События прошедшей недели для украинского шоу-бизнеса по праву можно назвать эталоном непоследовательности. Украинские националисты, вроде, и договорились, что будут против российских звезд и всех, кто с ними дружит, но вот определиться с четкими основаниями пока совсем не получается

НКВД, КГБ, СБУ и Моргенштерн

В конце уходящей недели юристы российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева), внесенного в черный список Украины, потребовали от СБУ отменить музыканту запрет на въезд.

Экс-президент Польши, приведший свою страну в НАТО и ЕС, дал советы Зеленскому © REUTERS, Jonathan Ernst

«Моргенштерн Алишер Тагирович не планирует в Украине сниматься в фильме, его режиссировать, продюсировать и т.д. Алишер Тагирович не планирует в Украине проводить тур с трансляцией фильмов о подвигах НКВД, КГБ СССР или ФСБ Российской Федерации. Ни один нормативно-правовой акт, в том числе упомянутый закон, не предусматривает запрет на музыкальное творчество исполнителя», — настаивают юристы певца.

А это значит, уточнили они, что Киев не имеет права запрещать артисту проводить концерты на Украине. На что в СБУ уже успели ответить, что в страну музыканта, возможно, и пустят, но концерты он дать все равно не сможет, так как угрозу национальной безопасности несет не он сам, а его творчество, пропагандирующее наркотики, насилие и жестокость.

Запреты «не только лишь для всех»

«Ангелы в запое»: фото Яценюка, Гройсмана и Авакова высмеяли в сети © nfront.org.ua Мэйби Бэйби, Алена Швец и Дора беспрепятственно это делают. На воскресенье, 12 сентября, у девушек назначен концерт в 19-м павильоне ВДНХ (сейчас это уже национальный комплекс «Экспоцентр Украины») в рамках фестиваля «ЇЇ ФЕСТ».

«Я Валерия, и я хочу, чтобы эти россиянки не выступали в Украине», — заявила одна из подписчиц, однако большинство с нетерпением ждет концерта.

«Жду Алену капец как сильно», «А пустят человека, если ему 11, но очень скоро 12?», «Даже в Украине будет концерт, а в Казахстане нет, за что я живу тут», — написали фанаты молодых артисток.

И если Бейби, Швец и Дора еще только выступят на Украине, то российская группа «Мумий Тролль» уже собрала на минувшей неделе аншлаг в комплексе отдыха NAVY под Киевом. Зрителями концерта стало немало представителей украинского шоу-бизнеса, например, ведущая Леся Никитюк даже подралась с одной из поклонниц на этом мероприятии.

«Пока вы спали, «Мумий Тролль» спели для нескольких сотен людей в комплексе отдыха NAVY под Киевом. Зажигали под "Утекай" и "Владивосток-2000" Анатолий Анатолич, Алла Костромичева, Дима Борисов. Леся Никитюк даже подралась с пьяной фанаткой. Если вы тоже хотели на концерт рок-легенд, не расстраивайтесь. Пока в России запрещены концерты, они вполне могут проехаться по маршрутам славы Олега Винника и Ирины Федишин», — оценил мероприятие «Троллей» украинский Telegram-канал «Культурная прачечная», намекая на то, что россиянам вроде бы и нельзя выступать на Украине, но можно.

Или все же нельзя?

Избирательная реакция украинских националистов иногда серьезно поражает воображение. Иногда в опал попадают российские артисты, иногда не попадают, когда-то под горячую «патриотичную» руку попадают украинские звезды за связи с российскими коллегами, а бывает, масштабы возмущения националистов настолько разрастаются, что они требуют отправить в отставку политиков. За совместный вокал с россиянами, разумеется.

«Тупая малороска»: Магучих ответила на претензии за новое фото с Ласицкене © Открытые источники Геннадия Труханова и губернатора области Сергея Гриневецкого за то, что те посмели записать совместный клип к дню города Одесса вместе с Юрием Стояновым и Нонной Гришаевой.

«Владимир Зеленский, если уважаешь себя и страну, то сразу нужно собраться на совещание СНБО и убрать Гриневецкого и Труханова с оккупированных позиций. Нет времени ждать следующего видео с Путиным», — заявил местный активист Демьян Ганул.

К слову, Нонна Гришаева — уроженка Одессы, в этом городе у нее живут родственники. Юрий Стоянов родился в ликвидированном ныне Тарутинском районе Одесской области.

Потеря недели

Киевлянин и любимец Пугачевой. В Москве умер Борис Краснов © Мила Стриж Борис Краснов.

Этот человек ставил шоу для Филиппа Киркорова, Людмилы Гурченко, Валерия Леонтьева и многих других звезд, а самой известной его работой считаются «Рождественские встречи Аллы Пугачевой».

Сценографу было всего 60 лет, он умер после долгой борьбы с последствиями очередного инсульта. Многие его друзья и знакомые связывают пошатнувшееся здоровье постановщика с громким судебным процессом 2011 года, когда Краснов был задержан по подозрению в вымогательстве и попытке рейдерского захвата фирмы. Позже по решению суда его выпустили под залог в пять миллионов рублей, а через месяц сценографа госпитализировали с инсультом.

В 2014 году уголовное дело в отношении Краснова прекратили из-за отсутствия состава преступления.