Афганистане — Талибан (*), затем придумали абсолютную ложь об ответственности Ирака за события 11 сентября. Результатом стало американское вторжение в Ирак с гибелью большого числа людей и бессмысленно потраченными ресурсами и в США, и на Ближнем Востоке. «Война с терроризмом» продолжилась затем против правительства Сирии.

Однако войны не спасли американскую мощь от упадка. Американским войскам пришлось уйти из Ирака, а теперь и из Афганистана. Сирия и её союзники, в основном, справились с американскими планами по свержению её законного правительства. Пентагон будет продолжать причинять боль и разрушения до тех пор, пока нам не удастся разрушить империалистическую систему. Наша работа здесь, «в недрах чудовища» (цитата из Хосе Марти — Ред.) состоит в объединении трудящихся и угнетённых с целью демонтажа Пентагона, ЦРУ и капиталистической военной машины, закончил свой рассказ американский активист.

Американский журнал «Форин Полиси» задаётся вопросом: как будут вспоминать события 11 сентября 2001 года сто лет спустя? Автор статьи, профессор Гарвардского университета Стивен Уолт, предлагает три варианта развития событий.

Если следующие 80 лет будут «веком Китая», то есть усиления мощи этой страны и, соответственно, ослабления США, то 11 сентября будут вспоминать как критическое событие, ускорившее закат Америки. Гигантские суммы, потраченные на войны в Ираке и Афганистане, начатые вследствие атаки 11 сентября, могли бы пойти на развитие, науку, инфраструктуру, образование, здравоохранение и другие составляющие национальной мощи страны.

«Глобальная война с терроризмом» также отвлекла внимание США от других глобальных проблем, в частности, усиления Китая. Кроме того, в самих США она усилила ксенофобию, недоверие к «цветным» и белый расизм, то есть увеличила внутренний раскол и напряжённость в стране. В этом случае можно будет сказать, что Усама бен Ладен вполне успешно поставил Соединённым Штатам ловушку, в которую они попались, считает автор.

Если США переживут «ренессанс», их экономика продолжит динамично развиваться, проблемы межрасовых отношений будут урегулированы по мере того, как новые поколения будут становиться всё более терпимыми, а развитие Китая затормозится вследствие стареющего населения и других проблем, то сотая годовщина терактов будет для большинства американцев не слишком значительным событием. На него будут смотреть как на отдалённую и не слишком значительную трагедию, примерно так, как сейчас воспринимают гибель броненосца «Мэн», говорится в статье.

Если же худшие прогнозы изменения климата окажутся справедливыми, прибрежные зоны будут затоплены, островные государства исчезнут, а сотни миллионов человек будут вынуждены переселяться, чтобы выжить, тогда потомкам будет не до размышлений по поводу терактов 2001 года. Возможно, что это событие будут вспоминать, как один из факторов, которые отвлекли США и другие страны от действий, которые им следовало предпринять, чтобы избежать климатической катастрофы, заключает автор.

* Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ