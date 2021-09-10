Украина ещё в 2014 разорвала военно-техническое сотрудничество с Россией, а в течение нескольких последующих лет расторгла соответствующие соглашения. Россия занялась импортзамещением, а Украина старалась установить соответствующие связи со странами НАТО. Попытки провоза военного оборудования пресекаются СБУ и ФСБ. Но природа берёт своё

7 сентября 2021 года «Укроборонпром» сообщил, что входящее в его состав государственное предприятие «Заря-Машпроект» (Николаев), заключило контракт с индийской государственной судостроительной компанией «Goa Shipyard Limited» на поставку двух комплектов корабельных газотурбинных агрегатов М7Н2 для двух строящихся для ВМС Индии фрегатов проекта 11356.

Всё, как бы, нормально и понятно, но дело в том, что проект 11356 — российский. Разработан он был специально для ВМС Индии Северным проектно-конструкторским бюро в Санкт-Петербурге на основе советского проекта 1135, выпускавшегося в 1968-1990 годах (последний из кораблей этого проекта — флагман ВМСУ «Гетман Сагайдачный»).

Проект 11356 «Тальвар» был предназначен специально для ВМС Индии. В 1999-2010 году Балтийский завод в Санкт-Петербурге и «Янтарь» в Калининграде построили шесть таких кораблей.

Потом появился проект 11356Р «Буревестник», специально для ВМФ России. Три корабля такого типа были построены в 2010-15 годах в Калининграде для Черноморского флота. Фактически это был модернизированный «Тальвар» — отработанная база была выбрана для скорости, чтобы оперативно заменить старые корабли ЧФ. Отметим, что перевооружение флота проводилось задолго до «Крымской весны», но связано было, в общем-то, не с ней, а с итогами кампании августа 2008 года. Черноморский флот тогда со своими задачами справился, но проблемы с корабельным составом актуализировались.

В 2013 году в Калининграде заложили ещё три корабля этого типа. Все они, так же, как их предшественники, должны были быть оснащены украинскими турбинами. Однако, грянули события 2014 года и Украина турбины передавать отказалась.

В 2016 году застывшее было строительство было разморожено с подписанием российско-индийского межправительственного сообщения. «Адмирал Бутаков» и «Адмирал Истомин» должны были быть достроены для ВМС Индии в 2023-24 годах, причём индусы сами должны были решить вопрос с поставкой турбин, и решили его. «Адмирал Корнилов» перепроектируют под российскую силовую установку и сроки его достройки пока неясны. Ещё два корабля будут строиться в Гоа.

Сложилась трагикомическая ситуация. Военно-техническое сотрудничество с Россией запрещено, но через третьи страны, получается, нет. Между тем, третьих стран довольно много — речь ведь идёт о всех странах, которые закупали советские и российские военные корабли соответствующих классов.

Две турбины, как можно понять, не просто закуплены Индией, но уже и получены (для кораблей, которые строятся в Гоа турбины построят в 2022-23 годах), и должны быть переданы… России. Ведь тащить на буксире корпус фрегата в Индию никто не будет. А после установки турбины на корабль Россия сможет его, например, реквизировать для нужд ЧФ — под предлогом угрозу Крыму в результате проведения «Крымской платформы» или расширения сотрудничества Украины с НАТО.

Так что же получается? «Заря» всё это знает и, тем не менее, цинично продолжает сотрудничество со «страной-агрессором». Может против неё пора вводить санкции СНБОУ?

Между тем, 8 сентября произошло другое значимое событие — в Турции заложили для Украины корвет типа «Ada».

Изначально корабли этого типа были предназначены для ВМС Турции. В 2007-19 годах были построены четыре корабля. Ещё четыре строятся для ВМС Пакистана по контракту 2018 года. И вот в 2020 году был заключён контракт на строительство пяти кораблей для Украины. Один из них будет построен в Турции, ещё четыре — на заводе «Океан» в Николаеве.

Тут следует отметить четыре момента.

Во-первых, выбор в качестве корабля для ВМСУ именно турецкого корвета выглядит оправданным. Турки строят свои корабли с расчётом на стандарты НАТО, а Украина стремиться к членству в этой организации. Способность производить вооружение по НАТОвским стандартам — в любом случае достоинство, которое делает украинскую промышленность более конкурентоспособной (впрочем, составить конкуренцию что НАТОвским, что российским предприятиям Украина в любом случае не может).

Во-вторых, по масштабам решаемых задач для ВМСУ даже фрегат — роскошь. «Сагайдачный» последние годы находится в небоеспособном состоянии, но основная его функция — демонстрация флага.

В-третьих, корветы типа «Ada» оснащаются дизель-газотурбинной установкой немецкой фирмы «MAN». Николаевские машиностроители, как мы поняли, остаются без дел.

В-четвёртых, под вопрос ставится производство украинского корвета проекта 58250 «Владимир Великий» (кстати, оснащённого николаевскими турбинами). В прошлом году планировалось, что средства на его постройку будут выделены в 2022 году, а корабль будет спущен на воду в 2023, но тут, внезапно, Черноморский судостроительный завод обанкротился. Где будет строиться (и будет ли строиться вообще) украинский корвет — неизвестно.

Резюме из всей этой истории достаточно очевидное. Да, «Заря-Машпроект» сумела сохранить производство, но производство это встроено в технологическую цепочку советского ещё ВПК и за её пределами особого смысла не имеет. Турецкие корабли для Украины строятся без украинских турбин, а украинские корабли не строятся вообще.

Россия за последние семь лет существенно продвинулась на пути импортзамещения. По словам заместителя директора Объединённой двигателестроительной корпорации Виктора Полякова на 2021 год «создана линейка морских газотурбинных двигателей мощностью от 7000 до 27 500 л.с., которая в краткосрочной и среднесрочной перспективе закрывает потребности флота в газотурбинных двигателях для всех строящихся и перспективных кораблей различных классов». Т.е., завтра российские корабли уже не будут нуждаться в николаевских турбинах.

«Заря», конечно, какое-то время удержится на рынке — ведь есть ещё множество кораблей, которые не израсходовали свой ресурс и нуждаются в обслуживании и замене старых турбин, но этот рынок будет постепенно сокращаться. Нового же рынка, увы, не видно.