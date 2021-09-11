В Белоруссии продолжается следствие по громкому делу о геноциде белорусского народа немецкими нацистами и их коллаборационистами

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Предпосылки создания украинского движения на белорусском Полесье

Западное Полесье, которое находится на юго-западе Белоруссии, еще с 19-го века вызывало неподдельный интерес у этнографов и лингвистов. В регионе соседствовали украинский и белорусский языки (как тогда было принято говорить — малорусское и белорусское наречия), при этом четкое разграничение двух языковых зон было очень сложно определить — переходная линия была довольно широкой и нечеткой.

Среди наиболее известных и знаковых исследований того времени можно выделить работы языковеда и этнографа Константина Петровича Михальчука 1871 года и филолога-слависта Евфимия Федоровича Карского 1903 года, а также анализ Московской диалектологической комиссии 1915 года, которая работала над составлением наиболее точного атласа диалектов русского языка.

По итогам указанных исследований были составлены карты, на которых отмечена в том числе граница между белорусским и малорусским (украинским) говорами. И во всех случаях довольно обширную территорию нынешней Брестской области, включающую такие города, как Брест, Пинск, Кобрин, Дрогичин, Каменец, а также территорию Беловежской пущи, ученые отнесли к зоне господства малорусского наречия. К белорусскоязычной же территории отнесли лишь северную часть региона.

«Украинскость» юго-западного белорусского Полесья закрепила Первая мировая война. В её время территория Брестчины была оккупирована германскими войсками, а позже, в результате Брестского мирного договора от 9 февраля 1918 года, вошла в состав Украинской Народной Республики (УНР), а не Белорусской Народной Республики (БНР).

Но уже в 1939 году, после того как Красная армия освободила Западную Белоруссию и Западную Украину от Польши, края стал белорусским. Коммунистическая партия Белоруссии резко выступила за то, чтобы эта территория вошла в состав БССР. Минск опирался на немногочисленные этнографические исследования, определяющие местное населения как белорусов. В это время украинские коммунисты стали бороться за включение Брестчины в УССР.

Дело о геноциде белорусского народа. Юридическая и политическая стороны © РИА Новости, Егор Еремов / Перейти в фотобанк Пантелеймона Пономаренко и его украинского коллегу Никиту Хрущёва. Ещё в приёмной между первыми лицами УССР и БССР разгорелась бурная полемика за будущее края. Что именно произошло в кабинете Сталина, так и останется загадкой, но по итогам совещания Брестчину было решено включить в состав Белоруссии.

Витиеватая белорусско-украинская судьба края, а также говор местного населения, предельно близкий к украинскому языку, предопредели то, что во время Второй мировой войны на территории Западного Полесья активничали бандеровцы и иные украинские националистические организации. Они считали Брестчину этнически украинским регионом. Тем более что нацисты после оккупации включили его в состав рейхскомиссариата Украина, а не в Остланд, в отличие от других белорусских земель.

УПА Тараса Бульбы-Боровца

Сразу после включения Полесья в состав Белорусской ССР в 1939 году там начало развиваться как украинское общественно-политическое движение, так и националистическое подполье. Активисты занимались в основном выпуском самиздатовских газет, вели кружки на украинском языке, добивались расширения «мовы» в местных школах и госучреждениях. Стоит отметить, что порой эта активность приносила свои плоды: в 1940 году в регионе заработало 60 украинских учреждений образования.

А по поводу деятельности более радикального и военизированного украинского подполья в Брестской области сохранился ряд архивных документов. «В Кобринском районе Брестской области в Болотинское сельпо проникла группа украинских националистов во главе с председателем сельпо Григоруком, зав. лавкой братьями Шварко, эта группа распространяет провокационные и клеветнические слухи о предстоящей войне, насильственной организации колхозов и т. п.», — говорится в одном из спецсообщений (от 7 января 1941 года) НКВД БССР секретарю ЦК КП(б)Б Пономаренко о разоблачении группы украинских националистов в Кобринском районе Брестской области.

Сразу после нацистской оккупации в июне 1941 года известный украинский националист Тарас Боровец по кличке Бульба в надежде на согласие немцев на построение независимой Украины издает приказ о создании повстанческих отрядов для борьбы с Красной армией и советской властью. Он жил в Ровенской области, и его отряды должны были действовать в Западной Украине, а также в прилегающем к нему белорусском Полесье. Вооруженные отряды украинских националистов, а также «украинской милиции» назвали сперва «Полесской сечью», а спустя полгода — в декабре 1941-го — переименовали в Украинскую Повстанческую Армию (УПА).

На Брестчине всё это время проходила массированная немецко-украинская агитация местного населения вступать в ряды УПА. Из архивных документов НКВД следует: «Украинские националисты проводят среди населения совместно с немецкими оккупантами контрреволюционную агитацию за самостийную Украину. В селах Кобринского района Брестской области украинскими националистами с ведома немецких властей были расклеены листовки, в которых некий Степан Бондарь и Коновалов призывали украинский народ не складывать оружия, пока не будет Украина самостоятельная».

Последующий 1942 год отряды Бульбы-Боровца вели подпольную борьбу с белорусскими партизанами. Так, в разведсводке УШПД (Украинского штаба партизанского движения) от 5 декабря 1942 года отмечалось, что украинские националисты на территории белорусской Пинщины нападают на мелкие группы советских партизан, разоружают их и избивают, а также распространяют среди населения листовки с призывом: «Бий кацапа-москаля, гони його звiдциля, вiн тобi не потрiбен!»

В декабре 1942 года Т. Боровец-«Бульба» вёл переговоры с рейхскомиссаром Украины Эрихом Кохом о возможности создания полноценной «украинской армии». Но нацисты на это не пошли, потому что никак не планировали давать местным оккупированным славянам такой важный атрибут государственности, как отдельная армия. Противоречия предводителя УПА Боровца и местной администрации росли, и 20 февраля 1943 года он сделал громкое заявление: «УПА официально вступила в открытую борьбу на два фронта — против двух социализмов: германского и советского». Положение этих отрядов становится всё более беспомощным — они всё глубже уходят в подполье.

Параллельно с этим в феврале 1943 года возникает другая армия украинских националистов ОУН-УПА, которую позже возглавит известный военный преступник Роман Шухевич.

Между двумя организациями украинских националистов возникли идеологические противоречия вплоть до вооруженных столкновений. Шухевич предлагал сосредоточить усилия в борьбе против советских партизан и поляков на Западе Украины, в то время как у Боровца был другой взгляд на это — он по-прежнему боролся «с двумя социализмами». В результате новая и более мощная ОУН-УПА разгромила людей Бульбы-Боровца. УПА «Полесская сечь» фактически прекратила свое существование, уступив место Шухевичу.

ОУН-УПА на землях Беларуси 1943-1952 гг.

Денег много не бывает. Польша снова требует от Германии выплатить послевоенные репарации © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк Виктор Лютце, а также сопровождавшие его нацистские солдаты погибли.

На протяжении 1943-1944 годов ОУН-УПА стремилась заручиться поддержкой местного населения на белорусском Полесье, вербовало его в свои ряды. Но эта работа была фактически провалена. Если на территории Западной Украины они имели кое-какое влияние, то в юго-западной Белоруссии фактически нет.

«Украинские националисты не имели большого влияния на население Кобринского и Антопольского районов Брестской области, за исключением деревни Большие Болоты Кобринского р-на. Частично некоторую зацепку националисты имели в отдельных деревнях Дивинского района, как Хабовичи, Руховичи, Повитье. Это объясняется применительно к этому району, потому что там нет и не было соответствующего политически подкованного актива, который смог бы дать отпор украинским националистам. Но в настоящее время и в этих деревнях даже то незначительное влияние их ликвидировано после проведения массовой работы по разъяснению, кто такие украинские националисты и кому они помогают своей работой», — говорится в отчете НКВД о влиянии украинских националистов на население Кобринского, Антопольского и Дивинского районов Белоруссии.

В середине 1944 года вся территория Белорусской ССР была освобождена от нацистов. Но вооруженные отряды украинских националистов затаились в глухих полесских лесах и продолжали свою подпольную борьбу вплоть до 1952 года. После войны в Брестской области действовало 120 небольших отрядов ОУН-УПА (по 7-10 человек в каждом).

За послевоенные годы эти отряды совершили на территории БССР 2384 диверсии и теракта, в результате которых погибли 1012 человек. К примеру, в октябре 1944 г. отряд УПА напал на один из сельских советов Ратновского района Брестской области. Националистами были захвачены несколько милиционеров и членов местного актива. Позднее все они были расстреляны. Забрав документы, бандеровцы сожгли здание сельсовета и скрылись в лесах.

Лишь в начале 1950-х годов советской власти удалось полностью ликвидировать лесных бандитов на территории Брестчины.

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Таким образом, деятельность украинских националистов на территории нынешней Белоруссии была куда более масштабной, чем сожжение Хатыни. Можно сказать, что бойцы УПА действовали на юго-западе БССР во время Великой Отечественной войны так же активно, как и на территории Западной Украины, что для широкой общественности малоизвестно.

Учитывая, что в Минске взялись за расследование действий нацистских оккупантов и тех, кто с ними сотрудничал, в ближайшее время руководство Белоруссии может придать широкой огласке все факты преступлений УПА на территории БССР и дать им оценку.