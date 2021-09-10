В пятницу, 10 сентября, на Украине должно состояться очередное заседание СНБО, которое Офис президента уже привычно использует для внесудебных расправ над политическими оппонентами и оппозиционными СМИ

Будущий президент Украины: если не Зеленский, то кто? © REUTERS, Jonathan Ernst Виталию Кличко, у которого давно развивается конфликт с президентом. Президент Зеленский последнее время активно взялся за все политические фигуры, которые могут составить ему конкуренцию, что можно считать и ободрением со стороны администрации США после недавней встречи с Джо Байденом.

В конце августа Кличко уже приглашали на заседание СНБО, на которое тот не явился, сославшись на занятость и встречу с лидерами местного самоуправления (Ассоциацией мэров городов) в Черниговской области. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил тогда, что на заседании СНБО не планировали рассматривать вопрос увольнения Кличко с должности главы КГГА, хотя "это было бы обоснованное решение".

Накануне этого заседания в Киеве на Майдане возник конфликт из-за фанерных инсталляций советского быта, установленных к 30-летию независимости. Концепцию выставки разрабатывали в Офисе президента и Минкульте. Националистам не понравились предметы из 1970-х годов. Кличко немедленно примчался на Майдан и дал устное указание убрать выставку, после чего националисты ее с удовольствием разгромили.

Сейчас же между Кабмином и мэром Киева разногласия возникли в связи с пандемией. Кабмин объявил о возможном локдауне с 15 сентября, а мэр столицы немедленно успокоил киевлян, заявив, что никаких ограничений не предвидится. Украинские политологи утверждают, что на заседании 10 сентября Кличко могут «раздвоить», уволив его с должности главы КГГА. Он совмещает должности мэра и главы КГГА, что позволяет ему контролировать денежные потоки Киева.

Андрей Золотарев: В Украине может сформироваться новая оппозиция вокруг Разумкова, Кличко и Гройсмана © Facebook, Золотарев Андрей

«К этому законопроекту после первого чтения подали 900 поправок. К нему много замечаний. И не будем забывать, что ключевой целью этого законопроекта является одно — убрать Кличко, который не подчиняется кому-то сверху. Я неоднократно говорил, что я подчиняюсь только киевлянам, которые меня избрали и доверили воплощать изменения в нашем городе. И убежден, что в Киеве должно быть местное самоуправление! Потому что вопрос ведь не в фамилии. Вопрос в том, что киевлян хотят лишить права избирать власть столицы», — заявил мэр Киева, потребовав также выводов относительно законопроекта от Совета Европы и Венецианской комиссии.

Telegram-канал «Анонимус» утверждает, что президент сейчас необычайно ободрен встречей с Байденом и решил приструнить местные элиты, почувствовавшие силы в процессе децентрализации.

«После Вашингтона Зеленский буквально насыщен решительностью. Надо брать столичный плацдарм, поскольку Харьков „зелёные‟ проморгали: СН не смогла даже выдвинуть кандидата в мэры от своей политической силы, понимая, что поддержка будет нулевой. Показательная расправа с Виталием Кличко должна стать понятным сигналом для местных элит», — сообщает «Анонимус».

Вслед за Кличко настанет черед и прочих местных лидеров, поскольку реформа децентрализации лишает центр столь желанной дополнительной прибыли. Вице-спикер парламента Руслан Стефанчук говорит, что осенью Рада будет рассматривать изменения в законодательство про инициативы народовластия и контроля над местными органами власти.

«Предусмотрели возможность объявлять недоверие и освобождать мэра от обязанностей, распускать совет», — говорит Стефанчук.

Кто он, мэр Киева?

Виталий Кличко родился в 1971 году в Киргизии, а в 1995-м выучился на преподавателя физкультуры. В 2011 году окончил Национальную академию госуправления при президенте Украины. Его жена Наталья Егорова большую часть времени проживает в престижном районе Гамбурга. Сам Виталий Кличко, по его словам, видится с ней несколько раз в год. Основной бизнес братьев Кличко сосредоточен в ФРГ и США. В сферу интересов входит KMG (Klitschko Management Group), которая зарегистрирована в Гамбурге. У Виталия Кличко имеется также орден «За заслуги перед Федеративной республикой Германия». На эти выходные он летал в Германию поддержать преемника Ангелы Меркель на посту канцлера — Армина Лашета.

Боксом он начал заниматься в 14 лет. Сейчас он шестикратный чемпион мира по кикбоксингу, трехкратный чемпион Украины по боксу, серебряный призер чемпионата мира среди любителей, неоднократный чемпион Европы среди профессионалов, интерконтинентальный чемпион по версиям WBO и WBA, чемпион мира в супертяжелой весовой категории по версиям WBO и WBC.

В 1990-х годах деятельность братьев Кличко связывали с ныне покойным криминальным авторитетом и лидером ОПГ Виктором Рыбалко (Рыбкой), который и дал старт международной спортивной карьере братьев.

Кличко, Разумков или Гройсман: политолог Золотарев выяснил, кто станет новым президентом Украины © kyiv.klichko.org Александр Пабат заявлял, что братья занимались рэкетом.

«В 90-х только приезжий в Киев человек не знал, что Кличко начинали карьеру "торпедами" у Рыбки — криминального авторитета Виталия Рыбалко. Зарабатывали, так сказать, стартовый капитал и приобретали боевой опыт. Об этом есть масса информации в интернете, где выложены не только фото, но и видео Кличко и Рыбки», — говорил Пабат.

Тренеры братьев отрицали их участие в бандитских разборках 1990-х годов, однако в юности на многих видео они фигурировали в компании Рыбки.

В 2003 году Виталий Кличко вместе с братом Владимиром основали благотворительную организацию «Фонд братьев Кличко». В 2004 году, во время «оранжевой революции», братья Кличко открыто поддержали Виктора Ющенко. В 2005-2008 годах Виталий Кличко был советником президента Ющенко.

В 2012 году Кличко повел на парламентские выборы свою партию УДАР, которая по результатам голосования заняла третье место, набрав 13,96% голосов избирателей. С 12 декабря 2012 по 5 июня 2014 года Кличко — был депутатом Верховной Рады.

В самом начале протестов националистов против Виктора Януковича, 30 декабря 2013 года, Кличко подал заявку в «Укрпатент» о регистрации на себя торговой марки «Евромайдан».

Затем 21 февраля 2014 года Виталий Кличко со стороны оппозиции подписал с тогдашним президентом Януковичем соглашение об урегулировании кризиса и в числе других участников встречи пожал ему руку. Соглашение было сразу же нарушено участниками Евромайдана.

Весной 2014 года была обнародована информация о том, что в Вене произошла встреча Петра Порошенко, Виталия Кличко, Виталия Ковальчука, Дмитрия Фирташа и экс-главы администрации президента Януковича Сергея Левочкина. В следующем 2015 году в ходе судебного процесса в суде города Вена по поводу экстрадиции в США Дмитрий Фирташ, который тогда находился на подписке о невыезде, подтвердил эту информацию и заявил, что его команда поддержала Виталия Кличко и «получила что хотела»: Кличко стал мэром Киева, а Петр Порошенко — президентом. Выступая на этом же суде в Вене, Сергей Лёвочкин эту информацию подтвердил.

Затем 25 июня 2014 года указом президента Петра Порошенко Кличко был назначен председателем Киевской городской государственной администрации, совместив две должности по управлению столицей. В свою очередь, и Кличко в долгу не остался и в 2014 году на досрочных выборах в парламент возглавил список «Блока Петра Порошенко», хотя заранее заявлял, что в случае избрания депутатом он пост мэра не оставит. На посту мэра он прославился прежде всего своими многочисленными ляпами и «ораторскими талантами». Долгое время ему не удавалось освоить обязательный украинский язык.

До Евромайдана киевляне дважды отказывали Кличко в возможности стать их мэром, мотивируя свое решение отсутствием у него опыта хозяйственной деятельности. И только Евромайдан-2014 изменил ситуацию. В тот период он воспринимался, скорее, как умеренный русскоязычный либерал, который благодаря своей международной спортивной славе сможет помочь Киеву привлечь инвестиции и туристов.

Заняв мэрское кресло, Виталий Кличко обозначил пять основных первоочередных задач: удар по коррупции, прозрачный городской бюджет, привлечение инвестиций, безопасность и комфорт горожан, открытое сотрудничество с обществом. Впрочем, он в этом был не оригинален. Все эти же пункты обещали и все прочие кандидаты.

Длительное противостояние с президентом

Отношения с центральной властью у мэра Киева резко ухудшились со сменой президента. Первая фаза противостояния с новой властью у Кличко началась 24 июля 2019 года — с обращения экс-главы Администрации президента Андрея Богдана к правительству Владимира Гройсмана с напоминанием о необходимости внесения представления на увольнение главы КГГА Виталия Кличко.

На пресс-конференции Виталий Кличко заявил, что Андрей Богдан пытался незаконно навязать ему «смотрящих» — тогда еще гендиректора принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому телеканала «1+1» Александра Ткаченко (ныне он глава Министерства культуры).

Тогда же Кличко вылетел в США, где встречался с бывшим адвокатом 45-го президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Заступничество помогло. И Рудольф Джулиани во время встречи с помощником президента Андреем Ермаком просил оставить Кличко на должности председателя КГГА. После чего Богдан заявил, что ему предлагали взятку в размере 20 млн долларов от третьих лиц, чтобы Кличко оставили в покое.

14 августа 2019 года Кабмин ойсмана отказался рассматривать вопрос об увольнении Кличко с поста главы КГГА. Однако вскоре уже новый Кабмин, Алексея Гончарука, вновь внес в повестку дня вопрос об увольнении Кличко с поста главы КГГА.

Кличко подавал в 2019 году несколько исков в Окружной административный суд против Кабмина, премьера Гончарука и тогдашнего руководителя ОП Богдана.

18 мая 2020 года в эфире канала ICTV на программе «Факты недели» Кличко заявил, что ведет переговоры с десятками мэров других городов о создании в Украине новой политической силы, призванной защищать интересы местного самоуправления. Его слова подтвердил мэр Днепра Борис Филатов. И это уже был фактически прямой вызов президенту, поскольку любая центральная власть на Украине децентрализацию и самоуправление регионов воспринимает как некий зародыш сепаратизма.

Против Кличко сразу же ополчились правоохранительные органы. С февраля 2021 года ГБР расследует обстоятельства продажи в 2019 году здания в Киеве по ул. Богдана Хмельницкого компании Владимира Кличко. Его подозревают в незаконном завладении коммунальным имуществом для использования в собственных целях и с целью обогащения.

С первой декады мая и до сентября 2021 года правоохранительные органы (СБУ, Нацполиция и ГФС) провели более сотни обысков в КГГА и подчиненных ей коммунальных предприятиях, а также у их коммерческих контрагентов. По результатам обысков прокуратура объявила о подозрении в коррупции 23 чиновникам из окружения Кличко — 11 руководителям коммунальных предприятий КГГА, двум главам РГА и 10 директорам подрядных организаций. Обыски проходили и у давнего друга Кличко и главы исполкома партии УДАР бизнесмена Артура Палатного. Обвинения касаются отмывания средств и уклонения от уплаты налогов.

«Каждый обыск у чиновников КГГА (которые за последние недели проводятся чуть ли не каждый день), каждое уголовное дело — это добивание Кличко со стороны Офиса президента. Такая себе техника «тысячи порезов», — комментирует обыски Telegram-канал Klymenko-Time.

Сам Кличко был крайне возмущен происходящим, называя это политическим давлением на него лично и на городскую власть. В свою очередь, президент явно усмотрел потенциального политического конкурента в его лице и решил поставить его на место. 29 июня 2021 года в интервью телеканалу «1+1» Зеленский сказал, что в Киеве никто как следует не занимается инфраструктурой, и порекомендовал столичному градоначальнику обратить больше внимания на проблемы столицы и свое окружение, а не заниматься президентской кампанией на фальстарте.

«Мне кажется, что он забыл, что он мэр, и решил начать президентскую кампанию», — заявил президент.

Зеленский потребовал у Ахметова убрать Кличко и Разумкова с канала олигарха - СМИ © REUTERS, Gleb Garanich Викторией Нуланд, после которой он начал проявлять президентские амбиции и предложил свою партию УДАР в качестве платформы для объединения мэров и глав ОТГ.

Telegram-канал «Секретов нет» писал, что в Офисе президента были встревожены президентскими амбициями Кличко и его недавним закулисным общением с представителями госдепартамента США.

«В 2019 году мэр Киева гарантировал Ермаку (главе Офисе президента), что откажется от президентских амбиций и в Киевском горсовете будет работать со "Слугой народа". Вместо этого в столичном совете все финансовые потоки отошли УДАРу, "Евросолидарности" и "Батькивщине" ("Слуги" вообще где-то на задворках). А милое общение тет-а-тет Кличко с Викторией Нуланд в отеле "Хаят" окончательно развеяло миф о готовности мэра столицы соблюдать договорённости по отказу идти в президенты. А это уже "кидок" во Владимира Александровича», — считают авторы Telegram-канала.

Однако судебные тяжбы против Кличко по поводу коррупции и отмывания средств могут тянуться годами. У президента Зеленского нет столько времени на устранение конкурента, учитывая, что осенью могут начаться масштабные протесты, связанные с резким повышением тарифов. Западные партнеры смотрят на украинскую политику как на схватку пауков в банке, выбирая победителя для успешного проведения своей политики.

В такой ситуации Офису президента и СНБО остается только использовать механизм СНБО и ввести против мэра столицы санкции на основании неких секретных данных СБУ, которую возглавляет друг детства президента. Внезапно может оказаться, что бывший лидер Майдана работает на Кремль, поставляет вооружение ДНР или планирует госпереворот, но доказательства обнародовать нельзя, чтобы не повредить национальной безопасности.