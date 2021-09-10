Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в украинских спецслужбах рассказал об участии ЦРУ в задержании «вагнеровцев» в Минске летом 2020 года

По словам собеседника телеканала, украинские спецслужбы получили от Вашингтона «американские деньги, техническую помощь и рекомендации ЦРУ».

Американская сторона всё отрицает: как утверждает высокопоставленный американский чиновник, имя которого CNN называть не стали, в США знали о готовящейся спецоперации, но участвовать в ее организации не стали.

Расследование CNN вновь привлекло внимание общественности к этому полному интересных подробностей и загадок делу, при этом отгадки, кажется, зарыты не так уж глубоко. Рассматривая этот грандиозный по своим потенциальным возможностям скандал, Украина.ру основывается на своих публикациях и материалах других СМИ России и Украины.

Загадка №1. Что это было?

29 июля 2020 года белорусские СМИ сообщили о том, что в санатории «Белорусочка» под Минском были задержаны «32 боевика иностранной частной военной компании». Именно журналисты агентства БЕЛТА окрестили задержанных «вагнеровцами». Позже стало известно, что на юге страны задержали еще одного человека, относящегося к этой группе.

«Вагнергейт»: факты и история вопроса Александр Лукашенко. Незадолго до произошедшего он пугал белорусов угрозой «вторжения российских боевиков» для организации цветной революции.

Позже стали появляться новости о том, что на территорию страны вообще должны были приехать 200 боевиков для «дестабилизации обстановки в период избирательной кампании», и 33 «вагнеровца» — это первая партия. Лукашенко заявлял, что на юг страны уже переброшен следующий отряд — правда, никакого задержания «боевиков» не последовало.

9 августа Лукашенко внезапно выдал задержанных России, заявив, что даже извинился перед ними. По словам президента, вся эта история могла быть провокацией третьей стороны, правда, не уточнил, какой именно.

При этом за два дня до заявления Лукашенко в издании «Комсомольская правда» появился материал, в котором утверждалось, что бойцов ЧВК в Минск выманили украинские спецслужбы. Позже эту информацию начали подтверждать и другие источники.

Очевидно, что версия Лукашенко о российской провокации показалась недееспособной даже самому белорусскому президенту. А вот версию с украинской спецоперацией не подтверждает Киев — спустя год в интервью президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украины это дело никак не касается.

Сейчас же историей с «ничейными» «вагнеровцами» занялись иностранные СМИ — после выхода материала CNN планируется публикация расследования Bellingcat, которое обещает пролить свет на еще большее число подробностей.

Загадка №2. Кто сдал украинцев?

По версии «Комсомольской правды», а также нескольких украинских источников, в том числе бывшего внештатного агента Национального бюро расследований (НАБУ) Евгения Шевченко, «вагнеровцы» в Минске все же были спецоперацией украинских спецслужб.

Как утверждают источников, контрразведка СБУ вместе с замгенпрокурора Гюнузом Мамедовым готовила сложнейшую операцию, в ходе которой планировалось задержать участников военных действий в Донбассе. Каждому из них предложили работу якобы за рубежом, каждый предоставлял личные данные и доказательства участия в военных действиях.

Крыса в СБУ - кто она? Истинный заказчик «вагнеровцев» из санатория «Белорусочка» © кадр из видео задержания

Однако в какой-то момент всё пошло не по плану.

По словам Шевченко, за день до планируемого ареста россиян заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Руслан Баранецкий доложил об операции лично президенту Владимиру Зеленскому. Во время доклада также присутствовал глава ОП Андрей Ермак, который потребовал немедленной отмены операции якобы из-за того, что в течение четырех дней должен был состояться большой обмен пленными. Однако отменить операцию уже было невозможно — «вагнеровцы» ехали на автобусе в Минск.

«В конце концов Баранецкий был вынужден подчиниться президенту, который принял точку зрения Ермака, и они договорились о том, что отложат вылет наёмников из Минска на четыре дня. По данным СБУ, уже на следующий день ФСБ в полном объёме получила информацию о готовящейся спецоперации наших контрразведчиков. И чтобы всё не выглядело столь уж очевидным, они слили эти данные в КГБ Беларуси, после чего произошло задержание и последующее возвращение наёмников в РФ», — написал Шевченко.

Позже украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook сообщил, что президент Украины уволил главу Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу за требование тщательно расследовать провал украинской спецоперации.

По его словам, Бурба требовал проверить на полиграфе главу Офиса президента Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, которые были участниками совещания, на предмет утечки информации.

При этом, как утверждают источники издания «Зеркало недели», не исключено, что американские эксперты, помогавшие украинским спецслужбам, могли преследовать собственные цели: «сбить» Ермака и Демченко, которых в Штатах считают «агентами влияния РФ».

Но результат провала спецоперации стал сильным ударом не только по Ермаку и Демченко, но и по президенту Зеленскому.

Загадка №3. Как выманивали «вагнеровцев»?

Как пишет «Комсомольская правда», вербовка группы началась со звонка из Сирии с предложением поработать на охране нефтяных объектов. Искали россиян, воевавших в Донбассе на стороне сил ЛДНР. Некий «Сергей Петрович» обзванивал наемников, интересуясь их боевым прошлым — дескать, он должен представлять уровень их опыта и подготовки.

Позже к переговорам также подключился «менеджер по безопасности «Роснефти» Сергей Викторович Безинский — человек с такими данными не значится ни в штате «Роснефти», ни в России в принципе.

Непоправимый ущерб. Bellingcat готовит расследование по провальной спецоперации с «ЧВК Вагнер» © кадр из видео задержания

Позже у группы сменился куратор, который предложил «переориентироваться под проекты «Роснефти» и отправиться в Венесуэлу. Наемники были разделены на группы — в первой были преимущественно люди, имевшие ранее украинское гражданство и повоевавшие в Донбассе.

Загадка №4. Кем были задержанные?

Одним из тех, с кем пообщался «Сергей Петрович» был ветеран боевых действий в Донбассе Артем Миляев (позывной «Шаман») — он так «проникся» общением с собеседником из Сирии, что помог ему рекрутировать группу для «работы за рубежом». За помощью в поиске добровольцев «Шаман» обратился к старому знакомому, отставному подполковнику Российской армии Кривенко, в которым вместе воевал в Донбассе.

В первой партии военных, главой которой был назначен Миляев, были преимущественно те, кто ранее имел украинское гражданство и воевал в Донбассе. Позже к группе присоединился Андрей Бакунович, который уже находился в Минске.

Загадка №5. Как все это вскрылось?

Подтверждением тому, что инцидент все-таки был именно провокацией СБУ, стал материал журналиста «Комсомольской правды» Александра Коца, который восстановил канву событий и выявил подставных лиц, вербовавших российских военнослужащих. В своем материале Коц ссылается на источник в российских спецслужбах — по его словам, российские правоохранители провели комплексную проверку инцидента и выяснили, что россиян использовали «втемную».

Государство-террорист. CNN выпустил расследование о «вагнеровцах» — и это только начало © кадр из видео задержания Юрий Бутусов на своей странице в Facebook — попытка провернуть спецоперацию СБУ и СВР Украины действительно имела место. Позже эту информацию подхватили украинские СМИ.

Также к обсуждению подробностей присоединились анонимные Telegram-каналы. Стоит отметить, что и Коц, и многие анонимные источники еще год назад сообщали о том, что в деле замешаны американцы, в частности ЦРУ, однако сенсационность эта информация почему-то приобрела только в «устах» CNN, которые фактически подтвердили то, что ни для кого уже давно не секрет.