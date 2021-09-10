По итогам сентябрьского 2021 года российско-белорусского саммита на высшем уровне президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко заявили о подписании всех 28 государственных программ

Путин допустил создание союзного парламента с Белоруссией © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Как это было

Привычной была картина, когда после многочасовых переговоров Александр Лукашенко сразу ехал в аэропорт и улетал в Минск. Никаких комментариев для прессы участники этих многолетних встреч не делали, так что о пресс-конференциях все давно перестали даже мечтать.

И вот впервые за долгие годы по итогам саммита на уровне президентов России и Белоруссии состоялось общение с прессой. Причем на самой оптимистической ноте. Это было так неожиданно и непривычно, что журналисты все равно ждали какого-то подвоха. Но ничто не омрачало безоблачного настроения, которое задавали хозяева площадки.

Уже во время протокольной съемки, предваряя общение за закрытыми дверями, президенты дали понять, что встречаются для того, чтобы объявить об окончании длительных переговоров. Выяснилось, что инициатором этой встречи был Владимир Путин, который и пригласил Александра Лукашенко в Москву, в Кремль, для того чтобы совместно изучить результаты многолетней работы двухсторонней правительственной рабочей группы по разработке плана углубления союзной интеграции, который в СМИ привыкли именовать «дорожными картами».

Известно, что было их более тридцати (называлась цифра 31), но до финиша долетели двадцать восемь. Наднациональные органы, единые валюту и налогообложение решили отложить. Но не до лучших времен, а создав для этих, по сути объединительных, мер более солидную основу.

Что это за фундамент, пойдет речь ниже, а пока вернемся к атмосфере и духу этой встречи. Пообещав, что «все будет решено» без обычных многочасовых обсуждений, президенты удалились, а пресса стала ждать. Прошел час, потом второй, потом третий. Путин и Лукашенко вышли к прессе спустя три часа пятнадцать минут. Журналисты выдохнули. Но после пресс-конференции Путин и Лукашенко внезапно снова удалились в переговорный зал. Еще час ожидания, и окончательный результат показал, что прессу не обманули: общий хронометраж закрытой части переговоров был меньше, чем обычно. «Обычно» — это начиная с пяти часов и далее. На этот раз переговоры продолжались четыре часа десять минут.

Момент истины

Текст «дорожных карт» до сих пор никто не видел и не читал. Александр Лукашенко тот факт, что важнейшие государственные документы желают видеть народы двух стран, упомянул и пообещал, что их обязательно опубликуют после подписания в Высшем Госсовете Союзного государства.

Здесь важно напомнить, что 28 двусторонних госпрограмм уже подписаны президентами, но это только начало небыстрой церемонии парафирования. В пятницу, 10 сентября, их должны рассмотреть и снова подписать в Минске на заседании Совета министров Союзного государства. Это тоже не повод открывать шампанское. Окончательное превращение «дорожных карт» в директивные документы, обязательные к исполнению, состоится в конце октября на уже упомянутой сессии Высшего государственного совета СГ. Вот такая процедура. Этого ждали еще в 2019 году, в 20-ю годовщину подписания договора о создании Союзного государства. Но не сложилось, так что многим это изрядно испортило новогоднее настроение.

В 2021 году мы имеем все основания для оптимизма. Церемония обещает быть самой праздничной и торжественной. Скорее всего именно к этому событию будет приурочен государственный визит президента России Владимира Путина в Минск. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, окончательная дата будет согласована по дипломатическим каналам. В последний раз в Минске Владимир Путин был в 2019 году, но больше как зритель II Европейских игр. А по серьезным делам в белорусскую столицу он приезжал три года назад, в 2018-м, как раз на заседание Высшего госсовета СГ. Тогда еще «ничто не предвещало», но потом партнеры вошли в полосу турбулентности, которая может закончиться только сейчас.

Цифры и факты

Все «дорожные карты» согласованы. Итоги переговоров Путина и Лукашенко © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Пресс-секретарь президента РБ Наталья Эйсмонт подчеркнула, что это главный документ, рассмотренный на встрече глав государств. Такой акцент она сделала для внутренней аудитории, потому что много лет ее шеф и так, и эдак повторял тезис о том, что белорусские «субъекты хозяйствования» чувствуют себя в России как бедные родственники, и требовал ликвидировать этот перекос. Перекос ликвидировали, уравняв в правах белорусских юрлиц с российскими юрлицами.

Это, безусловно, подарок белорусским юрлицам. И российским, конечно, когда они зайдут в белорусскую юрисдикцию, чтобы там хозяйствовать.

С точки зрения же пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, важнейшей является договоренность о переходе РФ и РБ к единой промышленной политике, общему доступу к госзакупкам и госзаказу. Увы, о единой валюте оптимистам пока придется забыть. Но в то же время запланировано создание общего платёжного пространства в рамках Союзного государства. Что сие значит, станет ясно по прочтении текста документов.

Сюрприз: прямо на пресс-конференции, выдержав паузу и дождавшись соответствующей мизансцены, Владимир Путин преподнес Александру Лукашенко возобновление авиасообщения между РБ и РФ.

Да, и, конечно, кредиты. Злоязычные пессимисты очень много писали о них. Мол, Лукашенко, получив полтора миллиарда долларов в августе прошлого года, теперь поднимает ставку вдвое: ему нужно уже три миллиарда. Об этом писали разные СМИ.

Но будем верить первоисточникам. Александр Лукашенко заявил, что не просил кредит. А Владимир Путин заявил, что Россия окажет Белоруссии кредитную поддержку. Цифры не назывались, будем верить президентам: Лукашенко не просил крупных кредитов, тем не менее Путин, говоря о кредитной поддержке, имел в виду то, что с сентября и до конца 2022 года она составит порядка 630 миллионов долларов.

Слово скептику

Лукашенко заявил о возможном «прорыве» в объединении России и Белоруссии © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В частности, трудовые мигранты стран-участниц Союза уже могут рассчитывать на пенсию, работая за пределами своей родины, но на территории стран ЕАЭС. А оборонная интеграция — преференция ОДКБ. Скептики полагают, что 28 «дорожных карт» похожи не на решение, а на обещание решений в будущем.

Впрочем, чуть больше года назад даже оптимисты не надеялись, что «карты» вообще будут когда-нибудь подписаны. Но все изменилось буквально за август 2020 года. Запад своими руками уничтожил западный вектор внешней политики Лукашенко и своими же руками развернул его лицом в Москве. Президент Белоруссии это не просто отлично понимает, но и сам несколько раз метал свои молнии в сторону бывших партнеров, которые теперь его знать не хотят.

Реплика Александра Григорьевича «и пусть Запад теперь кусает локти» сегодня широко цитируется в прессе, освещавшей саммит. Парадоксально то, что и оптимисты, и пессимисты, и скептики настолько хорошо понимают суть реалий белорусско-российского интеграционного процесса, что не питают к нему никаких романтических иллюзий либо циничной предвзятости. А от окончательных суждений решили воздержаться абсолютно все.