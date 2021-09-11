Соратник Арсения Яценюка, депутат парламента от одного из округов Ивано-Франковской области Андрей Иванчук является вероятным организатором схемы контрабандного ввоза алкогольных напитков на Украину

Прикарпатье: граница есть, пункта пропуска через неё — нет

На Прикарпатье призывают открыть пропускной пункт в селе Шибене на границе с Румынией. Об этом сказано в обращении к киевским властям, которое 10 сентября приняли на сессии Ивано-Франковского областного совета. Как подчеркнул инициатор обращения, депутат Тарас Виноградник, вопрос устройства перехода на границе с Румынией поднимался с 1994 года, но постоянно откладывался во времени. В 2014 году Украина подписала соглашение с ЕС, в котором предусматривалось развитие трансграничное развитие, но с тех пор мало что изменилось. Как русский Львов стал русофобским и что с ним будет © real-estate.lviv.ua / real-estate.lviv.ua / Перейти в фотобанк

«Во всех приграничных областях Украины, кроме Ивано-Франковской, есть пункты пропуска со странами-соседями. К слову, Прикарпатье имеет 49 километров границы с Румынией. Правительство предусматривает финансирование трёх переходов с Россией на 800 миллионов гривен, а также семи переходов с Белоруссией, которая подписала недавно договор о сотрудничестве с агрессором. Ни слова об Ивано-Франковской область, о селе Шибене!» — возмутился Виноградник.

Примечательно, что к находящемуся с румынской стороны границы селу Поениле-де-суб-Мунте уже давно подведена качественная дорога. На Прикарпатье же лишь изготовили проектно-сметную документацию для строительства дороги к месту потенциального КПП (туда сейчас ведёт лишь горная дорога, по которой проедет на всякий грузовик). В постановлении Кабинета Министров Украины от 20 октября 2019 года «Об утверждении Государственной программы развития региона украинских Карпат на 2020-2022 годы» предложено построить дорогу до Шибене и дальше до границы… за счёт местных бюджетов. Учитывая стоимость проекта (3 миллиарда гривен, или почти 100 миллионов евро) это предложение выглядит издевательским — ведь весь бюджет Ивано-Франковской области на 2021 год составляет менее 2,6 миллиарда гривен.

Зато отсутствием КПП на Прикарпатье рады воспользоваться в соседней Буковине. В минувшую субботу Черновицкий областной совет подписал проект в рамках программы «Румыния-Украина 2014-2020», согласно которому планируется капитально отремонтировать 17 километров дороги до КПП «Шепот» на границе с Румынией. На его реализацию Буковине дают почти 2,2 миллиона евро. Проект «Улучшение транспортной инфраструктуры приграничных территорий Черновцы — Сучава (Шепот — Изворареле Сучевей)» начали готовить ещё 4 года назад. Долгое время депутаты Черновицкого областного совета доказывали европейским партнёрам серьезность и готовность украинской стороны реализовать проект вовремя. Культ кофе: как Львов стал кофейной столицей Украины © CC0, Pixabay

Это было нелегко, поскольку в бытность выходца из Черновцов Максима Бурбака на посту министра инфраструктуры власти нецелевым образом использовали европейские средства на постройку двух КПП на украинско-румынской границе — в посёлке Красноильск и селе Дяковцы. Теперь же в Черновицком облсовете обещают в ближайшее время начать ремонтные работы на дороге Путила-Селятин-Шепот-граница. «Ключевым результатом проекта станет открытие пути из горных районов Черновицкой и Ивано-Франковской областей в Европейский Союз, что станет существенным толчком для их дальнейшего развития», — радуются в Черновицком областном совете. Однако сроков, когда это случится, чиновники благоразумно не назвали.

А вот губернатор Львовщины Максим Козицкий также в минувшую субботу заявил, что через четыре года будет открыт новый ПП на границе с Польшей — Нижанковичи-Мальховичи. Чиновник отметил, что на польской стороне уже заложили строительство нового пункта пропуска и всей необходимой инфраструктуры. Проект реализует Подкарпатское воеводство за свои деньги. Задача Украины — подвести к новому КПП дорогу со своей стороны. «С украинской стороны к новому пункта пропуска мы строим дорогу. Работы по строительству автодороги (Т-14-18) Нижанковичи — Самбор — Дрогобыч — Стрый начаты в марте 2021, предварительно завершить их планируем в декабре 2022 года», — сказал Козицкий. Учитывая традиционные задержки, всё же есть шанс, что дорогу построят до того, как поляки соорудят и оборудуют КПП.

Соратника Арсения Яценюка обвинили в контрабанде

Один из ближайших соратников и давний друг экс-премьера Украины Арсения Яценюка, депутат Верховной Рады от одного из округов Ивано-Франковской области Андрей Иванчук является вероятным организатором схемы контрабандного ввоза алкогольных напитков на территорию Украины. В этом подозреваются фирмы скандального бизнесмена Артура Гранца, тесно связанного с Андреем Иванчуком, членом парламентского комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики. Именно этот комитет, в том числе, занимается расследованием контрабанды в Украине. Однако у Иванчука там явно есть конкуренты, поскольку именно его коллеги по комитету инициировали расследование в точках беспошлинной торговли. Его результаты оказались весьма нелицеприятными для соратника экс-премьера.

К примеру, оказалось, что магазин беспошлинной торговли в пункте Порубное-Сирет (Черновицкая область) в апреле 2020-го, когда в стране был локдаун, на каждого выезжающего из страны оформлял по 30 литров крепкого алкоголя. Отмечу, что это автомобильный пункт пропуска, где магазины Duty Free не пользуются таким спросом, как в аэропортах, каждый водитель пытается как можно быстрее пройти таможню, а очередей в магазинах здесь нет. Несмотря на это, компания «Дьюти фри трейдинг», который принадлежит магазин на КПП «Порубное», якобы продавала ящиками алкогольные напитки для вывоза за границу, не оплачивая при этом акциз. Западная Украина с 26 по 30 апреля: Пасха надвигается, на Прикарпатье ждут Зеленского, а первый самолёт Киев-Ужгород не долетел до Закарпатья

В Закарпатской области, в автомобильных пунктах пропуска Дяковое-Халмеу и Ужгород-Вишне Немецке (владелец тот же — «Дьюти фри трейдинг»), количество продаваемого алкоголя во время локдаунов и карантинов практически не уменьшилось, хотя число покупателей сильно упало. Магазины в двух этих пунктах пропуска нанесли бюджету ущерб 12-15 миллионов гривен, подсчитали в комитете ВР. В то же время по всей стране открывают магазины с названием Duty free, где этот же алкоголь продают незаконно, без уплаты акцизов и без выдачи фискальных чеков.

«Дьюти фри трейдинг» принадлежит известному предпринимателю Артуру Гранцу. Его уже обвиняли в СМИ в схемах по занижению стоимости арендованных помещений, в контрабанде сигарет. Однако все эти расследования ничем не закончились, бизнесмен остается на свободе — более того, активно дает интервью, рассказывает, как монопольно заполучил сегменты рынка. «„БФ Груп", совместное предприятие с немецким оператором Heinemann, в 2014 году выиграло конкурс на аренду площадей в терминале D. Срок договора рассчитан на 10 лет. Можно сказать, что сейчас наша компания оперирует в аэропорту «Борисполь» эксклюзивно», — рассказывал он два года назад в интервью изданию Liga.

Гранц прямо признался, что депутат Иванчук — его друг, хотя и утверждал, что речь идет о личных взаимоотношениях, а не о бизнесе. Однако уполномоченным лицом компании «БФ Груп», оператора магазинов беспошлинной торговли в «Борисполе», является некий Юрий Валентинович Грищенко. Он же с 2012 по 2019 год был… помощником депутата ВР Андрея Иванчука. При этом сам Иванчук приходил на открытие новых магазинов Гранца в «Борисполе», и не скрывает своей дружбы со скандальным предпринимателем.

Хотя замглавы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР Андрей Холодов и заявил, что берёт вопрос под контроль, вряд ли дело закончится привлечением кого-либо к ответственности. Скорее всего, на рынке беспошлинной торговли на Украине просто произойдёт очередной передел.

Под Львовом под нелегальное кладбище захватили земли садового кооператива

Во Львове местный житель устроил нелегальное частное кладбище на территории садо-огородного кооператива. Все места для захоронений мужчина продавал за деньги. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба Национальной полиции Львовской области.

Участники одного из садо-огородных кооперативов в селе Рясное-Русское (входит в состав Львовской городской общины) сообщили о самовольном захвате части их земель 62-летним львовянином, который является директором одной неправительственной организаций (НПО) «Память». Люди заявили, что директор НПО на их земле организовал свое частное кладбище, на котором проводил похороны на коммерческой основе. При этом кладбище в Рясном давно официально закрыто — из-за нехватки площади. Хоронить там людей запрещено, но это не останавливает НПО «Память» вот уже 11 лет.

Его директор Ярослав Мартынив не планирует отказываться от этой деятельности — несмотря на то, что официально кладбище уже не действует. Он отметил, что обращался к местным властям с просьбами о расширении территории кладбища из-за возросшей в результате пандемии коронавируса смертности. По его словам, он предупреждал, что в противном случае будет действовать самовольно. Ответа от властей не последовало и он начал действовать без разрешения. На прямой вопрос журналистки издания ZAXID.NET, почему он просто не перестанет заниматься незаконной деятельностью, Мартынив ответил: «А что мне делать? Люди же умирают». «Я хороню пятую часть львовян!» — с гордостью добавил он.

Журналистам из ZAXID.NET удалось разыскать родственников умершего несколько месяцев назад львовянина, которого похоронили на территории нелегального кладбища. По просьбе редакции они предоставили чек от организации «Память» на эти услуги, где указано, что захоронение стоило 4000 гривен — а не 2500, как утверждает Ярослав Мартынив.

Очевидно, что подобная деятельность не могла происходить на протяжении 11 лет без поддержки со стороны власть предержащих. Об этом косвенно свидетельствуют и действия полицейских: они открыли уголовное производство по ч.1 ст.197-1 (Самовольное занятие земельного участка) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев. Однако, поскольку речь идёт о явно незаконном захоронении, в ход должна пойти ст. 297 УК (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Вот только она предполагает наказание вплоть до трёх лет лишения свободы. А кто же всё это время будет хоронить пятую часть львовян?..